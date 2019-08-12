В наше время средства массовой информации творят чудеса! Благодаря волшебству журналистов Пермский театр оперы и балета стал прочно ассоциироваться с его художественным руководителем Теодором Курентзисом. Читая заметки впечатлительных поклонников, начинает казаться, что театр появился в 2011 году, когда маэстро был призван в Пермь осуществить свою высокую миссию. Отсюда, как заключают ревностные ценители дарований греческого дирижера, можно сделать вывод о неизбежной смерти театра после того, как муза призовет Курентзиса на новое место работы. Какой можно вынести отсюда урок? Ответ очевиден: Сarpe diem! Лови момент и не смей возмущаться, ведь не каждому дано посетить сей мир в его роковые минуты.

Anatolierika.com Балерина Дарья Тихонова. Фотограф Салеева Лилия

Я бы не стал разочаровывать наивных мечтателей, желающих верить в чудеса, но только не тогда, когда речь идет о справедливости. Пока одни получают все, других как будто бы не существует. Речь о пермских артистах, которые продолжают служить театру, вопреки приходу в него нового коллектива. Устранению несправедливости посвящена настоящая статья.

Прежде стоит опровергнуть укорененную самим Курентзисом мысль о том, что до него в Перми опера находилась в плачевном состоянии. Имеет ли право художественный руководитель, который должен осознавать всю степень ответственности за высказанные им слова, на подобное заявление? Вопрос скорее риторический.

История.

Пермский театр оперы и балета появился на свет 24 ноября 1870 года, всего лишь на 140 лет раньше прихода в него господина Курентзиса. Театр получил имя Чайковского в 1965 году, на его сцене были поставлены все оперы великого русского композитора. В этом сезоне из них остались лишь «Евгений Онегин» и «Орлеанская дева», которую, впрочем, показали только один раз.

В 1946 году театр получил орден Трудового Красного Знамени, стал лауреатом двух Сталинских премий. Артисты не раз выступали на лучших площадках страны, в частности на сцене Большого театра. Этот далеко не полный перечень достижений нужен лишь для иллюстрации одного небольшого факта: Пермская опера существовала до Курентзиса и достигала высоких результатов.

Что касается постсоветского периода, то он также был богат на культурные события: артисты ежегодно выступали за рубежом с громкими премьерами, в частности в 1995 году была поставлена опера «Саломея», ее премьера состоялась на сцене Пермского театра, а затем была повторена в Мадриде. В этой связи вспоминается недавняя постановка «Милосердия Тита» Вольфганга Моцарта, которую пермский зритель увидел лишь в концертном исполнении: без декораций, сценических действий и костюмов, в отличие от участников фестиваля в Зальцбурге. Данный факт демонстрирует очевидное нежелание Курентзиса творить для Перми.

До 2011 года Пермский театр становился также обладателем премии «Золотая маска», в частности за оперы «Орфей», «Один день Ивана Денисовича», были и другие награды.

К началу 2011 года театр подошел с солидным репертуаром и высоко профессиональной труппой.

Но потом появился Он…

Что же происходит сегодня? СМИ, ежедневно рапортующие об успехах Курентзиса на той или иной площадке мира, разумеется кроме Пермской, фактически вводят тысячи людей в заблуждение относительно происходящей в городе ситуации. В частности, многие заочные почитатели творчества маэстро действительно убеждены, что он день и ночь трудится в Перми, выпуская регулярную продукцию. Все попытки объяснить, что маэстро в текущем сезоне выступал лишь дважды, натыкаются на глухую стену непонимания, попытки пробить которую приводит к обвинению во лжи.

Таким образом, в Перми существуют как бы два театра: Пермский театр оперы и балета, а также человек-театр Теодор Курентзис. Иногда, по недоразумению, первый и второй театры отождествляются. Хотя подобная оплошность, как мы указывали в одной из предыдущих статей, уже не допускается за границей.

ИА REGNUM Афиша

О человеке-театре сказано достаточно, поговорим о Пермском театре оперы и балета. У меня нет целей противопоставить одно другому, на мой взгляд, они бы могли идеально друг друга дополнить, но что-то пошло не так…

Балет

Жемчужиной Пермского края по праву считается балетная школа. Ее высокий уровень признан за рубежом, где труппа регулярно выступает с гастролями.

Однако о наших артистах мы практически ничего не слышим, в отличие от примы лондонского Ковент-Гардена Натальи Осиповой, подписание контракта с которой освещалось по всем законам агрессивной пропаганды. Балерина, выступив один раз, благополучно улетела, напомнив о себе лишь отмененным второго декабря концертом. Улетела, но обещала вернуться в декабре.

Информационного шума от одного спектакля и еще трех предстоящих было столько, будто она вкалывает в Пермском театре как Полина Булдакова, которую, между прочим, отметили как одну из подающих надежды молодых российских балерин. Лично я не могу представить наш балет без нее (хотя это субъективное мнение, ведь у нас много и других прекрасных балерин, например Инна Билаш), а что будет, если, в силу каких-либо причин, она захочет покинуть город? Как в свое время это сделала Наталья Домрачева? За нее Осипова танцевать будет?

