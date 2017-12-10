Снятый на Украине фильм «Война ради мира», героизирующий нацистские формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был снят с показа в рамках кинофестиваля «Артдокфест». Однако «нужную» линию на этом проходящем в российских городах фестивале всё-таки нашли способ продемонстрировать. Показ фильма 10 декабря в Москве был сорван, но тремя днями ранее, 7 декабря, он состоялся в Санкт-Петербурге. Режиссер — Беата Бубенец, которую в некоторых СМИ называют «одним из интереснейших документалистов современности». В некотором роде, как оказалось, это действительно так. Своими впечатлениями от просмотра с корреспондентом ИА REGNUM поделился ополченец, командовавший разведподразделением на территории Луганской области. Ополченец с позывным «Керчь» вел борьбу против карательных батальонов в 2014 году, с самого начала боевых действий и вплоть до своего ранения в сентябре 2014 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский боевик

Я прочитал статью на ИА REGNUM о том, что на фестивале «Артдокфест» хотели продвинуть фильм про «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но когда я ознакомился с описанием всех картин, которые представлены в конкурсной программе фестиваля, я обратил внимание, что есть одна лента, которую снимали на территории поселка Трёхизбенка (Луганская область), недалеко от г. Счастье. Я через интернет купил билет и пошел посмотреть фильм, рассчитывая, что раз фильм заявлен как документальный, то в нём предполагается объективность. Но посмотрев, я удивился. Весь сюжет разворачивается в школе, где базируется подразделение «Айдара», и автор фильма ведет себя среди них совершенно естественно. Меня поразило, что ей вообще разрешили снимать в этих военных подразделениях — на тот момент без определенных рекомендаций и поручительств, для девушки с российским паспортом, которая там спокойно живет и шутит… это удивительно.

С положительной стороны. Например, есть эпизод, где они задерживают парня, досматривают его, и вот он уже готов петь гимн Украины, и его отпускают. А в жизни мы видели совсем другое поведение. Есть документальные подтверждения, как, например, мы нашли на дне бассейна в гольф-клубе пленного, которого айдаровцы пытали и казнили. А когда мы осуществляли разведывательные действия, мы нашли недалеко от моста Счастья девушку, голую, застреленную в затылок, так, чтобы ее нельзя было опознать. Все эти события произошли как раз в тот период времени, когда там находился «Айдар». Еще в фильме есть момент, в котором айдаровцы приезжали в Трёхизбенку под видом обычных жителей, которые якобы хотят стать ополченцами-казаками, а атамана, принимавшего их в казаки, потом берут в плен. После показа я спросил у автора фильма, не интересовалась ли она судьбой этого казака, знает ли, что с ним случилось, а она так холодно мне ответила — «Не знаю». Зато я знаю от друзей из казачьих подразделений, что он пропал без вести.

Цитата из к/ф «Полёт пули». Реж. Беата Бубенец. Россия — Латвия. 2017 С закрытым лицом

Фильм ярко выражает «Айдар» как каких-то патриотов, которые сражаются яро за свою родину, а ополченцы там — изверги. На мой взгляд, это явная пропаганда, которая представляет карателей в положительном свете.

В фильме нет обвинений в их сторону, просто по окончании фильма, когда блогерша давала комментарий и высказывала отношение к ополченцам, она назвала их трусами, а жителей Донбасса — не способными существовать вне системы. Вроде как они изначально рабы. В высказываниях, что с ними надо сделать, она была осторожна. Хотя даже если выкинуть личное отношение, так как я сам ополченец, считаю, что надо выказывать уважительное отношение к погибшим, там же столько людей погибло, и детей особенно… Я не понимаю, как этот фильм допустили к показу. Но 7 декабря я смотрел его в Питере, днем раньше он был показан в Екатеринбурге, в «Ельцин-центре», а 12 декабря фестиваль переместится в Ригу. В Ригу-то ладно, а вот как он оказался показан в России?

Так что рекламируется в фильме?

Апологеты пытаются оправдать эту ленту тем, что в ней отсутствует политизация, а показана «просто жизнь». Однако комментарии самой Бубенец к фильму содержат определение «сепаратисты» по отношению к ополченцам, что она же объясняет большой разницей между Западной и Восточной Украиной: на майдане, по ее мнению, были смелые люди, взявшие ответственность за свою жизнь на себя, а в Донбассе привыкли к другому образу жизни, к тому, чтобы за них отвечали начальники. Бубенец рассказывала, что снимала и донбассцев, — но для показа всё-таки выбран был «Айдар». Говорила блогерша и о том, как впечатлили ее эти мужчины, с которыми ей было так безопасно. Вся эта дешевая пропаганда майданных идей неплохо смотрелась зимой 2012-го, но продолжать ее сейчас, после того, в какую пропасть эти идеи погрузили нынешнюю Украину, это не просто отсутствие совести, а направленная диверсия против России.

ru.wikipedia.org Украинские боевики

Особенно мерзка эта ситуация потому, что подобной пропагандой открыто занимается не очередной приглашенный протоукр, а гражданка РФ на территории РФ. Преступления карательного батальона «Айдар» известны и не раз подтверждены. Убийства мирных жителей, пытки, изнасилования, сгон с земли местного населения — вот чем занимаются айдаровцы и что героизируют их пиарщики.

Нацизм-1, в гитлеровской версии, создавал сильное фашистское государство для открытой войны со всем миром, в чём чуть было не преуспел. Сделав выводы из первого провала, нынешний нацизм создает такого роды «айдары», которые разваливают государственность (под видом, похоже, «борьбы с системой»), внедряются, как паразиты, и разлагают всё вокруг себя. В этом создатель фильма «Полет пули» видит «ответственность людей», «имеющих свой бизнес», «за свою жизнь». С этой точки зрения понятен выбор тех, кто взял эту ленту на «Артдокфест». Практически такая любовь к разложению системы является священным идолом и майданщиков, и российских либероидов. Которых грезы о московском майдане всё никак не могут отпустить.