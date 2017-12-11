С Ваней, одним из самых титулованных отечественных молодых оригамистов, мне удалось познакомиться на одном из его мастер-классов, который он проводил вместе со своей мамой Натальей Федоровной. Иван уже сейчас проводит популярные шоу-программы на грани фокусов и оригами. И убеждён, что искусство оригами поможет ему в жизни и будущей работе… Увы — не всегда всё складывается по схемам, но остаётся только пожелать, чтобы оправданно наивные взгляды романтической юности и любовь к красоте экзотического японского искусства остались на всю долгую и счастливую жизнь. Само же искусство оригами (как оказалось в ходе нашего разговора) интересно во всём мире и физикам, и математикам-топологам, и даже официантам (как сложить салфетки) и модельерам, и дизайнерам… И нейропсихологам, которые помогают восстанавливаться после инсультов, и, конечно, педагогам, которые работают с детьми. Да и вообще всем… Можете и вы распечатать наше интервью на принтере, а потом сложить что-нибудь из него… Впрочем, пора дать слово самому начинающему мастеру.

Иван Окусков

Иван Окусков

Иван Окусков:

Меня мама этим заинтересовала. У меня мама — достаточно хороший педагог. Она всех детей заинтересовывает. Естественно, свой родной сын был заинтересован первым. Ну и само искусство достаточно интересное, ну и начало получаться. Много чем занимался. Там карате, танцы… Но не такие успехи были.

Первые. Я думаю, что детский садик. Лет пять. Я помню, как мы вместе с мамой (а потом я один) показывали сказку. Про Колобка. Все действующие лица были сделаны из бумаги. Это такое первое воспоминание. Но это всё детские шалости были. Потом самый «переломный» момент, это был, наверное, класс восьмой, когда к нам приезжали японцы, делегация. Мы поучаствовали в их мастер-классах. Я увидел людей, которые просто на великолепнейшем уровне овладели уже этим искусством. А самый важный момент, когда пригласили уже на конференцию. В 2013 году это была такая точка активного развития. После приглашения, конечно, стал более глубоко всё это изучать. Сначала историю. Потом углубился в само искусство. Потом в технику. И новые технологии. Понял, что люди, используя оригами, делают превосходные проекты, которые связаны как с физикой, так и дизайном… Во всех областях.

Абсолютно верно. Это всё-таки часть образа жизни. Ну начать следует с того, что это всё-таки зародилось в Японии. Само искусство. И всё это очень давно развивалось. У нас в России тоже довольно много искусств декоративно-прикладных своих. А японцы очень сильно чтят свои традиции. И развивают именно своё. То есть они в силу того, что страна была достаточно закрыта практически до 19-го века…

Это в основном всё было связано с религией, то есть различные предметы, которые связаны с подношением даров богам. Всякие ритуалы, которые связаны с фигурками оригами, вот, допустим, в храмах были специальные коробочки, в которых дары богам преподносили. Полоски бумаги, которые висели и отпугивали злых духов. И японцы в это верили как тогда, так и сейчас. То есть я видел своими глазами, этот храм с этими полосками и огромным количеством этих коробочек с подношениями.

Ценность материала, конечно же, была, но не настолько. Японцы очень хорошо умеют заимствовать. Изначально бумага была в Китае, придумана китайцами. Потом через достаточно большой промежуток времени она перекочевала в Японию. Японцы развили и поставили на поток производство простой бумаги, но самая крутая бумага в Японии — это бумага «Васи». Вот она действительно дорогая, и её делают только вручную, никакой техники, вот она ценится!

Работа Ивана Окускова

Я не знаю. Мы искали, но не нашли. У нас вся бумага, которая есть, это всё было из Японии привезено. Примерная стоимость в зависимости от размера. Лист 15 на 15 может до тысячи рублей доходить. Но это достаточно маленький лист. Чем больше размер, соответственно, тем больше цена.

Да, термины и понятия действительно есть. Их изобрёл и структурировал великий мастер Окира Йошизава. Он был одним из немногих, кто активно продвигал оригами как всемирное искусство. Это годы после Второй мировой войны, тогда оригами получило наибольшую популярность. У него была своя система знаков и условных обозначений, если раньше книги про оригами печатались как схемы и последовательность действий. То есть чем больше сложений, тем больше книга. Покадрово. Комментарии, наверное, всё-таки были. Словесные. И это был достаточно большой объём чистого текста. А, как мы знаем, текстом действие объяснить достаточно сложно. А он придумал знаки, и с этими знаками намного всё упростилось. Они используются сейчас активно.

