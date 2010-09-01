Армения, 1 сентября, 2010, 18:58 — ИА Регнум. Святой Эчмиадзин направит для участия в литургии в храме Сурб Хач на острове Ахтамар, которая состоится 19 сентября, епископа Маркоса Ованнисяна и архимандрита Комитаса Овнаняна. Об этом в беседе с корреспондентом PanARMENIAN.Net сообщил ответственный пресс-канцелярии Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. По его словам, армянские священнослужители также зачитают послание Католикоса Всех армян Гарегина II .

Касаясь того, что большая часть армянского общества выступает против участия армянской стороны в литургии, иерей Ваграм заметил, что Католикос Всех армян уже принял решение, которое не подлежит изменению.