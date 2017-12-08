Россию, как известно, не допустили к участию в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Именно как страну — некоторым российским спортсменам, если они захотят ехать, видимо, разрешат участвовать. Но не как российским спортсменам, а как спортсменам «вообще» — без национального флага, без гражданства, без Родины, как говорят, без роду-племени. Исключительно для защиты своих личных интересов.

Коллаборационисты

Поехать на Олимпиаду в условиях, когда Россию не допустили, — причем на основе недоказанных обвинений чуть не во всех смертных грехах — очень сомнительное решение. Потому что оно предполагает согласие с предъявленными стране обвинениями, то есть с осуществленным Международным Олимпийским комитетом политическим унижением России. Но высокопоставленные российские чиновники, вроде председателя Олимпийского комитета России А.Д. Жукова, уже не только извинились (за что?! с какой стати?!) за Россию, то есть за нас с вами, перед Олимпийским комитетом, но и объяснили нам, причем чуть ли не в ультимативной форме, что спортсмены должны ехать, если хотят, и что осуждать это «недопустимо». При этом, конечно, чиновники и не подумали даже спросить у руководимого ими народа, что он-то думает по поводу ситуации с Олимпиадой?

Между тем граждане России в большинстве очень ясно определились в отношении поездок на Олимпиаду под белым флагом. Вот, например, опрос крупнейшего спортивного сайта championat.com, проведенный 6 декабря, сразу после принятия решения о МОК об отстранении России, в котором принял участие 64 901 человек, показал следующие результаты:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос сайта championat.com: «Должны ли российские спортсмены отказаться от нейтрального статуса и бойкотировать Олимпиаду после решения МОК?», %

А вот результаты опроса того же championat.com, но проведенного уже 10 декабря, то есть по прошествии нескольких дней после принятия решения МОК об отстранении России, в котором приняли участие 54 984 человека. Стоит напомнить, что за эти 4 дня, прошедшие с первого опроса, граждане России был подвергнуты агрессивной пропагандистской обработке, долженствующей доказать, что спортсмены должны ехать на Олимпиаду, несмотря на отстранение России, потому что… длинный список причин прилагается. Если кратко, то, оказывается, для спортчиновников и спортсменов эта Олимпиада — главное и единственное дело в жизни (??), и поэтому на интересы Родины им просто наплевать.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос сайта championat.com: «Как вы относитесь к решению сборной России по хоккею выступать на ОИ под нейтральным флагом?», %

То есть пропаганда действует, конечно, но как-то слабо: только 9%, согласно данным championat.com, поддались на нее.

Опрос ИА REGNUM содержательно показал практически те же результаты, что и опросы на championat.com, но поскольку опрос проводился более трех суток — 5—8 декабря, а не один день, как это делается на championat.com, то и результат у ИА REGNUM получился в некотором роде «средний»:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рисунок 3. Генеральное распределение ответов на вопрос №7: «Что Вы лично считаете по поводу того, как должны поступить спортсмены, которые готовились принять участие в Олимпиаде, если российская команда не будет туда допущена?», %

Таким образом, большинство российских граждан считает, что спортсмены не должны ехать на Олимпиаду в индивидуальном порядке. И это большинство не было поколеблено массированным промыванием мозгов и многоведерным нытьем про то, что «спортсмены много работали», что это «мечта всей жизни», что «надо поехать и побеждать и, тем самым, доказать…».

