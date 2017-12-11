В каждой истории непременно участвуют несколько сторон. Территориальные споры между Китаем и Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией и Брунеем в Южно-Китайском море, и Японией в Восточно-Китайском море, не являются исключением. Какая именно из сторон является «агрессивной», зависит от конкретной точки зрения, пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Китай уже давно утверждает, что с древних времен он владел территорией в рамках девятипунктирной линии. Говорят, что китайские рыбаки и моряки промышляли и занимались торговлей в районах Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей на протяжении веков, задолго до того, как европейские страны колонизировали Юго-Восточный Китай. Исторические артефакты, обнаруженные на островах в Южно-Китайском море, подтверждают данную версию.

В конце Второй мировой войны проамериканское националистическое правительство Китая публично заявляло о своих претензиях на территории в рамках «Линии 11 пунктиров», соответствующая карта была составлена в 1947 году на основе «Карты островов в Южно-Китайском море», опубликованной в 1935 году. Говорят, что карта, напечатанная в 1935 году, была основана на исторических свидетельствах, которые относят к ранним династиям Китая.

В 1949 году коммунисты одержали победу в китайской гражданской войне. После того, как они пришли к власти из 11 пунктирных линий были удалены две пунктирные линии. Таким образом была создана девятипунктирная линия.

Рыбаки

В период между XVI и XX веками европейские страны колонизировали большую часть Юго-Восточной Азии. После получения независимости Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам унаследовали границы, которые были созданы колонизаторами. По этой причине некоторые из вод девятипунктирной линии находятся в пределах исключительных экономических зон этих стран.

О своих территориальных претензиях в 1950-х годах заявили только Филиппины. В остальном ситуация в Южно-Китайском море оставалась относительно спокойной, за исключением некоторых незначительных конфликтов.

На одном из островов произошли столкновения между военнослужащими китайских и вьетнамских военно-морских сил, однако это столкновение не имело ничего общего с территориальными спорами, поскольку являлось следствием вторжения Вьетнама в Камбоджу в 1975 году. Камбоджа на тот момент была союзником Китая. Китайские войска заняли несколько вьетнамских провинций, но вскоре покинули их, чтобы избежать противостояния с СССР. Это произошло в 1979 году. С тех пор и до 2012 года ситуация в Южно-Китайском море была относительно стабильной.

Ситуация изменилась, когда в Вашингтоне решили, что Южно-Китайское море входит в сферу интересом национальной безопасности США. В Белом доме провозгласили о «повороте в Азию», где должны были разместиться около 60% вооруженных сил США. Это решение встревожило Пекин, по этой причине строительство искусственных островов стало более настойчивым.

В ответ США заявили о начале операций по «свободе судоходства». До этого момента данный вопрос ни разу не поднимался, свободе судоходства никто не препятствовал. Можно даже сказать, что КНР поддерживает свободное судоходства, как ни одна страна в мире, потому что большая часть произведенных китайских товаров экспортируется по морю.

В 2013 году Филиппины обратились с жалобой в Международный арбитражный суд в Гааге. Китай отказался участвовать в судебном разбирательстве и не признал решение данного суда.

Нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте отложил в сторону решение арбитражного суда и протянул руку Китаю, заключив с Пекином торговые соглашения. Вьетнам, похоже, смягчил свою позицию относительно территориальных споров в Южно-Китайском море и последовал примеру Дутерте.

USS Donald Cook На борту американского эсминца USS Donald Cook

США и их союзники называют действия Китая в Южно-Китайском море «агрессивными» из-за размещения военных объектов на искусственных островах. В 2007 году Япония предложила создать четырехстороннее соглашение о безопасности («Квадрат»), которое должны были подписать США, Австралия, Индия. Данное соглашение пропагандировалось как «алмаз демократии», необходимый для противостояния с КНР. В 2017 году данное соглашение вновь напомнило о себе, когда США вместо Азиатско-Тихоокеанского региона использовали термин Индо-Тихоокеанский регион.

В результате оказалось, что страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, оказались между двух огней. С одной стороны, они хотят разделить позицию США, но с другой стороны, геополитические, экономические и военные реалии создают действительность. Дутерте сомневается в том, что США на самом деле помогут в борьбе с Китаем. Важным остается и тот факт, что Китай является крупнейшим торговым партнером АСЕАН.

Возможна ли война между Вашингтоном, его союзниками и Китаем? Скорее всего нет. Общественность Австралии и США не придерживается антикитайских позиций, в отличие от их правительств.