Да, эти термины тоже его отчасти, но у него именно сами знаки. Сейчас такое направление очень популярно, как «паттерны». Это когда у нас лист бумаги, мы намечаем на нём все линии схемы, которые есть. А потом одномоментно складываем. Как раз вот здесь используются «гора» и «долина». Этот метод достаточно сложный. Для мастеров, скажем так. То есть когда мы смотрим на «паттерн», то видим огромное количество линий, но в голове я уже могу примерно представить, что получится. Я могу отличить: это получится слоник. Допустим.

Да.

Внутри этого мира происходит мощное развитие. Японцы, они, конечно же, обучают, но к ним надо уже идти со знаниями, то есть мы пришли с колоссальными знаниями по меркам России. Но поняли, что этих знаний недостаточно.

Работа Ивана Окускова

Ну, если честно, то когда я поехал на конгресс в Японию со своими авторскими работами… Там собираются лучшие мастера со всего мира. Это не только японцы. Это и европейцы, и азиаты те же. Уровень работ был намного выше, чем у нас на тот момент. То есть они могли любую фигуру представить из бумаги, но с каким-то усложнением. То есть они всё усложняли. Брали обычного «журавлика», в него добавляли «розу кавасаки». Это был журавлик, у которого между двумя крыльями находилась роза. Там был выставочный зал. Как сейчас помню. И эта была первая работа, которую я увидел. То есть они каждую модель усложняют. Даже если взять классического журавля. Потом я уже выяснил, что эта модель была изобретена достаточно давно. И схему нашёл. И сложил. Но всю классику они усложнили.

Букваря как такового нет, но можно его собрать. Есть классические модели. Их достаточно много. Классические модели это те, которые были изобретены так давно, что автора их установить уже невозможно. Кто придумал журавля? Цуро — по-японски. Сказать никто не может. У нас в России базовые формы существуют. Там двойной треугольник. Двойной квадрат. Это для упрощения объяснения детям. Они учат базовые формы, и впоследствии из этих базовых форм вытекают различные модели. Соответственно, с каждой базовой формой предел фантазии безграничен.

Оригами само по себе, без примеси — это и есть без ножниц и без клея. То есть мы берём квадрат. В идеале. По представлениям Японцев. И складываем какую-либо модель. Ничего не применяем. Никаких скрепок, ножниц, клея, скотча… Существует также «кирикоми» оригами. Это оригами с использованием ножниц. То есть мы берём тот же квадрат, делаем несколько надрезов. И из-за этого у нас больше пространства для фантазии, и мы можем модель усложнить.

Работа Ивана Окускова

Да. Также сейчас активно отходят от той концепции квадрата. Используются шестиугольники. Многоугольники вообще какие-либо. Оригами также можно складывать и из кругов. Это вообще интересные модели получаются и необычные. Чем сложнее мы выбираем многоугольник, тем в каком-то смысле с ним легче работать, потому что там какая-то сетка линий появляется.

Есть множество физиков, которые… Даже не математики. Для геометрии это простовато. Но по сути мне в школе также нравилась геометрия, потому что я занимался оригами. Вот откуда это всё пошло. Я знаю многих физиков, в основном Соединённые Штаты Америки. Там есть Дэвид Брю, насколько я помню. Физик. Он использовал оригами для складывания антенны для транспортировки на орбиту. И множество есть других примеров, где именно физики. Но с помощью геометрии можно объяснить оригами и наоборот — с помощью оригами проще в школах преподавать геометрию.

Да, в принципе. Можно и у нас было бы ввести, потому что когда например, мы в порядке эксперимента давали оригами в 7−8 классе, то множество формул с многоугольниками, которые нужно было просто запомнить, то с помощью оригами можно многое понять. Через лист бумаги проще один раз это понять, и каждый раз это можно быстро вывести.

Почувствовал, да. Потому что поначалу в школе — запомнил это так. А почему? Ну, у нас не хватает на это, к сожалению, времени. А если вы поймёте, то это уже будет совершено другое.

Работа Ивана Окускова

Действительно, всё не так просто. Потому что когда мы приехали в Японию, то вроде бы просто аэропорт, но когда мы вышли, то даже автомобили и здания — всё, как будто приезжаешь на другую планету. Всё абсолютно другое. У людей своё представление. Японские мастера… Первый раз, когда мы приехали в 13-м году, было сорокалетие ассоциации оригами. И из России представители приехали впервые. И, естественно, был колоссальный интерес к нам. За сорок лет русские впервые. И чего-то ждали.

