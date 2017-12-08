Как и следовало ожидать, Иран занял жесткую позицию в связи с намерением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В прошедшую пятницу, 8 декабря, во многих городах Ирана прошли многочисленные демонстрации иранских граждан, выступающих против решения Вашингтона, пишет пишет М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Реакция Турции также была предельно острой. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль является «террористическим» государством. И Иран, и Турция отвергают идею о том, что Иерусалим является столицей Израиля. Иран заявил о своей политике «сопротивления», в то время как в Турции подчеркнули, что будут «решительно продолжать борьбу в рамках закона и демократии».

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Иран и Турция долгое время хотят покончить с Саудовской Аравией. Теперь, когда на мусульманском Ближнем Востоке на первое место выходит вопрос, связанный с Иерусалимом, Саудовской Аравии следует опасаться, что ее могут обвинить в координации своей деятельности с Израилем или в том, что Эр-Рияд готов плясать под дудку Трампа.

ИА REGNUM Флаг Саудовской Аравии

Саудовской Аравии также могут указать на то, что арабская коалиция во главе с Эр-Риядом проливает в Йемене «мусульманскую кровь». В воскресенье, 10 декабря, президент Ирана Хасан Рухани выдвинул Саудовской Аравии два условия, от которых будет зависеть дальнейшая нормализация отношений. Во-первых, Эр-Рияд должен прекратить «кланяться» Израилю, а во-вторых, прекратить боевые действия в Йемене.

Для Эрдогана Иерусалим становится еще одной платформой для демонстрации своего стратегического неповиновения США. Давление со стороны США может привести к разрыву отношений между Турцией и Израилем. Разумеется, что в данном случае Эрдоган превратится в культового героя арабского мира.

Несомненно, ущерб, нанесенный американскому престижу и авторитету на Ближнем Востоке, будет иметь серьезные последствия для урегулирования ситуации в Сирии. Неудивительно, что президент России Владимир Путин прибудет в Анкару в понедельник, 11 декабря, для проведения переговоров с Эрдоганом.

Турецкий президент возмущен тем, что США всё еще продолжают поставлять оружие курдским ополченцам. Высокопоставленные турецкие чиновники неоднократно заявляли, что данные действия США не останутся без ответа. И Турция, и Россия (и Иран тоже) выступают против открытого военного присутствия США в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил любую вероятность того, что США могут получить доступ к средиземноморскому побережью Сирии, заявив, что «это абсолютно контрпродуктивно». В целом Турция, Россия и Иран в конечном итоге будут решать, как долго они готовы терпеть военное присутствие США в САР.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

С одной стороны, ситуация, сложившаяся вокруг Иерусалима, ослабит позиции Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. С другой стороны, сирийское мирное урегулирование, вероятно, получит наибольшие шансы на успех, конечно, на российско-турецко-иранских условиях.

Как правило, арабские государства уделяют самое пристальное внимание палестинскому вопросу. В настоящий момент впервые эстафета лидерства в данном вопросе переходит в неарабские турецко-иранские руки. Палестинский вопрос приобрел больше мусульманский, нежели арабский характер. Именно этого долгое время добивался Иран. Этот исторический переход означает ослабление позиций Саудовской Аравии в региональной политике.

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В конечном счете кто действительно оказался в выигрышной ситуации после решения Трампа о переносе посольства США в Иерусалим? Вопрос можно было бы назвать риторическим.

Global Panorama Палестинский флаг

В нынешней ситуации любое вмешательство Израиля в Сирию для противодействия присутствию Ирана становится почти самоубийственным. Турция, Иран и Катар, несомненно, будут оказывать всяческую поддержку организации ХАМАС как подлинному представителю палестинского народа.

«В рамках дорожной карты, которую мы примем (на саммите Организации Исламского сотрудничества), мы покажем, что реализация этого решения (перемещение посольства США в Иерусалим) окажется совсем не легкой», — пообещал президент Турции.