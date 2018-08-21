В Пермском крае за неделю (с 4 по 10 декабря) СМИ активно сообщали, а соцсети обсуждали пожар в колонии для заключённых, приговорённых к пожизненному сроку. Большой резонанс вызвала отставка главы администрации губернатора, а также инициатива губернатора, который предложил на пост главы контрольно-счётной палаты кандидатуру Геннадия Тушнолобова. В конце недели прокуратура заявила о протесте против слияния краевого дома ребёнка с детской клинической больницей № 13. Об этих событиях в обзоре ИА REGNUM.

Пресса. События

Крупный пожар в колонии «Белый лебедь»

В колонии особого режима для пожизненно осуждённых вечером 5 декабря произошёл крупный пожар. Верхний (третий) этаж здания полностью выгорел.

По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание электропроводки, пострадала крыша административного здания ИК-1 на площади примерно 1100 квадратных метров.

alinco_fan Тюрьма «Белый лебедь» ночью

«Белый лебедь» — исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных. Здание рассчитано на 962 заключенных. В настоящее время их насчитывается около 300 человек.

Как сообщают СМИ, сотрудники ФСИН исключают возможность побега: за всю историю существования колонии из неё не сбежал еще ни один осуждённый.

Кадровые изменения

С 4 декабря и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края назначена Яна Дорофеева, которая ранее работала заместителем главы администрации губернатора. Напомним, что с 1 декабря уволен с формулировкой «по собственному желанию» с поста руководителя администрации главы региона Рустем Юсупов. По данным издания «Коммерсантъ», с 5 декабря он назначен и.о. руководителя главного управления Минюста РФ по Москве.

Добавим, что местные эксперты называли трёх потенциальных кандидатов на освободившуюся должность: вице-премьера и руководителя аппарата правительства Пермского края Елену Лопаеву, а также советника губернатора и представителя краевой власти в Заксобрании Анатолия Маховикова и Яну Дорофееву.

Не исключено, что Дорофеева останется на посту исполняющей обязанности руководителя до президентских выборов — марта 2018 года.

«Не думаю, что за этот период будут какие-то другие кандидатуры. Почему именно Дорофеева назначена на должность и.о. На мой взгляд, она, наверное, из тех заместителей, которые сегодня есть у главы администрации губернатора, более доверенное лицо у губернатора», — сказал политконсультант Николай Иванов, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Интерес и обсуждение вызвала инициатива губернатора, который предложил на пост главы контрольно-счётной палаты (КСП) кандидатуру Геннадия Тушнолобова. Напомним, что Заксобрание утвердило отставку Юрия Новоселова с этой должности, а также Владимира Щуклецова с поста заместителя руководителя КСП. По данным СМИ, причиной для добровольного увольнения стали изменения в местном пенсионном законодательстве. Согласно законопроекту, прошедшему первое чтение, вводится верхний предел для чиновничьих пенсий по выслуге лет.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», 4 декабря глава края Максим Решетников предложил на пост руководителя КСП кандидатуру экс-премьера краевого правительства Геннадия Тушнолобова.

Он был главой Соликамска с 1992 по 1997 год, затем депутатом Законодательного собрания края, а после, с 2013-го — председатель совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края».

На губернаторскую инициативу мгновенно отреагировали в телеграм-канале. Пользователи обратили особое внимание на возраст Тушнолобова и действующее законодательство.

«Похоже, Геннадия Петровича пригласили место посторожить», — считают в телеграм-канале «СолёныеУши».

По федеральному закону предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет для мужчин 65 лет. Добавим, что Геннадию Тушнолобову сейчас 64 года.

Телеграм-канал «Лбов» отметил, что Тушнолобов не соответствует базовым требованиям, которые указаны в законе для председателя КСП Пермского края, поскольку не имеет экономического или юридического образования:

«Поэтому сейчас эти требования надо менять, а закон менять и подгонять под Тушнолобова. И процесс этот уже пошёл, к всеобщему изумлению».

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Прокурорский протест

Прокуратура опротестовала приказ минздрава Пермского края о реорганизации Государственного казенного учреждения здравоохранения Пермского края «Пермский краевой специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики». По данным надзорного ведомства, установлены грубые нарушения законодательства об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации, влекущие ликвидацию дома ребёнка как самостоятельной медицинской организации.

Vsemetri.com Форма прокурора

Внесён протест на приказ министерства здравоохранения Пермского края, которым была создана экспертная группа по оценке мероприятий по организации объектов социальной инфраструктуры для детей и утверждён порядок ее работы. Кроме того, опротестован приказ минздрава о слиянии дома ребёнка с детской клинической больницей № 13. Прокуратура потребовала устранить все нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц ведомства, их допустивших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года коллектив детдома забил тревогу. Сотрудник и заявили, что учреждение собираются закрывать, и в бюджете на 2018 год не заложено финансирование деятельности дома ребёнка. После информационного всплеска по поводу потенциальной ликвидации учреждения в минсоцразвития региона заявили, что вопрос закрытия только обсуждается.

Однако информация о ликвидации дома ребёнка вызвала столь широкий резонанс, что власти приняли решение отставить учреждение в подчинении министерства здравоохранения, тогда как ранее его планировать передать минсоцразвития. Вместе с тем было принято решение о реорганизации — присоединении специализированного дома ребёнка к пермской городской больнице № 13, что вызвало неоднозначную оценку экспертного сообщества.

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