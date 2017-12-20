Завершение Года экологии в Воронеже ознаменовалось совершенно абсурдным предложением — построить многополосную объездную трассу в границах особо охраняемой природной территории «Воронежская нагорная дубрава». Чиновники уверены, что таким образом возможно разгрузить улицу Ломоносова, на которой сейчас постоянные заторы. Жители негодуют и обещают устроить чиновникам «райскую жизнь» — с митингами и судами. Примечательно, что проект существует уже многие годы, и в 2013 году власти от него уже отказывались. Сделал это лично нынешний мэр Александр Гусев, бывший тогда вице-губернатором. Правда, тот год для него был выборным. Сейчас же есть большие сомнения, что власти вновь пойдут на поводу у жителей.

ИА REGNUM Воронеж

Строительство дороги входит во второй этап «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж до 2020 года». 11 декабря в воронежском Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту документа. Собрались в зале только противники строительства. Участники слушаний попытались добиться от чиновников ответов на вопросы, почему программа расходится с генеральным планом города, и кто придумал проложить дорогу через уникальный памятник природы и истории. В итоге ответы не прозвучали, а вывод — «публичные слушания состоялись».

ИА REGNUM Автомобильная пробка

Панацея от чиновников

Необходимость модернизации дорожной системы Воронежа назрела давно — существующая сеть дорог была сформирована еще в 50−60-х годах прошлого века, когда микрорайонов на окраинах Воронежа не было и в помине. В постперестроечные годы земли в городской черте хаотично распродавались застройщикам, о перспективах развития дорожного движения при этом никто не думал. В результате Воронеж становился все ближе и ближе к транспортному коллапсу.

«Сейчас сложилась ситуация, при которой существующие улицы и дороги не справляются с движением транспорта. В час пик образуются многокилометровые пробки в абсолютно разных направлениях. Кроме того, с учетом перспективного развития городских территорий возрастает нагрузка на дорожно-уличную сеть. В целях уменьшения финансовой нагрузки на бюджет предлагается разбить мероприятия развития транспортной инфраструктуры на несколько этапов», — сообщил исполняющий обязанности руководителя правления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов, представивший проект программы.

Мэрия Воронежа План «окружения» Воронежа

Всего планируется три этапа. На первом планируется строительство дублера Московского проспекта, который сейчас почти круглосуточно стоит в пробках. Новая дорога должна пройти от улицы Владимира Невского до Кольцовской. Также на этом этапе должно пройти строительство транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта и реконструкция улицы Циолковского.

На втором этапе чиновники предлагают создать «правобережное транспортное кольцо», которое подразумевает реконструкцию транспортной развязки на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и Московского проспекта, строительство четырехполосной дороги от развязки до улицы Ломоносова и дороги от улицы Антонова-Овсеенко до Северного моста, а также дороги от Острогожской до существующей развязки у ВОГРЭСовского моста. Здесь же — строительство автодороги от развязки на пересечении улиц Героев Сибиряков и проспекта Патриотов до улицы Острогожской с созданием транспортной развязки.

Третий этап — строительство моста через Воронежское водохранилище параллельно железнодорожному мосту и реконструкция нескольких улиц под четыре полосы. Также сюда входит строительство Южного моста от улицы Острогожской до развязки на Новосибирской. Итогом должно стать создание полного кольца вокруг города.

«Прошу отнестись к этому материалу как к концепции. Конкретные трассы появятся на стадии проектирования, когда будут возможны любые корректировки по направлению трассы», — сказал Олег Котов.

Мероприятия, запланированные до 2020 года, должны обойтись в 14 млрд рублей, причем большую часть хотят получить из федерального и регионального бюджетов.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

Гарант есть, гарантий нет

Участников слушаний мало интересовала программа как таковая. Как итог — зал прервал выступление замглавы транспортного управления городской администрации Владимира Бухонова, который рассказывал о состоянии общественного транспорта в Воронеже. Прервано выступление было вопросом о том, на каких документах основывается концепция, учитывая, что она противоречит действующему генплану города.

«Может ли концепция идти вразрез с генеральным планом города Воронежа?» — задала вопрос председатель ТОС «Лесная поляна» Юлия Жидко.

«Нет, конечно», — ответил Олег Котов.