(Смеётся.) Узнали, что в России есть оригами и что оно на достаточно высоком уровне. Потому что, приехав повторно в 15-м году, мы показали уже хороший уровень. С мастерами контакт мы поддерживаем. С японскими и другими. Вот конкретно у меня по этим контактам ещё получилось, что меня во Франции напечатали. Мою модель. Вот как раз брошка, которая на мне.

Да, в каждой стране существует общество оригамистов. Во Франции выпускают сборники моделей.

По представлению японцев, у них есть журнал. И если вы напечатаны в этом журнале и забиты в базу работ, то…

Боги оригами признали. И все остальные придерживаются мнения, что они авторские.

В Японии прежде чем вы попадаете на этот симпозиум, то вы обязаны по каталогу сложить сорок моделей. Модели разной степени сложности. От обычного журавля до невероятных фигурок, которые явно не каждый сможет. Причём там модели, которые даются на экзамен. Их нет в интернете. Они или очень новые или настолько сложные, что есть только одна схема. Вы либо складываете, либо нет. Первый раз мы делали за день. И целый день мы занимались. Повторно когда мы ехали, то попросили уже список моделей заранее. Я лично сложил модели все, но качество, когда у тебя один день, — всё-таки страдает.

Работа Ивана Окускова

От множества факторов. Во-первых, к каждой работе в хороших книгах в пояснениях дан размер бумаги, из которой её лучше складывать. Потом надо плотность бумаги измерить. Чем больше сгибов, тем надо меньше плотность. Но достаточно маленький есть промежуток плотности, которая подходит к этой модели. Лёгкую модель можно сложить практически из чего угодно, а вот для сложной важны и размер и плотность.

Приходит это всё в голову достаточно спонтанно, но приходит по мере складывания моделей других авторов. Много изобретений. В основном у меня это животные. На основе тех животных, которых я складывал по книге. Потому что для меня лично странно, когда складываешь, допустим, слоника, ты его можешь трансформировать в крокодила. И получается…

С нуля чтобы что-то своё делать, это надо иметь какой-то дар.

Да, конкретно, в Японии стоит модель велосипеда, поскольку я увлекаюсь экстремальным спортом, то решил модель собрать. В пропорции естественно.

Да, для оригами, могу однозначно сказать, что нужно просто железное терпение, потому что когда складываешь тысячу сложений и на тысяча первом бумага рвётся, и ты понимаешь, что всё это восстановить уже нельзя и надо опять пройти весь этот путь. Здесь у многих нервы сдают. То есть все мастера — это достаточно спокойные и выдержанные люди.

Неспешно — надо выделять пару-тройку дней. Как правило, сложные модели занимают несколько часов. То есть можно пять часов спокойно складывать и при этом забыть обо всём остальном.

Когда вы вливаетесь в этот процесс, то забываете обо всём. Максимум, что можно — музыка. Забываешь обо всём. Когда ты доходишь до 50% и выше, то уже понимаешь, что вот это работа, уже видишь форму. И это какую-то ценность обретает. То есть это не просто лист бумаги. А уже работа, в которую ты вложил свою силу и эмоцию, и видение. Когда авторские, то это очень дорогие модели. Когда по схеме, то ты знаешь, что ты всегда можешь её потом так сложить. Авторская — это как часть тебя. И на несколько часов от мира абстрагируешься.

Работа Ивана Окускова

Рынка оригами как такового не существует. Потому что да, кто-то на этом зарабатывает маленькие деньги, кто-то большие… Допустим, меня звали несколько раз, я оформлял свадьбы и дни рождения. Проводил мастер-классы, и я только за это… Поскольку интерес у нас сейчас в основном поддерживается деньгами. Люди ходят на различные тренинги только из-за того, что вот они видят в прайсике какую-то колоссальную сумму и думают, что вот меня сейчас научат за эти 10−20 тысяч рублей. Хотя там по факту дают базовые знания, которые есть везде. То есть в оригами, наверное, можно создать какой-то курс, который поможет развиться человеку. У меня такие были мысли. Поскольку все говорят, что у детей это развивает детскую моторику, но на самом деле мозг. У нас был учитель по шахматам в первом классе, который сказал на первом занятии: «Я вас не учу играть в шахматы, я вас учу думать». Мы, конечно, посмеялись тогда над этим вместе с родителями. Мол, нам нужны шахматы… А сейчас я понимаю, что важно думать. Если у человека развит мозг и он может своим интеллектом что-то понять, то это умение намного ценнее, чем развитость в какой-то узкой сфере. Так же и оригами. Здесь мы не говорим только о мелкой моторике. Хотя правда, что на каждом пальце есть точки, которые отвечают за каждую часть тела. В основном, конечно, — голова, то есть вот это пространственное мышление. Возможность представить какой-то объект. Я один раз его увидел, и я в голове могу его провернуть. Это, может быть, и курсы повышения квалификации для дизайнеров. Я могу сказать точно, что сейчас будет какой-то скачок вот именно трансформеров. По моему мнению, будет всё более популярна мебель-трансформер, здания-трансформеры. Потому что у нас всё меньше и меньше места.

