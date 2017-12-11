



Ijanderson977 Штаб-квартира ЛАГ в Каире

В Каире состоялась экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) в связи с решением президента США Дональда Трампа обозначить Иерусалим в качестве столицы Израиля. Принятые на форуме ЛАГ решения предсказуемы. Арабские страны намерены потребовать у Совета Безопасности ООН рассмотреть позицию Белого дома по Иерусалиму и добиться отмены признания святого города столицей Израиля. Помимо того, Арабский комитет по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования намерен создать специальную комиссию, которая должна будет проводить работу с мировым сообществом и различными международными организациями для нивелирования политических последствий решений Трампа.

При этом глава МИД Ливана выступил с призывом «возродить единую арабскую политику, принять сдерживающие меры в ответ на решение США и любого другого государства о переносе столицы в Иерусалим, начиная с дипломатических мер, продолжая политическими и заканчивая экономическими и финансовыми санкциями». Но, как показывает исторический опыт арабских государств, которые располагаются на обширной территории от Северной Африки до Персидского залива и в которых проживает около трехсот миллионов человек, им редко когда удавалось достигать единства. Причин множество: наследие колониализма и неурегулированность пограничных вопросов, различия в социально-экономическом развитии, непрекращающееся соперничество за политическое, экономическое и военное лидерство, разная внешнеполитическая ориентация. А после феномена так называемой «арабской весны» наиболее ярко обозначились противоречия на религиозной почве между суннитами и шиитами.

Global Panorama Палестинский флаг

Кстати, всё это напрямую сказывалось и сказывается в отношении израильско-палестинского урегулирования. Есть слова и заявления, но мало действий практического характера и ограниченные способности решать общие проблемы безопасности. Поэтому, как предполагает ВВС, лидеры Лиги арабских стран, «пошумев из-за Иерусалима, не предпримут никаких конкретных шагов, что еще раз покажет — Ближний Восток стал теперь совсем другим». Что-то нам подсказывает, что и итоги намеченного на 13 декабря в Стамбуле внеочередного саммита Организация Исламского Сотрудничества с целью обсуждения мер противодействия Трампу в связи с объявлением Иерусалима столицей Израиля окажутся такими же бесплодными. Как пишет израильское издание Haaretz, «на Ближнем Востоке происходит интереснейший пошаговый политический переворот со времен «холодной войны». Назовем его главные элементы.

Первый: США демонстрируют намерение укрепить в Саудовской Аравии власть наследника престола Мухаммеда ибн Салмана, встраивая его в антииранский альянс и параллельно выступая с угрозами отменить ядерную сделку с Ираном. Второй: президент Трамп «внезапно» заявляет, что намерен ускорить подписание соглашения между Израилем и палестинцами, интегрируя его в контекст израильско-саудовских отношений. Третий: попытки отстранения от должности премьер-министра Ливана Саада Харири и заявление саудовского принца ибн Салмана о том, что Бейруту «не будет позволено взаимодействовать с «Хезболлой». Четвертый: убийство в Йемене перешедшего на сторону Саудовской Аравии экс-президента Али Абдаллы Салеха, что подается как «последний предупредительный звонок для арабской коалиции со стороны «армии Ирана» в Йемене. Наконец, пятый: признание американцами Иерусалима столицей Израиля, что создает проблемы для Саудовской Аравии и затрудняет создание ее открытого альянса с Израилем в то время, как Вашингтон предлагает новую версию сосуществования двух государств и двух народов — Израиля и Палестины.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

Означает ли это стремление Белого дома «вывести из игры» Эр-Рияд или за такими маневрами стоит нечто иное, более глубокое? Ответа пока нет. Пока же глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал США пересмотреть свое решение и не переносить в Иерусалим американское посольство. По словам министра, «всё мировое сообщество должно активизировать свои усилия по поиску решения палестинской проблемы». То есть, считает Haaretz, «Трамп демонстрирует способность спланировать долгосрочные ходы», следствием чего должны стать изменения, с одной стороны, карты региональных конфликтов, с другой — системы существующих альянсов, которые очень запутаны. Но фактом становится то, что формирующаяся на Ближнем Востоке геополитическая панорама создает прежде всего для Вашингтона возможность демонстрировать искусство дистанцированного управления событиями в регионе, приведения в действие разрушительных зарядов с инициированием мощной региональной напряженности.

История с Иерусалимом — одна из них. Не случайно в Турции уже раздаются голоса о том, что «заявление США о возможном переносе своего посольства в Иерусалим должно стать поводом для Анкары объявить себя лидером суннитского мира, чтобы сорвать планируемую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией через соглашение о создании Палестинского государства во временных границах, что станет этапом на пути к постоянному урегулированию. Тегеран же должен укрепиться в качестве центра шиитского мира». И что, мол, «в такой вилке не будет места для Вашингтона и его интриг». По оценке некоторых западных, да и российских экспертов, монархии Персидского залива ориентированы всё же на сотрудничество с Израилем и ждут «удобного» для себя американского плана по Палестине, чтобы выбраться из сложного положения в исламском мире. Москве при этом отводится роль третейского судьи в регионе, что должно сместить приоритеты политики Запада и некоторых стран региона от сдерживания Ирана (а теперь и Турции) в сторону независимой Палестины.

Посмотрим, что из этого выйдет. Решение главных проблем региона еще впереди.