Почему-то приходит на ум такая невеселая аналогия. В годы большого террора (о котором так любит говорить наша либеральная общественность) в СССР, в 1937—1938 гг., когда были репрессированы и объявлены врагами народа тысячи людей, часть из которых были ни в чём не виновны, перед детьми этих людей вставал нелегкий выбор. Можно было отказаться от своих родителей и таким образом получить «чистую» анкету, а можно было не отказываться и жить потом с клеймом «детей врагов народа». Клеймо означало, что нельзя было учиться в каких-то вузах, нельзя было работать на каких-то работах… то есть нельзя было осуществить любые планы и идти по жизни строго в том направлении, в каком мечталось и для которого человек, возможно, тоже «много работал». Были разные дети: кто-то отрекался от родителей, кто-то нет. И мотивы отрекшихся все понимали: у них была «мечта всей жизни», они «много работали»… — но прощали и уважали их немногие. Что касается тех, кто не отказался от родителей, то они получали полной мерой букет разных жизненных сложностей и, возможно, так и не смогли реализовать свои мечты, но… они были достойны уважения и их уважали. И надо сказать, что детей, не отрекшихся от родителей, было большинство.

Почему сейчас наши спортивные чиновники требуют от нас согласия на отречение спортсменов от России, от Родины-матери? Как это понимать-то вообще? И как это сочетается, например, с «Бессмертным полком»?

Возможно, в наше время деньги важнее уважения, успех важнее предательства, а участие в Олимпиаде дороже Родины… Но вот большинство граждан России так не думает. Наши спортивные чиновники и спортсмены должны это знать: они идут против мнения большинства народа, когда собираются ехать на Олимпиаду или поощряют тех, кто едет. И при этом народ понимает, что они защищают при этом не интересы России, не общенародные, а частные, эгоистические или шкурные интересы.

Итак, большинство России считает, что ехать на Олимпиаду не нужно. А что делать?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рисунок 4. Генеральное распределение ответов на вопрос №6: «Сейчас велика вероятность, что Россию не допустят на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые пройдут в феврале 2018 года. По Вашему мнению, как в таком случае должна поступить Россия?», %

Таким образом, в этом вопросе 69% опрошенных высказались за то, чтобы не ехать на Олимпиаду в Пхёнхане, причем четверть граждан считает, что достаточно бойкотировать эту Олимпиаду, 20% считают нужным провести альтернативные соревнования в России, а 24% высказались совсем радикально: они считают, что Россия должна выйти вообще из олимпийского движения и сосредоточиться на развитии массового спорта в России. Последнее становится более понятным, если учесть, что более 50% опрошенных считают, что спорт больших достижений (то есть и олимпийский спорт в том числе) — это уже не соревнование атлетов, а соревнование химиков, врачей и пр.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос №4: «Есть мнение, что современный спорт высоких достижений — это не столько соревнование атлетов, сколько соревнование врачей, химиков, фармацевтов и других специалистов, которые помогают спортсменам. Насколько Вы согласны с таким мнением?», %

Дополнительным штрихом в общей картине общественного мнения по поводу всей этой истории с отстранением России от Олимпиады и вообще «антидопинговых» расследований против российских спортсменов и России является отношение граждан к тому, как реагируют на всё это российские власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рисунок 6. Генеральное распределение ответов на вопрос №5: «Так называемые антидопинговые расследования против российских спортсменов ведутся не первый год, от них пострадали уже многие спортсмены. Как Вы оцениваете реагирование российской власти на эти расследования?», %

То есть 76% российских граждан недовольны реакцией российских властей (а это прежде всего спортивные чиновники разного рода) на все эти «антидопинговые» скандалы, которые продолжаются уже несколько лет. И эти люди теперь чуть ли не в приказном порядке «запрещают нам ковыряться в носу»? Именно эти чиновники теперь учат нас, как нам надо относиться к Олимпиаде и тем спортсменам, которые туда поедут? Может быть, правильнее им было бы все-таки поинтересоваться мнением граждан и прислушаться к нему? Тем более что время от времени эти граждане становятся избирателями.

В целом, согласно результатам опроса ИА REGNUM, картина вырисовывается невеселая: граждане значительно больше любят и уважают Россию, чем те, кто это должен делать по долгу службы. И когда на открытии Олимпиады граждане увидят огромную делегацию безродных «атлетов из России» под белым флагом, то вряд ли обрадуются.