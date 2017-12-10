



A.Savin Костел в Варшаве

Польша меняет коней на переправе «хороших изменений». Премьер-министр Беата Шидло, бывшая главой избирательного штаба победившего в мае 2015 года на выборах президента Польши Анджея Дуды и назначенная на пост премьера осенью того же года, уступила место своему заместителю Матеушу Моравецкому. Моравецкий — историк по образованию, но занимался всю свою жизнь экономикой (преподавал) и банковской деятельностью (был президентом одного из банков). Его отец — легендарный польский диссидент Корнель Моравецкий, основавший в 1982 году движение «Борющаяся Солидарность», пропагандирующее построение общества, основанного на демократическом самоуправлении и социальной солидарности в духе социального учения Католической церкви. А его сын придерживается принципа государственного вмешательства в экономику, при этот одинаково отрицая как социализм, так и неолиберализм.

Европейская редакция американского портала Politico по итогам номинации Моравецкого на пост главы правительства (публикация от 9 декабря) замечает, что спустя «всего через два часа после того, как он был официально выдвинут Дудой», появилось интервью с ним в эфире Telewizja Trwam, телеканала, входящего в медиа-холдинг ксендза Тадеуша Рыдзика, и «с тех пор он не давал никаких других интервью». Издание подчеркивает, что доля католического телеканала никогда не превышала более 1% национальной аудитории. И выделяет отдельные заявления нового премьера, сказанные проводившему беседу священнику: «Самое главное для меня — это то, что Господь дает мне достаточно сил, чтобы служить Польше… Мы являемся частью Европейского союза, но мы хотим преобразовать его, заново христианизировать. Это моя мечта… Мы строим Польшу как сильное, эффективное государство, но и как государство, которое объединяет общечеловеческие и христианские ценности».

Тесная и взаимопроникающая интеграция польских политиков и Костела секретом не является, конечно. Достаточно напомнить, что в мае сего года сын предыдущего премьера, Тимотей Шидло, был рукоположен в священники Католической церкви, а его маму, прежде чем она возглавила правительство, жители их родной деревни Пшечешин видели каждое воскресенье в костеле Ченстоховской Божьей Матери. Поэтому польские католики думают не только о персональном спасении, но и активно участвуют в политической жизни страны. И в этом случае их отношение к Моравецкому нельзя назвать однозначным. Если медиа-холдинг отца Тадеуша оказывает ему информационную поддержку, то, например, краковский католический портал Polonia Chriastiana выступает, скорее, с критических позиций.

Издание перечисляет свои претензии как лично к новому главе правительства, так и к правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в целом. Одним из наиболее провальных направлений в предыдущем кабинете эти краковские католики видят внешнеполитическое. По их мнению, министерство иностранных дел не может «выиграть» Украину и Литву, «наша дипломатия не обладает гибкостью, стратегией и прогностическими способностями, а часто также и адекватными ответами, соседи видят, что они могут позволить себе в отношении Варшавы много такого, от чего страдают наши литовские поляки и польское чувство собственного достоинства в отношениях с Украиной». Власти не хотят видеть в Польше иммигрантов с Ближнего Востока, «однако по непонятным причинам открывают двери сотням тысяч приезжих с Украины», которые получают «необоснованные социальные привилегии», а «массовый импорт рабочих с востока неблагоприятно сказывается на структуре заработной платы». Это первое.

Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK Матеуш Моравецкий

Второе. Большим разочарованием для многих избирателей PiS было отношение победившего лагеря к «моральным вопросам». Даже спустя два года после прихода к власти «Права и Справедливости» польские законы по-прежнему не в полной мере уважают право на жизнь и необходимость запрета абортов. Судя по всему, правый блок по этическим вопросам следует установкам «номинальных христианских демократов» в странах Западной Европы. Независимо от последствий — внутренних или международных — правые защищают (и правильно) свои реформы Конституционного трибунала, судебной системы, средств массовой информации. Однако равнодушны к вопросам защиты жизни, на фоне их громогласных заявлений о «принадлежности к христианской Европе» предпочитают «оставлять свою веру в коридорах политических и правительственных учреждений».

Третье, и уже персонально к Моравецкому. Отмечая его заслуги в повышении уровня жизни поляков, издание обращает внимание на анонсированное им построение «социального капитализма», который воспринимает как «социально-экономико-политический эксперимент, который не может закончиться хорошо». Знаменитый «план Моравецкого», с одной стороны, критикующий зависимость польской экономики от иностранных фондов, предполагает дальнейшую задолженность всего общества и выдвижение финансовых институтов в качестве источника инноваций на первое место. В январе сего года Моравецкий выступил с докладом, в котором заявил, что налоговое бремя для компаний сократилось во много раз, но вопреки прогнозам владельцы бизнеса не увеличили свои инвестиции. Поэтому, по его словам, «правительство не намерено снижать налоги», но будет вводить новые («ужесточит фискальную систему»), «финансировать социальные расходы» и амбициозные инфраструктурные проекты. И этим ввергнет поляков в еще большие долги и ударит по потреблению, отмечает Polonia Chriastiana.

Komitet Wyborczy Kornela Morawieckiego Корнель Моравецкий

Со своей стороны, добавим четвертое. Ставка на государственный аппарат предполагает, что он должен быть монолитным и сплоченным. Но с этим как раз проблемы. Предшественники PiS, коалиция «Гражданской платформы» (РО) и Польской крестьянской партии (PSL), сформировали в свое время правительство, в котором PSL как младший партнер занималась экономикой, но не лезла в политику, контролируемую старшим партнером. Несмотря на то, что кабинет «Права и Справедливости» может со стороны показаться более однородным, на самом деле это не так. Во-первых, никуда не делась проблема, связанная с разделением постов премьер-министра и лидера правящей партии. В этой ситуации Моравецкий будет сталкиваться с тем, с чем и Шидло, когда министры поверх головы председателя правительства апеллировали к главе PiS Ярославу Качиньскому как к конечному арбитру. Во-вторых, премьера подпирают министры, возглавляющие собственные партии, входящие в правый блок — Ярослав Говин из «Соглашения» (Porozumienie) и Збигнев Зёбро из «Солидарной Польши» (Solidarna Polska).

Им необходимо постоянно подтверждать свою лояльность Качиньскому и одновременно позиционировать себя как самостоятельную силу. Такая двойственная природа их политического положения заставляет лидеров коалиционных правых партий в ряде случаев занимать радикальные позиции, что, например, сделал министр юстиции Зёбро во время прохождения судебной реформы. Он не побоялся тогда вступить в острую публичную полемику с президентом Дудой, наложившим вето за законопроекты. Можно ожидать, что Зёбро поступит точно так же, если почувствует препятствование своим проектам со стороны премьера. Учитывая, что распределение постов в польских государственных кампаниях в предыдущие два года уже вызвали рычание и битву бульдогов под правительственным ковром, усиление этой борьбы можно ожидать во время реализации «плана Моравецкого», когда власти начнут плодить новые синекуры.

Однако это всё в будущем. Пока же глава правительства намерен в ближайший вторник, 12 декабря, представить на рассмотрение Сейма Польши свою программу. Посмотрим, что он скажет и какие первоочередные направления выберет. Но в любом случае, помощи Господа Бога и молитв ему понадобится больше, чем когда он занимал пост вице-премьера и руководил министерством развития и финансов.