Может быть, такое развитие событий сейчас кажется невероятным, но что делать артистам, когда чудовищная политика по уничтожению репертуара препятствует реализации их талантов? Казалось бы, балет для Перми — это святое, но и до него уже добралась рука маэстро.

Опять-таки, чтобы быть правильно понятым, замечу, что Осипова — первоклассная балерина, и увидеть ее в Перми — большое счастье, но складывается впечатление, что она была приглашена не для зрителя, а для создания очередного симулякра, пускающего пыль в глаза обществу.

Стоит также отметить еще одну талантливую балерину, успевшую в свои 22 года станцевать главные партии в «Лебедином озере», «Жизели» и «Бахчисарайском фонтане». Речь о Дарье Тихоновой, которая стала еще и звездой нашумевшего фильма «Матильда», в котором она дублировала главную героиню, разумеется, в отличие от Матильды Кшесинской и Дарьи Тихоновой, не умеющую крутить фуэте.

К сожалению, пиар-служба театра не прилагает достаточно усилий для того, чтобы показать, что Дарья именно в пермском театре танцует. У нее берут интервью многочисленные издания, но у нас этим не интересуются, не интересуются также талантливым хореографом Алексеем Мирошниченко, ставившим танцы для вышеуказанного фильма. Гораздо важней рассказать, как Курентзис получил очередную премию.

Оркестр, оперная труппа и хор.

На сегодняшний день в Перми существует два оркестра. Один, musicAeterna, которым руководит Теодор Курентзис, и Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета. Когда говорят о славе маэстро и его продвижении Пермского театра оперы и балета, то по факту говорят о musicAeterna и самом дирижере. В то же время местный оркестр, а также местный хор и солисты остаются в тени и незаслуженно забываются.

Goldenmask.ru Теодор Курентзис

Оркестру Курентзиса достается не только вся слава, раздуваемая СМИ, но и право на самореализацию, отнятое у пермских музыкантов с его приходом. Некоторые критики могут сказать, что местные кадры недотягивают до уровня musicAeterna, с этим тезисом кто-то согласится, а кто-то поспорит, но никто не сможет отменить того факта, что до прихода Курентзиса оперная труппа и музыканты ежегодно выступали на международных площадках, были там востребованы. Все прекратилось в 2011 году, с приходом нового худрука.

Как я неоднократно подчеркивал, мастерство маэстро не подвергается сомнению, ровно как и мастерство собранного им коллектива. Но когда он подчеркивает свое стремление оставить след в истории Перми, это вызывает сомнение. С Большим симфоническим оркестром он не работает, читать лекции в пермских вузах отказывается, находиться в городе, судя по всему, ему также в тягость. Не случайно, по словам осведомленных лиц, Курентзис выбил себе контракт, по которому пребывание в Перми для него ограничивается одним месяцем, в то время как первый срок был втрое больше.

Пермские артисты вынуждены были променять зарубежные поездки на Полазну и Добрянку, в то время как сам маэстро не спешит с посещением городов Пермского края, чтобы удивить всех своей музыкой, как то ему поручил губернатор Максим Решетников.

Об уровне местных кадров красноречиво свидетельствуют полные залы, собираемые ими на таких операх, как «Князь Игорь» (продолжительность почти четыре часа, стоит отметить), «Евгений Онегин» и «Мадам Баттерфляй». Однако сами артисты признают, что отсутствие регулярных репетиций, отменяемых загадочной волей руководства театра, не может не повлиять не уровень исполнения. Солисты театра, не имея возможности регулярного выступления, рискуют утратить профессиональный навык.

Вот как оценивают сложившуюся ситуацию артисты Пермского театра, один из которых поделился со мной своим беспокойством:

«Репетиции просто не выписывают. Свои спектакли они (musicAeterna. Прим. автора) бы так не поставили… им надо неделю, чтобы все отточить и сто раз выверить — все службы театра работают для них: свет, полный грим даже на репетициях. И так не один день перед тем, как спектакль выпустить. А нам одну поставили и хватит, так споем. И при этом спектакли проходят на ура, при полном зале, до конца никто не уходит, но об этом никто и нигде не напишет. Нам реклама не нужна, о нас можно только плохо».

Стоит отметить, что возмущение политикой руководства театра приобретает массовый характер: сокращение репертуара, сумасшедшие цены и постоянные отмены запланированных спектаклей привели уже к тому, что зритель из городов края практически перестал посещать Пермь, о чем красноречиво свидетельствуют сотрудники театра. Правду можно заглушить хором экзальтированных рукоплесканий, но только на время. Тайное всегда становится явным, а добро непременно торжествует над злом. Вопрос только во времени и в цене, которую придется заплатить пермскому зрителю в ожидании справедливости.