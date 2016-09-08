В Киргизии вспыхнули ожесточенные споры вокруг допустимости многоженства и возможности его легализации. Внимание к теме привлек авторитетный исламский богослов Чубак ажы Жалилов, заявивший на проповеди, что недавно взял вторую жену.

Назира Бегим Назира Бегим — автор обращения к президенту Киргизии с призывом узаконить многоженство в стране

Слова бывшего муфтия Киргизии вызвали скандал. Правозащитники напомнили об уголовном наказании за многоженство и потребовали от властей наказать богослова, сторонники Жалилова встали на его защиту.

На этом фоне к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову обратилась журналист и общественный деятель Назира Бегим, призвав узаконить многоженство. Ее инициатива вызвала острую реакцию многих граждан Киргизии.

Корреспондент ИА REGNUM расспросил редактора газеты «Асман плюс» Назиру Бегим о сути ее предложения.

Сейчас в стране есть мужчины, у которых по две-три жены. При этом права второй и третьей жен не защищены. Женщины, которые являются вторыми женами, сталкиваются с очень многими проблемами. Например, в юридическом плане вторая жена не может претендовать на что-либо, даже если у нее с мужем есть дети. При этом есть семьи, которые живут по 10−15 лет, но когда дело идет к разводу, женщина остается ни с чем. Она на всю оставшуюся жизнь станет матерью-одиночкой с двумя-тремя детьми.

В этом плане я и выступала с призывом разрешить в Киргизии многоженство. Это явление было, есть и будет.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Жены

В последние годы в стране идет деградация нации. Из-за глобализации, миграции и утраты традиций происходит уничтожение ценностей института семьи. Я как журналист, общественный активист вижу в этом проблему. Подняла вопрос, веду свои журналистские расследования, изучаю и ищу способ решения этой проблемы.

Вообще многоженство — это дело каждого человека. Человека, который смотрит на это по-своему. Захочет — женится, не захочет — нет.

Перед тем как поднять эту тему, я изучала этот вопрос. Почти у каждого киргизского мужчины есть две жены, у некоторых даже три.

Нет, не зависит. Но, конечно, бытует мнение, что женятся только богатые. Если мужчина, несмотря на свой статус или материальное положение, относится справедливо к женам, то вышеперечисленные аргументы не имеют значения. Главное в семье — это понимание и уважение, не так ли?

Реакция разная. Кто-то слишком болезненно, кому-то безразлично. Кто-то очень рад, что подняли этот вопрос. Есть люди, которые с нетерпением ждут, когда же примут закон о разрешении многоженства. В течение года я делаю выводы, собираю статистику, провожу соцопросы. Почти 60% поддерживают. Осуждают многие, но это всего лишь осуждение. Я не обращаю внимания на различные высказывание в мой адрес. Ведь это всего лишь мнения, не больше.

Ну, это всем, наверное, понятно. Тут единственная проблема — ревность. Дикая ревность, которая выходит за рамки. Я бы сказала, что это не ревность, а патология. Ревность должна быть, но не до такой степени. Вторая жена — эта не любовница и не чужой человек. Она часть семьи, она мать, она очаг семьи. В этом нет ничего плохого. Если, извините меня, муж ходит налево, заводит любовниц, это не унижение? Просто разреши мужу — пусть женится. Он еще больше зауважает и полюбит первую жену. У него будет чувство ответственности и не будет времени думать о другом.

Если в Киргизии узаконят многоженство, может даже пойти обратный процесс. Закон не означает, что все должны жениться. Как и в шариате, в законе будет предписано — «кто сможет». Ведь по шариату не всем дозволено. А некоторые думают, что если разрешено — значит надо. Там есть свои требования. Если ты соответствуешь этим требованиям — женись, будь справедливым. Положение не ухудшится, а наоборот — улучшится. Это зависит от самого человека.

Нет, конечно. Многоженство было, есть и будет, так почему бы просто не узаконить, создать условия? В шариате не сказано «обязательно женись», там сказано — «женись по возможности». Не всем мужчинам разрешено иметь много жен. В законе будут рассматриваться все вопросы: социальное положение, морально-психологические и физические возможности. Просто сейчас некоторые видят в этом хаос, «размышляют коротко». Надо думать обширнее.

Да, конечно. Не имеет значения, какая ты жена — первая, вторая, третья или четвертая. Тут главное, что ты замужем и у тебя есть семья.

Как я ранее уже говорила, будут разрабатываться юридические положения, которые защищают права первой и второй жены, детей и т.д. Если следовать закону — проблем не будет.

Гвидо Каньяччи. Иаков стругает палочку. 1650

Конечно, реально. Этот вопрос поднимался не раз, но не имел успеха. Знаете почему? Потому что поднимали этот вопрос мужчины. Я как женщина увидела в этом проблему женщин. Если я не сделаю сегодня, то кто это сделает? Думаю, вопрос решится в скором времени.

Я как патриотка своей страны и нации против. Но я не имею права вмешиваться в чужую личную жизнь, чувства, цели. Есть киргизские девушки, которые выходят замуж за иностранцев, живут счастливо, воспитывают детей, но и немало тех, кто в разводе имеют проблемы. Это отражается на психике женщины, ребенка, родственников и, в конце концов, на человеке и обществе.

Почему чужой, не киргиз, должен унижать киргизскую женщину?

Надо смотреть — какая проблема, кто виноват и т.д. В целом я против того, что наши девушки выходят замуж за иностранцев. Это, извините меня, даже не любовь, а расчет. Пусть меня осуждают за это слово, но это так!