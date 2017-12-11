Всего четыре недели назад командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил, что радиус действия иранских баллистических ракет наземного базирования составляет 1 тыс. 900 километров. Генерал добавил, что все израильские военные базы и большая часть военного контингента США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке находятся в зоне поражения. Теперь для Вашингтона и его союзников вопрос заключается в том, смогут ли они установить более жесткие меры контроля в отношении ракетной программы Ирана, пишут Генри Сокольский и Уильям Тоби в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В введении более жестких мер контроля заинтересованы не только США. Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан призвали к двусторонним переговорам с Ираном в связи с необходимостью ограничения ракетной программы Тегерана.

Tasnim News Agency Пуск Иранской ракета «Эмад». 2015

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Ранее в октябре министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил обеспокоенность по поводу стремлений Тегерана получить ракетные технологии у немецких кампаний. В сентябре 2017 года о своем протесте заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, когда в Иране провели испытания ракеты «Хорамшахр» с дальностью полета до 2 тыс. километров, способной нести несколько боеголовок.

Все эти официальные лица обеспокоены последствиями развития иранской ракетной программы. Саудовская Аравия и ОАЭ тратят миллиарды долларов на закупку американских систем противоракетной обороны для обеспечения защиты от иранской ракетной угрозы и ракет, запускаемых с территории Йемена.

С 2015 года противоракетный комплекс «Пэтриот» сбил более 100 ракет, запущенных хуситами с территории Йемена. В июле 2017 года хуситы запустили ракету Burkan H2 в направлении нефтеперерабатывающего завода Саудовской Аравии. В ноябре этого же года ракета иранского производства Qiam 1 была запущена уже в направлении Эр-Рияда. Хуситы также заявили 3 декабря о запуске ракеты в направлении АЭС, расположенной на территории ОАЭ.

Американская ПРО перехватила большую часть запущенных хуситами ракет. Однако если учесть, что боеголовки иранской ракеты средней дальности Emad могут маневрировать, то маловероятно, что американская ПРО, расположенная в Саудовской Аравии и ОАЭ, сможет оказать им эффективное противодействие.

В Конгрессе за введение санкций в отношении иранской ракетной программы выступают такие высокопоставленные американские чиновники, как председатель комитета сената по международным отношениям Боб Коркер, сенатор-демократ Бен Кардин, член комитета по вооруженным силам сената Том Коттон. В Конгрессе считают, что иранские ракеты-носители, разрабатываемые в рамках космических исследований, смогут впоследствии доставить ядерную боеголовку в любую точку планеты.

Конгресс США

Однако ни Конгресс, ни Белый дом не предприняли никаких действий. В администрации предыдущего президента США Барака Обамы заявили, что больше не осталось никаких механизмов, чтобы оказать давление на Иран. С другой стороны, в Тегеране хорошо понимают, что нельзя допустить объединения усилий США, Германии, Великобритании и Франции против Ирана. Эти страны составляют большинство совместной комиссии, которая осуществляет контроль за ядерной сделкой с Ираном. Тегеран также не может агрессивно наращивать свою ракетную деятельность, не спровоцировав ответных действий со стороны своих соседей.

Что можно сделать в данной ситуации?

Во-первых, одного ядерного соглашения с Ираном недостаточно. Необходимо, чтобы Европейское космическое агентство (ЕКА), Китай и Россия заключили с Ираном, Израилем, Египтом, Турцией и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) соглашения, в рамках которых будут осуществляться коммерческие космические запуски с учетом того, что перечисленные страны откажутся от разработки и запуска собственных ракет-носителей и космических аппаратов. В данном случае удалось бы получить гарантии того, что Иран получит доступ в космос и откажется от испытаний ракет-носителей, которые могли бы впоследствии быть использованы в военных целях.

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Во-вторых, США, Франция, Великобритания, Китай и Россия должны взять на себя обязательство, которое запрещало бы экспорт ракет дальнего радиуса действия или компонентов этих ракет для любых стран на Ближнем Востоке или в Персидском заливе. Также эти страны должны настоять на том, чтобы аналогичное обязательство взяли на себя страны Персидского залива и Ближнего Востока, включая Иран.

Проталкивание этих предложений могло бы иметь позитивный эффект. Согласится ли Иран на данные условия? Трудно ответить на этот вопрос. С другой стороны, Россия и Китай не стали бы выступать против данных инициатив, что позволило бы администрации президента США Дональда Трампа объединить коалицию стран, которые работали над введением ограничений в отношении ядерной программы Ирана.