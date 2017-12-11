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Ближневосточный блиц-визит президента России Владимира Путина комментаторы главных турецких телеканалов назвали «акцией с сюрпризами». Первым пунктом остановки российского лидера стала российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Вторым — Египет, и в завершение — Турция.

Турецкие СМИ ставили акцент на визите Путина в свою страну, называя это «следствием телефонных переговоров 8 декабря президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана» с российским коллегой «после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его страна считает Иерусалим столицей Израиля». В заявлении, опубликованном тогда Кремлем, подчеркивалось, что Москва и Анкара «подтвердили свою приверженность достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса, основанного, прежде всего, на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и Ассамблеи ООН, а также осуществление права палестинского народа на свое собственное государство». 10 декабря, выступая на митинге в провинции Сивас, Эрдоган уточнил: «Вместе с Путиным мы обсудим события в отношении Иерусалима и Сирии». Так он обозначил предполагаемую турецкую повестку, переводя на вторые или третьи позиции вопросы развития двухсторонних отношений с Россией в торгово-экономической и энергетической сфере. При том турецкий лидер выступил с резкой критикой американской и европейской политики на Ближнем Востоке, заявив, что после переговоров с Путиным предстоящая в Стамбуле встреча глав стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) станет «поворотным моментом по вопросу Иерусалима» и на этом форуме будет принята «дорожная карта», в которой должны быть расписаны конкретные действия по разрешению кризиса в Иерусалиме и по ближневосточному урегулированию.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Башаром Асадом. Авиабаза Хмеймим в Сирии

Однако бравурный тон турецких комментаторов стал быстро сникать, когда неожиданно — во всяком случае для турецкого обывателя — глава России сделал остановку в Сирии. На базе Хмеймим Путин выступил с важным заявлением. «Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал Верховный главнокомандующий, выступая перед военнослужащими. Он также подчеркнул, что «Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии и сохранили это государство». Там же Путин провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. И только чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что глава Российского государства посетил Сирию «по случаю объявления о начале вывода контингента, когда вывод закончится, неизвестно. Ясно, что не вопрос одного дня». Так был обозначен новый тренд, который напрямую касается Турции и Ирана, с которыми Москва имеет соглашение по зонам деэскалации в Сирии.

После Путин отправился с рабочим визитом в Египет. Со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси глава России обсудил проблемы обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. При этом президенты России и Египта высказали удовлетворение успехами в ликвидации террористического очага в Сирии. Москва заявила о готовности возобновления полетов в Каир, был подписан контракт по строительству атомной станции в Эд-Дабаа с участием «Росатома». Конечно, в Каире возникла тема статуса Иерусалима. Стороны указали на приверженность формату ООН по палестино-израильскому урегулированию. Как известно, Россия входит в так называемый «ближневосточный квартет» вместе с США, ЕС и ООН. Однако США своими заявлениями о статусе Иерусалима проигнорировали мнение не только других участников процесса, но и резолюции ООН последних 50−60 лет. В Каире президент России впервые прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. «Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, — подчеркнул он. — Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И, конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества. Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт».

Kremlin.ru Рабочий визит Владимира Путина в Египет. Каир, 11 декабря 2017 года

В целом, развивая тесное сотрудничество с Москвой, Каир только начинает возвращаться в большую региональную политику, получая возможность, как считает бывший помощник главы МИД Египта Хусейн Хурайди, выступить «в роли моста для установления интеграционных отношений между Россией и странами Персидского залива на основе взаимовыгодных интересов». В то же время эксперты знают, что исламский мир может расходиться во мнениях по поводу Сирии и Ирака, но когда речь заходит о палестинцах — и особенно о статусе Иерусалима как святыни — то вроде бы выступает единым фронтом. Но кто именно сейчас окажется способным оказать прямое воздействие на ситуацию, вынеся на первый план проблему исламского единства? Вряд ли Египет. Да и в целом, указывает ВВС, «разногласий между 56 странами исламского мира намного больше, они сложнее и глубже, чем проблема Иерусалима».

Наконец, Турция. И здесь очередной «сюрприз». Турецкие телеканалы, ведя прямую трансляцию прилета Путина в Анкару, стали зачитывать полученное ими заявление Пескова, согласно которому определялась переговорная повестка главы России с турецким коллегой в следующей последовательности: ситуация в Сирии (в том числе шаги по дальнейшему политическому урегулированию и созыву Национального конгресса), торгово-экономические отношения, строительство АЭС «Аккую», а также иные «самые разные темы». Комментаторы при этом добавляли, что под «разными темами» надо иметь в виду статус Иерусалима. Переговоры Путина и Эрдогана продолжались час. На заключительной пресс-конференции турецкий президент, кратко коснувшись перспектив развития торгово-экономических отношений и начала строительства АЭС, сразу перешел к проблеме статуса Иерусалима, обрушился с критикой на Вашингтон и Израиль. И только потом перешел к анализу ситуации в Сирии, отметив переход процесса в сферу женевского формата политико-дипломатического урегулирования. Что касается Путина, то российский президент, отметив позитивные тенденции в развитии сотрудничества между двумя странами в самых разных сферах, включая и военно-техническую, дал оценку ситуации в Сирии после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнил о позитивном вкладе Турции в процесс политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса. И только после этого прокомментировал статус Иерусалима, повторив почти буквально то, что говорил по этому поводу в Египте.

Kremlin.ru Прибытие Владимира Путина в Турцию. 11 декабря 2017 года

Но «сюрпризы» на этом не закончились. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что «военный конфликт в Сирии не завершен». По ее словам, «нет никаких «подлинных поводов согласиться с тем, что сирийская война подошла к концу, а ситуация может в ближайшее время нормализоваться». А 14 декабря в Турцию намерен прибыть главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапарротти, который будет обсуждать проблемы безопасности в регионе.