«Тогда скажите, в 2013 году было распоряжение администрации города Воронежа об исключении из генерального плана участка от развязки на Антонова-Овсеенко до улицы Ломоносова. На управление дорожного хозяйства возложена обязанность привести в соответствие нормативно-правовые акты, связанные с этим исключением. Управление главного архитектора подтвердило, что в настоящий момент участок исключен из генерального плана. Поясните, пожалуйста, на чем основан второй этап и почему в настоящий момент он идет вразрез с генпланом», — продолжила представительница инициативной группы.

В ответ Олег Котов напомнил, что генплан периодически меняется, на это надеется управление и сейчас. Некоторое соответствие есть, но программа рассчитана на долгое время, уточнил представитель управления. Больше ответов от него собравшиеся не смогли добиться.

«Давайте называть вещи своими именами. Все собрались для того, чтобы обсудить прохождение конкретной трассы», — предложил Олег Котов и передал слово зарегистрированным докладчикам.

ИА REGNUM Нагорная дубрава — «легкие» города

Единственный доклад представила Юлия Жидко. Она напомнила, что схема была принята еще в 2008 году, еще тогда в ней появилась дорога, которую хотели построить через Нагорную дубраву. Но в 2013 году участники публичных слушаний высказались против, а власти пошли навстречу — гарантом того, что дорога здесь построена не будет, выступил нынешний мэр Воронежа Александр Гусев, занимавший тогда пост вице-губернатора.

«Гарантом невозможности строительства дороги путем уничтожения Нагорной дубравы выступил действующий глава города Воронежа Гусев в 2013 году. Он лично приезжал на место, он лично смотрел ту территорию, где должна проходить дорога. И он пришел в недоумение, потому что национальное достояние нужно сохранять для будущего поколения и изыскивать иные варианты строительства дорог. Мы готовы отдать свои дома для этой дороги: проводите слушания, выкупайте по рыночной стоимости дома и прокладывайте дорогу не в ущерб заказнику. Нагорную дубраву тронуть не дадим», — сказала Юлия Жидко.

Между тем, по данным Юлии Жидко, строительство возможно только путем уничтожения 10 га заказника. При этом с 2013 года территория ООПТ «Воронежская нагорная дубрава» сократилась с 84 га до 71,5 га.

Жителей поддержал и воронежский краевед, кандидат исторических наук Павел Попов.

«Это позор, что в Воронеже вообще обсуждается такой вопрос — уничтожить самую лучшую часть дубравы. Я автор книги о том, что отсюда начиналась вообще застройка Воронежа древними славянами. Самая лучшая часть дубравы служит зоной отдыха не только жителей «Лесной поляны». Издавна многие поколения воронежцев берегут эту зону. К примеру, в Липецке все дубравы вырубили. Мы должны гордиться тем, что у нас уникальная дубрава. И невозможно допустить никакие варианты, чтобы через этот участок прошла дорога», — сказал Павел Попов.

Публичные слушания длились почти два часа. Многие из собравшихся так и не смогли выступить, но общее настроение было понятно — воронежцы считают, что дорогу по Нагорной дубраве строить нельзя.

Между тем публичные слушания не подразумевали проведения голосования. Итог озвучил Олег Котов: «Слушания состоялись», теперь свой вердикт вынесет рабочая группа. Участники обсуждения призвали друг друга прийти в управление и проверить, внесены ли в протокол именно их реплики, а то ведь всякое бывает.

ИА REGNUM Участок улицы Ломоносова

ИА REGNUM напоминает, что о пробках на улице Ломоносова в Воронеже думают давно. Еще в 2014 году, сразу после того, как проект дороги по Нагорной дубраве был отклонен, была проведена масштабная реконструкция улицы Ломоносова, построен новый участок от улицы Тимирязева (идет параллельно), значительно расширили участок возле остановки «Березовая роща». В результате встречные потоки автомобилей развели по односторонним улицам, а из бюджета потратили 200 млн рублей. Но проблему удалось решить лишь частично. Заторы у «Березовой рощи» действительно исчезли. Но дальше расширенная дорога упирается во всё то же «бутылочное горлышко» в районе сельхозуниверситета. Малейшая авария здесь приводит к полной остановке движения.

Между тем все это происходит на фоне споров вокруг создания «зеленого пояса» вокруг Воронежа. Здесь-то чиновники — за, а вот жители некоторых поселков — против. Так, в начале ноября прошли публичные слушания, на которых проект был неожиданно отклонен большинством голосов. При этом камнем преткновения оказались земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья».