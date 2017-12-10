



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Опасное решение Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна «признает и объявляет Иерусалим столицей Израиля» и дал указания американскому посольству в Тель-Авиве перебраться в Иерусалим. Как передает портал Sondakika.com, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в следующую среду Реджеп Тайип Эрдоган встретится с лидерами Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в Стамбуле. «Новости по поводу признания администрацией США Иерусалима в качестве столицы Израиля вот уже несколько дней не покидают нашу повестку дня, — отметил Калын. — Наш президент уже провел телефонные переговоры с президентами Малайзии, Ирана, Катара и Индонезии и продолжает общение. Иерусалим не может быть объявлен столицей Израиля по историческим, религиозным и юридическим причинам. Это противоречит международным нормам. Признание Иерусалима столицей Израиля станет серьезным нарушением резолюций ООН. Ни одна из резолюций ООН не признавала и не принимала оккупацию или аннексию Иерусалима. Наш народ чувствует историческую ответственность перед Иерусалимом, которому он служил в течение 400 лет. Наши общества объединены вопросами Палестины и Иерусалима. Иерусалим — это наша честь, наша красная линия. Этот вопрос касается не только мусульман, это очень важный город, в котором бок о бок существуют три основные религии. ОИС также заявила, что она не признает инициативы по изменению статуса Иерусалима».

Израиль: «Иерусалим являлся еврейской столицей в течение последних 3 тысяч лет»

Израильское правительство отреагировало на заявления президента Турции. Как сообщает канал CNN Türk, министр иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон сделал следующее заявление: «Эрдоган может признавать или не признавать, но Иерусалим является столицей евреев в течение последних 3 тысяч лет, а столицей Израиля — последние 70 лет». Министр образования Израиля Нафтали Бенет также высказался по этому вопросу: «К сожалению, за последние годы Эрдоган не упустил ни одной возможности напасть на Израиль. Израиль должен продолжать следовать своим целям, в том числе и признанию Иерусалима столицей Израильского государства. Всегда найдется кто-то, кто будет недоволен решениями, но, в конце концов, единство Иерусалима важнее, чем любовь Эрдогана». В прессе появились высказывания министра транспорта и разведки Израиля Исраэль Каца: «Президент Турции не может отдавать нам приказы. Израиль является суверенной страной, а Иерусалим — его столицей».

English.pnn.ps Палестина

ХАМАС призывает к новой интифаде

Лидер ХАМАС Исмаил Хания призвал народ к новой интифаде после решения Трампа. «Мы обязаны начать новую интифаду против сионистского врага», — заявил он. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что многие страны, последовав примеру США, также признают Иерусалим столицей Израиля. Agence France-Presse объявило, что израильская армия отправляет войска на Западный берег реки Иордан. Согласно заявлению, сделанному представителями израильской армии, решение о переправке большого количества батальонов на Западный берег было принято на основе анализа военной ситуации в регионе.

«Вы называете Иерусалим Палестиной, но …»

Республиканская народная партия (РНП) обратилась к правительству Турции. Выступающий от лица группы депутат из Стамбула Эрен Эрдем обвинил власти в популизме. «На примере с Иерусалимом мы еще раз убедились в том, что наше правительство абсолютно недальновидно, — сказал Эрдем. — А сейчас я задам очень простой вопрос: по мнению политических властей, по мнению правящей Партии справедливости и развития (ПСР), Иерусалим является столицей Палестины, он должен быть столицей Палестины. Тем не менее существуют двусторонние соглашения между Израилем и Турцией, и в этих соглашениях, как того требует процедура, при подписании соглашения, где бы оно не подписывалось, всегда прописываются столицы обеих стран. Например, давайте вместе взглянем на соглашение «Mavi Marmarа» и прочитаем, какой именно город наше министерство иностранных дел рассматривает в качестве столицы Израиля: «Это соглашение вступает в силу 28 июня 2016 года, оно действительно в Анкаре и Иерусалиме и представлено в двух равных экземплярах на турецком, иврите и английском языках». В соглашениях всегда указываются названия городов, которые государства признают в качестве столиц. Это принцип международных соглашений. Вот парадокс, во всех подписанных ПСР соглашениях с Израилем вместе Тель-Авива значится Иерусалим. Я задаю властям очень простой вопрос: почему не Тель-Авив, а Иерусалим?».

Еще одно решение США, способное вызвать кризис

По сообщению портала Shaber3, в то время, как продолжаются споры по поводу помощи, оказываемой американцами Отрядам народной самообороны (YPG), стало известно, что в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из бюджета США на 2018 год были выделены средства на поставку 5 тысяч AK-47 для YPG. Хотя Трамп и заявил, что помощь YPG будет прекращена, а Белый дом уверял, что заберет обратно всё предоставленное оружие.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Запрет на займы в иностранной валюте для 23 тысяч компаний

Согласно CNN Türk, в связи с экономическими трудностями и дефицитом валюты правительство готовит запрет на займы для 23 тысяч компаний. Заместитель председателя правительства Турции Мехмет Шимшек пояснил, что на этой неделе они подготовили юридический базис для сбора данных. По его словам, запрет не коснется проектов государственного сектора и сектора машиностроения. Выступая на Турецком финансовом форуме, вице-премьер заявил, что на первом этапе они подготовили юридический базис для сбора данных по 2000 крупным компаниям. Шимшек отметил, что доля 2000 крупных компаний в дефиците валюты составляет около 84%. Доля 23 тысяч компаний от общей суммы долга достигает 16%, все они являются малыми и средними предприятиями с оборотом менее 15 миллионов долларов. Шимшек добавил, что в отношении этих 23 тысяч компаний будет введен лимит на займы.

Патриарх Константинопольский в Иерусалиме

Как сообщает CNN Türk, священный для представителей трех основных религий город Иерусалим перед известным заявлением президента США принимал на своей земле важного гостя — патриарха Константинопольского Варфоломея. Патриарх вошел в Старый город через Новые ворота. Отсюда он направился в православный патриархат Иерусалима. У его ворот Варфоломея приветствовал патриарх Иерусалимский Феофил III. Далее Варфоломей по улицам Старого города проследовал к Храму Гроба Господня.

Topwar.ru Турецкие ВВС

Пресс-секретарь YPG рядом с командиром российской армии

По данным CNN Türk, Демократические силы Сирии при поддержке международной коалиции и российской армии очистили восточную часть сирийского города Дайр-эз-Заур от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российский генерал Алексей Ким сделал заявление по поводу проведенной операции совместно с пресс-секретарем сирийского Отряда народной самообороны Нури Махмутом. Махмут, выступая под флагом России и знаменем YPG, сказал, что подконтрольная зона станет частью демократической Сирии, и добавил, что «мы призываем США и Россию, а также все остальные мировые державы к мирному и демократическому строительству сирийского будущего, а также к гарантированному обеспечению безопасности освобожденных регионов». Ранее Турция остро отреагировала на совместные фотографии, сделанные в Сирии представителями армии США с членами YPG.

Меркель отказалась обмениваться заключенными

Стало известно, что Эрдоган предложил немецкому правительству обменяться заключенными. По данным немецкого журнала Der Spiegel, президент Турции предложил обменять арестованного репортера газеты Die Welt Дениза Юджеля и других немецких граждан на находящихся в Германии турецких офицеров, предполагаемых участников неудавшегося государственного переворота 15 июля 2016 года. Свое предложение Эрдоган передал бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, который как представитель Ангелы Меркель посетил Стамбул спустя неделю после выборов в Бундестаг. Шредер отказался от этого размена, назвав предложение «абсолютно неприемлемым». Турецкие офицеры, которые нашли убежище в Германии, являются одним из вопросов, усиливающих напряженность между двумя странами. Анкара требует их выдачи, но согласно немецкому законодательству такой обмен не представляется возможным.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

Юридически это невозможно, но выдайте нам их

Согласно сообщению сайта Sondakika.com, Эрдоган и Грецию попросил выдать бежавших туда турецких военных. Беседуя с Алексисом Папчеласом для Skai TV и Kathimerini перед визитом в Грецию, президент отметил: «Когда путчисты сбежали в Грецию, я позвонил греческому премьер-министру Алексису Ципрасу и сказал ему: «Дорогой друг, эти люди совершили попытку государственного переворота, а затем сбежали в Грецию. Я хочу, чтобы они были выданы турецкой стороне». Это было в первую ночь. Ципрас сказал, что он позаботится об этом и выдаст их Турции в течение 15—20 дней. Но, к сожалению, они всё еще находятся в Греции. Мы должны внимательно следить за ними. Если подобное произошло бы с Грецией, мы и тогда бы проявили осторожность. Мы также обязаны бы были их поймать и выдать Греции. Оставив их суду, мы не получим никакого результата. Вы тоже не получите результата. У суда нет такой проблемы».

Заявление «Хорошей партии» по поводу Резы Зарраба

Согласно новостному порталу Shaber3, депутат «Хорошей партии» Нури Окутан, выступая на пресс-конференции в парламенте, заявил, что бизнесмен иранского происхождения Реза Зарраб, находящийся под стражей в Нью-Йорке, является агентом иранской разведывательной организации SAVAMА, о чем известно турецкому правительству. «За семьей Зарраба следят и наблюдают на протяжении десятков лет. Документы по этому делу находятся в государственных архивах. Это всем известный факт. Существуют отчеты Национальной разведывательной службы и полиции, — отметил Окутан. — За отцом Резы и некоторыми членами его семьи на протяжении десятков лет следили турецкие службы безопасности в связи с различными видами незаконной деятельности. Записи и протоколы этого дела находятся в архивах служб безопасности. С другой стороны, Зарраб родом из Тебриза, и в Тебризе, турецком городе в полном смысле этого слова, семью Зарраба знают все. Можно спросить любого турка в Тебризе, и он ответит, что эта семья замешана в грязных делах иранского правительства. Более того, существует информация о том, что Реза является членом SAVAMА. Так как же получается, что министры и генеральные директора занимаются нелегальным бизнесом совместно с человеком, данные на которого лежат в государственных архивах? Подобное поведение возможно лишь в племенных государствах под властью диктаторов третьего класса. В нормальном государстве этому нет оправдания».

Партия справедливости и развития (Турция)

РНП передала документы в прокуратуру

Как сообщает CNN Turk, лидер РНП Кемаль Кылычдароглу представил в прокуратуру документы о зарубежных счетах семьи и родственников Эрдогана. Сразу же после этого Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении Кылычдароглу за оскорбление президента. Эрдоган ранее обвинил главу РНП в оскорблениях в свой адрес.

На этой неделе в «охоте на ведьм»

В Анкаре было проведено 65 адресных операций, направленных на обнаружение членов движения «Хизмет». В результате операции 47 из разыскиваемых 87 человек были взяты под стражу. Главная прокуратура Стамбула вынесла решение о задержании 39 человек, участников движения «Хизмет», среди которых встречаются врачи и учителя. Одновременно операции были проведены в 8 городах округа Стамбула. В Анкаре в результате того же расследования было вынесено решение о задержании 13 человек, в том числе 2 сотрудников министерства юстиции и 11 работников Верховного суда.

Доказательства по делу о крупном коррупционном скандале 17—25 декабря 2013 года были уничтожены

Депутат РНП Гурсель Текин рассказал о том, что документы по делу о крупном коррупционном скандале 17—25 декабря 2013 года, которое снова появилось на повестке дня в результате показаний Зарраба в США, были уничтожены. Выступая по телевизионной программе, Текин заявил следующее: «Государство последовательно. Вы создаете комиссию, комиссия проводит расследование, а после окончания расследования информация не доходит до наших друзей. Те документы были полностью уничтожены». Как сообщает t24, депутат ПСР в Стамбуле Азиз Бабушчу в свою очередь ответил, что «были уничтожены только незаконные протоколы слушаний, остальные документы на месте».