Но мы к этому придём.

У нас да. Но в Европе уже возникла. И люди там хотят в своей квартире в 30 кв. метров расположить прямо всё. И, естественно, мы можем помочь это сделать.

В моде да, множество дизайнеров представляет свои коллекции с использованием оригами. Они для одежды именно складывали ткань. И как-то упаковывали модель в эту сложенную ткань. И не то чтобы просто там пару драпировок. А именно модели. Помню, девушка была в журавле на всё тело. От начала ноги до плеча. То есть напрямую используют оригами. И это людей настолько удивляет — прямо «вау». Если на это посмотрит оригамист, то он скажет, ребята, я могу сделать вам сейчас намного лучше. Сложнее. Качественней.

Она пришла к оригами следующим образом. Она по образованию педагог, учитель. И в школе когда она работала, то у неё был мальчик в классе, у которого мама занималась оригами. Мама прошла курсы по оригами, которые у нас когда-то были. И она настолько этим заинтересовалась, поскольку на тот момент это было что-то совсем новое. Настолько новое и необычное, что хотелось прямо всё бросить и этим заняться. Как она рассказывала.

Тогда да. Сейчас, конечно, почти всё можно найти в сети. Но опять-таки с оговорочками. Не всё. Вы можете найти какие-то базовые модельки. Базовые фигурки. И какие-то маленькие книжечки. Что-то такое именно сложное, этого всё-таки в интернете нет. Японцы не хотят распространяться.

Наверное, найти в поиске через компьютер «базовые модели». Могу сказать однозначно, что полгода-год потребуется на качественное освоение базовых моделей. Бумажные шары. Кусудану. Советую идти по темам. Звери. Птицы. Рыбы. И так далее. На каждую тему найдётся своя простая модель. Как правило, она будет в поисковике первая. Потому что к сложным моделям доступа нет, как я уже сказал. И просто складывать, складывать, складывать… Количество оно реально переходит в качество. Но для этого надо время. То есть не надо сразу кидаться на какие-то сложные модели и думать, что я вот сейчас с корабля на бал и всё получится. Потому что когда люди кидаются на сложные модели и у них фиаско, то люди решают, что я попробовал, но я для этого слишком стар или там молод и так далее… Но ребёнок же, как везде сейчас используют этот пример, когда он не умеет ходить, пытается это делать, он же не говорит, что ну это не для меня. Все обычно ходят. Так же и здесь.

Мама работает в доме детского творчества. Она является педагогом. То есть государственное учреждение. Каждый год к ней приходят дети. Группы первый, второй, третий год. И в школах тоже некоторых. У меня же больше частным образом. Ко мне приходят те люди, которые где-то на мастер-классах познакомились. Мама несёт оригами в массы, а у меня более узкая специализация. Поскольку, честно говоря, складывать простые модели у меня уже интерес пропал. Я за что-то сложное. За прогресс.

Работа Ивана Окускова

Вот именно сейчас планируем это всё создать. Поскольку в школе не было времени. Сейчас в вузе мы задумались над этим. И вот сейчас у нас появился проект. Экологически чистая мебель. Мы планируем создавать мебель из картона. Тоже кто-то скептически отнёсся, что вот она не будет крепкая. Но с помощью оригами мы можем создать достаточно крепкую мебель и лёгкую. Преподавать оригами было бы интересно, но вначале нужно заинтересовать людей готовыми проектами. Надо реализовать этот проект с экомебелью чтобы люди увидели, что вот это оригами и вот человек, который развился, посмотрите на его развитие. Как все бизнесмены. Вначале проект, а потом уже тренинги.

Из дипломов у меня только аттестат из школы (смеётся) Я первый курс. Северо-Западный институт управления. Мы филиал Российской академии народного хозяйства и Госслужбы при Президенте. Направление у меня бизнес-информатика. То есть аналитика. Буду анализировать бизнес и помогать людям.

(Смеётся.) Да.