Основные «звоночки» приближающихся праздников:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В Вашингтоне упорно ходят подтверждаемые из Белого дома слухи о скором завершении расследования связей предвыборной команды Трампа с Россией, которое ведёт большой авторитет американского правоохранительного сообщества Роберт Мюллер. Видимо, скоро будет с большой помпой объявлено об успешном попадании из пушки по воробьям.

Налоговая реформа принята обеими палатами парламента и по окончании последних формальностей ляжет на стол президента, который обещал подписать ее не позже Рождества. И хотя собственный эффект реформы почувствуется хорошо если через полгода, фондовая биржа радуется уже сейчас.

Наконец-то нашёлся человек на вакантное место министра внутренней безопасности, пустовавшее с назначения прежнего министра — генерала Келли — начальником аппарата Белого дома. Новым министром с подачи Трампа стала Кирстен Нильсен, бывшая заместитель Келли. Она, кстати, стала первым главой этого ведомства, уже имеющим опыт работы в нем.

Sggp.org.vn Кирстен Нильсен

Эл Грин, конгрессмен от штата Техас и самый ярый сторонник импичмента президента, официально запустивший эту процедуру ещё много месяцев назад, тоже решил не брать с собой «долги» в новый год и настоял на голосовании по интересующему его вопросу. Настаивать на голосовании, не позаботившись о надежной победе и не умаслив всех, кого надо, в Конгрессе не принято, что и показали итоги голосования. 58 — за импичмент, 364 —против. Спите спокойно, господин президент. Вы, мистер Грин, тоже отдыхайте.

Сам Дональд Трамп, правда, спать, то есть почивать на лаврах в праздничный сезон, пока не торопится, он решил в ускоренном темпе выполнить как можно больше предвыборных обещаний и вообще сделать как можно больше такого, о чём американцы смогут поговорить, собравшись на праздниках всей семьей.

В штате Юта он объявляет о сокращении площади двух природных заповедников федерального значения, высвобождая для разнообразного использования свыше четырёх тысяч квадратных километров земли. Так сказать, небольшой подарок местным бизнесменам.

В когда-то плантаторском Миссисипи президент празднует вместе с гражданами двухсотлетие штата и с помпой открывает музей истории штата и музей прав человека.

Ещё он едет в Алабаму, где призывает собравшихся проголосовать на предстоящих выборах в Сенат за Роя Мура — кандидата, кампания которого чуть было не развалилась, как карточный домик. Кандидата чуть не сдуло тем же ураганом, который уничтожил телевизионный «Карточный домик». Мур, как и Спейси, был обвинён в домогательстве по отношению к несовершеннолетним, но Алабама, в отличии от Голливуда, похоже, готова подождать доказательств и решения суда. А пока вина не доказана, даже президент не считает зазорным поддержать однопартийца.

И, наконец, Израиль. Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и вскоре перенесут туда своё посольство.

Храмовая гора. Иерусалим

Американские президенты и кандидаты в президенты обещали признать Иерусалим столицей государства евреев на протяжении многих лет, но по тем или иным причинам не делали этого. Еврейское лобби — одна из сильнейших полуофициальных группировок так называемых специальных интересов, влияющих на американскую политику — всё время пыталось склонить президентов к выполнению этого обещания и никак не могло. В 1995 году им удалось даже надавить на президента через Конгресс, который принял постановление о том, что главе Белого дома всё-таки следует признать Иерусалим столицей Израиля. Но хитрые президенты и тут нашли выход — стали временно откладывать исполнение воли народных избранников, выпуская каждый раз новое специальное постановление по этому поводу.

Временное откладывание продлилось 22 года. И вот пришёл Дональд Трамп, известный своим головотяпством и любовью к разрубанию различных узлов. Не долго думая (как многим показалось), Трамп сделал то, на что не решались другие. А дальше началось самое интересное:

С одной стороны, а конкретнее, со стороны крупной прессы, на Трампа тут же полился привычный поток обвинений в безответственном ведении политики, в срыве мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, в том, что он на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке, и так далее, и так далее…

С другой стороны, многие лидеры ближневосточных государств действительно выразили недовольство, правда, величина этого недовольства была обратно пропорциональна качеству отношений каждой конкретной страны с Америкой. Так, Иран, считающиеся официальным Вашингтоном «государством-изгоем», в выражениях не стеснялся, а союзная США Саудовская Аравия, наоборот, была очень аккуратна в комментариях.

