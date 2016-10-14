Несмотря на то, что деятельность особой экономической зоны в Республике Алтай признана неэффективной и год назад она потеряла статус федеральной площадки, местное правительство не оставляет попыток реанимировать неудавшийся проект. Такой вывод можно сделать из слов первого председателя правительства региона Роберта Пальталлера, которые цитирует ТАСС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красоты Горного Алтая. Катунь

Известно, что с этой целью в регионе создано новое бюджетное учреждение, получившее название «Жемчужина Алтая». О преимуществах нового проекта глава Республики Алтай Александр Бердников уже успел рассказать мэру Москвы Сергею Собянину.

ОНФ Территория бывшей турзоны «Долина Алтая»

«Мы хотим привлечь московских инвесторов к реализации проекта «Долина Алтая» — сейчас мы назвали его «Жемчужина Алтая». Чтобы москвичи могли приезжать и отдыхать цивилизованно в Республике Алтай, а наши люди могли бы получить высокооплачиваемые рабочие места», — пояснил алтайский глава «Вестям».

Напомним, в проект, третий раз за свою 10-летнюю историю меняющий название, но при этом так и не реализованный, государство вложило почти 3 миллиарда рублей. Речь идет о территории площадью более чем 800 га. В Майминском и Чемальском районах Республики Алтай, где должен был появиться комплекс из огромного искусственного озера и трех искусственных островов, вокруг которых планировалось расположить гостиницы различного класса и другую инфраструктуру для занятий активными видами спорта.

ОНФ Так выглядела инфраструктура турзоны «Долина Алтая» в 2015 году при проверке ОНФ

Первоначально запустить пляж в туркомплексе «Долина Алтая» планировали к летнему сезону 2015 года. Но в январе 2013 года на водоеме начались процессы фильтрации. Попросту говоря, вода стала уходить из водоема. Скорее всего, причиной этого стали ошибки, допущенные в ходе создания озера (проект республиканской зоны был разработан немецкой компанией Roland Berger Strategy Consultants GmbH. А главным проектировщиком с алтайской стороны выступило ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» — зона ответственности ОАО «Особая экономическая зона», прим. ИА REGNUM).

ОНФ Высохшее озеро бывшей турзоны «Долина Алтая»

«Контракт на сумму более 1 млрд руб. на строительство искусственного озера и инфраструктуры подписан в 2010 г. с ООО «Мегаполис». Первоначально на дне будущего водоема должны были постелить геомембрану (гидроизолирующий материал) из полиэтиленовой пленки высокого давления толщиной 1,5 мм. Однако в процессе строительства она была заменена на более дешевую полиэтиленовую пленку низкого давления толщиной всего 1 мм, которая рвется и растрескивается под воздействием нагрузок.

Кроме того, на первых же этапах строительства произведена замена конструкции берегоукрепления из железобетонных плит на скальный грунт, что привело к дополнительным механическим повреждениям геомембраны. В 2012 г. контракт с ООО «Мегаполис» расторгнут из-за срыва сроков строительства», — отмечал ранее активист проекта ОНФ «За честные закупки» Илья Новодворский.

ОНФ Все что осталось от искусственного озера в бывшей турзоне «Долина Алтая»

Как бы то ни было, но именно этот основной объект турзоны основательно подмочил ей репутацию и отпугнул и без того немногочисленных резидентов.

Теперь же, в соответствии с решением правительства, регионы должны будут нести всю финансовую ответственность за функционирование своих зон. То обстоятельство, что резиденты сочли проект непривлекательным, в правительстве Республики Алтай расценили как «повод оперативно проанализировать ошибки и двигаться дальше». Во всяком случае именно об этом в октябре 2016 года ИА REGNUM сообщил министр туризма Республики Алтай Евгений Ларин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зимний Горный Алтай

Интересно, что первоначально турзона называлась «Алтайская Долина». Позднее, когда начались проблемы с озером и инвесторами, кто-то посчитал, что сокращенное название «АД» не слишком благоприятно сказывается на проекте. Поэтому его слегка видоизменили, превратив в «Долину Алтая» (ДА).

«В настоящее время здесь построена вся необходимая инфраструктура: площадка, производственно-техническая база, газовая котельная, подстанция, очистные сооружения, водозабор, пожарная часть, три дроги, освещение и многое другое», — информируют «Вести».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские горы

Кстати, на месте злополучного озера площадью 50 гектаров предполагается построить несколько плавательных бассейнов — закрытых и открытых аквапарков. Хочется верить, что в этот раз заветные слова капитана «Врунгеля» о взаимосвязи имени и ходовых качеств «корабля» сбудутся, а туристы и жители Алтая получат приятное место для отдыха в живописнейшем месте Горного Алтая.