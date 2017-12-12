Во времена холодной войны США и Советский Союз столкнулись в экзистенциальной борьбе двух противостоящих друг другу систем. Это противостояние должно было закончиться либо тем, что советский блок «показал бы Кузькину мать» Западу, либо тем, что «западные принципы демократической ответственности, личных прав и главенства права» восторжествовали бы над «советским тоталитаризмом».

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Как показали последующие события — крах советской системы и расширение «возглавляемого США международного основанного на правилах порядка», — военная сила США важна для безопасности страны, однако столь же большое значение имеет и то, чтобы Вашингтон продвигал свои цели с помощью демократических и институтов и привлекательности вступления в союз с собой, пишут бывший вице-президент США Джозеф Байден-младший и Майкл Карпентер в статье для The Foreign Affairs.

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Авторы отмечают, что после холодной войны у России, как и у прочих постсоветских государств, была возможность измениться, на что надеялись многие и в США, и в Европе. Целый ряд организаций, таких как Совет Европы, Всемирный банк и Международный валютный фонд, мог бы помочь Москве стать ответственным членом основанного на правилах международного порядка. Многие граждане страны также мечтали о демократическом, стабильном и процветающем государстве, однако сейчас их мечты как никогда далеки от того, чтобы стать явью.

Сегодня, считают авторы, правительство России занимается открытым наступлением на принципы западной демократии по всему миру с помощью военных, политических, экономически, информационных и других средств. В крайних случаях, уверены Байден и Карпентер, Москва пошла на вторжение в соседние страны — Украину и Грузию, — чтобы не дать им стать членами НАТО или ЕС и послать сигнал остальным о последствиях такого шага.

Всем этим российская власть, отмечают авторы, занимается затем, чтобы защитить свои власть и финансовые приобретения. Именно для этого Кремль стал нападать на то, что угрожает ему прежде всего — западную демократию.

Для того чтобы противостоять этим действиям Кремля, США должны возглавить курс своих союзников и партнеров на сопротивление, повысив их потенциал для защиты против подрывной деятельности России и искоренения сетей подрывного влияния. США могут дать отпор этому наступлению России и стать более сильными, при наличии воли к этому у Вашингтона.

Указывая на то, что сама Россия является первой жертвой «атаки Кремля на демократические институты», авторы отмечают, что современная РФ не может предложить каких-либо четких идеологических альтернатив западной демократии. Не имея возможности поставить ключевые аспекты западной демократии под сомнение, Кремль лишь создает демократический фасад, лишь говоря об этих принципах. В частности, американские эксперты указывают на то, что хотя организациям гражданского общества и разрешено существовать, их клеймят «иностранными агентами».

Более того, по мнению Кремля, США и их «демократические» союзники представляют три угрозы для России. Во-первых, в России «упорно, но ошибочно» верят в то, что Вашингтон пытается осуществить смену режима в стране. В этом убеждении нет «ни грамма истины», поскольку США никогда не пытались свергнуть президента страны Владимира Путина. По мнению Москвы, США стояли за рядом восстаний в близких России странах, а также участвовали в «Арабской весне».

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане. Киев. 2013

Во-вторых, в Москве, как считают авторы, опасаются, что поддержка США демократических реформ в соседних с Россией странах приведет к подрыву связей, благодаря которым Кремль может «получать огромную ренту» с ближнего зарубежья. В-третьих, российская власть опасается, что эти реформы станут сильным противовесом для «клептократического и авторитарного правления» Москвы, именно поэтому Россия вела войны против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014. Она не хотела, чтобы Киев и Тбилиси стали частью НАТО и ЕС.

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На этом фоне крайне важным является вопрос о том, каким образом противодействовать нападкам России на демократию и подрыву ею политических систем в странах Запада. Так, США и их союзники должны повысить свой потенциал сдерживания российской военной агрессии и работать вплотную с партнерами по повышению их энергетически защищенности, лишив Москву инструмента невоенного давления. Они также должны сократить уязвимость своих политических систем, медийных сфер и финансовых секторов, а также киберинфраструктуры. Каждая страна, оказавшая «в прицеле» Кремля, должна более активно проводить координацию своих спецслужб и правоохранительных органов для искоренения российской дезинформации.

Однако Вашингтон и его партнеры не могут находиться исключительно в обороне, они должны сделать так, чтобы действия Москвы дорого ей обходились, если будут найдены свидетельства ее злодеяний. В частности, НАТО, отказа от которого хотели бы в Кремле, должно продолжать развертывать свои войска и оборудование в Восточной Европе для сдерживания или — в случае необходимости — остановки российского нападения на одного из членов блока.

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Страны Запада должны также решить проблему уязвимости своих избирательных систем, финансового сектора, киберинфраструктуры и СМИ. США должны сделать, чтобы иностранцы больше не могли делать пожертвования на предвыборные кампании США, а также добиться большей открытости на своих финансовых рынках и рынках недвижимости, которые стали убежищем для иностранных коррупционеров.

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При этом хотя авторы и уверены в том, что до выборов в США 2018 и 2020 годов «Путин и его союзники» продолжат нападки на западную демократию, Вашингтон должен по-прежнему поддерживать диалог не только по вопросам ядерного оружия, но и для того, чтобы избежать просчетов, которые могут привести к войне.