С третьей стороны, несмотря на начавшиеся тут же кровавые уличные столкновения, официальный Израиль всячески приветствует действия Трампа. Что же всё это на самом деле значит?

Главенствующей версией в передовых западных СМИ по поводу решения Трампа стало то, что он сделал это по просьбе зятя — религиозного еврея Джареда Кушнера. Некоторые журналисты идут ещё дальше и предполагают, что Кушнер убедил свою жену Иванку Трамп немного поманипулировать отцом, и что именно этой семейной интриге мир обязан новым кризисом. Другие предполагают, что нынешний президент США просто человек недалекий и импульсивный — захотел и сделал, а там гори оно синим пламенем.

North Charleston Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Оставив эти аналитические концепции в стороне, попробуем создать теорию, основывающуюся на предположении, что у успешного бизнесмена и политика все-таки есть хоть какие то представления о целесообразности, планировании и оценке рисков. Если так, причины вызвавшего столько споров решения нужно искать не на генеалогическом древе, а во внутренней и внешней политике 45-го президента США.

Представляется, что, в условиях предсказуемости последствий, у решения Трампа могло быть три основных мотива, которые не исключают, а наоборот, гармонично дополняют друг друга.

Первая причина — это уже упоминавшееся еврейское лобби, объединяющее в Штатах как обывателей, так и сверхбогатых, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Открытый и бесстрашный (по крайней мере, внешне) шаг навстречу Израилю — верный способ заручится поддержкой этих людей, а значит, не только наполнить казну предстоящей в 2020 году предвыборной кампании, но и оттянуть часть поддержки у демократов, которые грозятся отнять у республиканцев большинство в парламенте на выборах в 2018 году.

Другая причина кроется во внешней политике. А именно в поражении, которое потерпели в Сирии американские военные, сражавшиеся на стороне «умеренной оппозиции». Про успешные действия и триумф над террористами президент может рассказывать кому угодно, но только не собственным военным советникам и не собственному спецназу, который был вынужден ретироваться, чтобы не попасть под удар российских ВКС. Американские военные, свято верующие в защиту интересов Штатов в любой точке мира, очень чувствительны к поражениям. А ведь они — одна из основ народной платформы Трампа. Отличным выходом из ситуации было бы найти для военных новую благую цель. Например, Иран, сектор Газа, ну или на крайний случай охрана пресловутой стены между Израилем и Палестиной или хотя бы обучение израильских военных. Для достижения этой цели обострение на Ближнем Востоке как нельзя кстати.

Эвакуация Американских солдат

И, наконец, последняя, но, возможно, самая важная причина — история. Дональд Трамп очень любит историю. Больше всего он любит свою роль в ней. При каждом удобном случае он говорит что ни один президент до него не успел так много сделать в такой короткий срок, что его налоговая реформа самая масштабная за историю страны, что его команда самая лучшая, или что-нибудь в этом духе. Каждый свой успех (про неудачи он предпочитает не говорить) он преподносит именно в историческом контексте. Признание Иерусалима — шаг, которого от американских президентов ждали десятки лет — непременно станет или уже стал настоящим историческим событием. Это деяние будет навсегда связано с именем Трампа, возможно, даже войдёт в учебники истории. А сам президент сможет с гордостью говорить о том, как ещё на первом году своего срока полностью поддержал всех союзников Америки, не давал спуску ее противникам и продвигал принцип «Мир с помощью Силы».

Праздники всё ближе, и политическая жизнь в Вашингтоне постепенно утихает. Каждое выступление президента непременно сопровождается праздничной атрибутикой на заднем плане, накал страстей в СМИ уже не тот, что раньше, да и общественный интерес не на прежнем уровне…

Тем не менее, американский президент явно выполняет какой-то давно намеченный план, и, возможно, ещё много чего успеет в этом году. Хотя пожинать плоды, что бы это ни было, он будет уже в следующем.