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Эрдоган поменял свое мнение об Асаде: сирийский лидер больше может не уходить

В статье Хуршита Далая, опубликованной в газете «Аль-Хаят», приводятся данные о том, как менялась позиция Эрдогана по отношению к сирийской политике. «Эрдоган больше не кричит об отставке Асада», — говорится в материале, а также отмечается, что президент не требует создания безопасного региона в северной Сирии и не упоминает о красных линиях, о которых он говорил во время сирийского кризиса. «Эрдоган дает понять о возможности заново установить отношения с Асадом. Действительно, Эрдоган как лидер блестяще умеет одновременно создавать союзы и менять свои позиции. Самое странное, что те, кто в прошлом защищал политику в отношении Сирии, сегодня пытаются оправдать новую политику Эрдогана», — говорится в статье.

Знаменитости мигрируют в Европу или США

С каждым днем все больше и больше популярных писателей, журналистов и артистов покидают Турцию из-за политического кризиса. Поп-звезда Таркан подал документы на получение разрешения на проживание в Германии. Как сообщает Habertürk, Таркан, который провел 2,5 часа в Генеральном консульстве Германии в Стамбуле, в прошлом году приобрел роскошную виллу неподалеку от Кельна, в 70 километрах от Дуйсбурга. Одиннадцать из шестнадцати членов труппы из Ассоциации детско-юношеского общества народного танца Анкары отказались вернуться в Турцию с гастролей в Венгрии, попросив там политического убежища. Сообщается, что средний возраст танцоров составляет чуть более 20 лет, они только недавно получили свои дипломы. Прокуратура Анкары начала расследование этого дела. По данным министерства внутренних дел Германии, с момента попытки государственного переворота в Турции и по сегодняшний день 768 государственных служащих и члены их семей подали заявки на предоставление убежища в Германии. Более половины запросов были одобрены. 1059 человек в октябре, 1016 человек в сентябре, 962 турецких гражданина в августе подали заявления на предоставлении убежища в Германии. Примерно 30% заявок, поданных в октябре, были одобрены. Турция занимает третье место после Сирии и Ирака по количеству желающих получить политическое убежище в Германии.

Randam Митинг ПСР

Исчезнувшие члены ПСР

Некоторые члены ПСР и чиновники высшего уровня исчезли из поля зрения. По данным газеты Cumhuriyet, бывший министр внутренних дел Турции Муаммер Гюлер после признания Зарраба в подкупе его сына за 100 тысяч долларов уже давно не появляется на людях. До сих пор неизвестно, где находится бывший генеральный директор Halkbank Сулеймен Аслан, получивший, по словам Зарраба, миллионы лир в качестве взятки. Депутат РНП Мурат Эмир задал несколько вопросов премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму: «Сулейман Аслан находится в Турции? Если да, то был ли вынесен запрет на его выезд за границу? Если он за пределами Турции, знаете ли вы, где именно?». Давно ничего не слышно и о Зафере Чаглаяне, которого также подкупил Зарраб. Тем временем Генеральная прокуратура Стамбула начала новое расследование в отношении Зарраба по обвинению в шпионаже. Число задержанных по этому делу возросло до 17 человек.

Коротко, но важно

Показатели инфляции в ноябре превысили ожидания. Согласно данным TÜİK, годовая инфляция выросла до 12,98%.

Еще один шок для ПСР: генерал Майкл Флинн тоже дал показания. «Я знаю, что я совершил ошибки, и я попытаюсь это исправить», — сказал Флинн, подчеркнув, что решение о сотрудничестве является лучшим выбором для его страны и семьи. Бывший советник президента США по национальной безопасности рассказал, что официальные представители ПСР склонили его к черной пропаганде в отношении Фетхуллаха Гюлена. 8 ноября 2016 года Флинн по просьбе турецкого правительства опубликовал статью о Гюлене на сайте The Hill и получил за это 530 тысяч долларов. На заседании суда генерал заявил, что он написал эту статью не по собственной инициативе, а по просьбе турецких властей.

Министерство культуры и туризма представит публике 9 тысяч видеозаписей периода последних лет Османской империи и первых лет существования Республики. Образы, которые прольют свет на историю Турции, подготавливаются Главным управлением кино. 9 тысяч записей, хранящихся в архивах министерства, будут перенесены на цифровые носители и представлены широкой публике.