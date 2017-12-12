По сообщению японского информационного агентства «Киодо цусин» министерство обороны Японии запросит дополнительные бюджетные ассигнования в размере 730 млн иен (6,4 млн долларов) на создание новой системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Кабинет министров во главе с премьером Синдзо Абэ объясняет эти траты необходимостью «нарастить оборонные возможности страны, оказавшейся перед лицом возрастающей ядерной и ракетной угрозы Северной Кореи». И это при том, что на следующий финансовый год на военные нужды заявляющей о своем миролюбии и пацифизме Страны восходящего солнца уже запланирована беспрецедентная сумма 5,26 триллиона иен (48,6 млрд долларов).

Япония

Находясь 10 декабря на военных маневрах в районе города Сэндай — северо-восточная префектура Мияги, министр обороны Японии Ицунори Онодэра сказал журналистам, что запрошенные денежные средства будут использоваться на «основной дизайн новой системы наземного базирования, а также геологические исследования возможных мест ее размещения».

ТАСС напоминает, что название Aegis (переводится на русский как «эгида») берет свои корни в Древней Греции. Как гласят греческие мифы, бог Зевс и его дочь Афина носили волшебную накидку, обладающую защитными свойствами — эгиду. Согласно замыслу создателей системы, Aegis должна защищать США от баллистических ракет средней и малой дальности подобно накидке, защищавшей греческих богов.

Система эта американская, и первоначально была разработана как корабельная. Добавление к названию слова Ashore — «на берегу» — означает модификацию системы для использования ее и как наземной. Нацеленный на Россию наземный комплекс ПРО Aegis Ashore уже размещен с 2016 года на юге Румынии. А в следующем году он должен появиться и в Польше.

U.S. Missile Defense Agency Photo Aegis Ashore

Теперь эту американскую «накидку» примеряет на себя и Япония. По сообщению японской газеты «Майнити симбун», такие комплексы планируется разместить в северной префектуре Японии — Акита, а затем и в расположенной в центре страны префектуре Ямагути. Размещение вопреки протестам населения новейших систем ПРО в Южной Корее, а теперь и в Японии не может не беспокоить правительства России и КНР. Ибо якобы предназначенные исключительно для борьбы с северокорейскими ракетами Aegis Ashore в действительности являются системами двойного назначения. Они могут использоваться не только как оборонительное, но и наступательное оружие, обладание которым, заметим, запрещено Конституцией Японии.

Российское руководство неоднократно обращало внимание официального Токио на то, что наша страна не может безучастно наблюдать за окружением ее по периметру границы американскими системами ПРО, призванными нейтрализовать оборонительное ракетное оружие России. К тому же элементы ПРО в Азии могут снаряжаться крылатыми ракетами, которые запрещены по договору РСМД. Об этом со всей определенностью заявил на пресс-конференции со своим японским коллегой Таро Коно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Мы выразили по этому поводу озабоченность еще раз, тем более что системы Aegis Ashore, помимо перехватчиков SM-3 для целей противоракетной обороны, вполне могут снаряжаться крылатыми ракетами, «Томагавками», которые являются оружием, которое, кстати, запрещено договором российско-американским о ракетах средней и меньшей дальности».

«Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея, становится территорией, на которой размещаются элементы глобальной американской системы противоракетной обороны, которая развертывается в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи. В Европе это — под предлогом иранской угрозы. На деле, если вы посмотрите на карту, она чудесным образом, эта система ПРО американская, окружает Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику». «Зная американцев, у нас есть очень серьезные сомнения, что они согласятся кому бы то ни было передать контроль за каким-либо элементом этой глобальной системы противоракетной обороны», — добавил министр.

Shape.nato.int Aegis Ashore

Думается, складывающаяся ситуация вокруг оснащения Японии системами ПРО и расположения их в зоне досягаемости российской территории станет предметом обсуждения и в ходе нынешней поездки в Японию с рабочим визитом начальника Генштаба ВС генерала армии России Валерия Герасимова. Тем более что, как сообщала японская пресса, размещаемые в Японии «Томагавки» якобы предназначены в первую очередь для «возвращения оккупированных врагом островов». Хотелось бы услышать от японских военных, насколько подобные сообщения соответствуют действительности и о каких островах идет речь. Не о российских ли Курилах?