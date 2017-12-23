Киев на этой неделе побил все рекорды по количеству сенсационных новостей, обеспечив трафик не только для СМИ Украины, но и в пределах СНГ. И генерировал сенсации в основном один и тот же человек — экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и еще недавно ближайший друг главы Украины Михаил Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Лишение Саакашвили гражданства оказалось не слишком действенной мерой в отношении бывшего президента Грузии. Формально участвовать в выборах (парламентских либо президентских) он и так не смог бы даже с украинским паспортом. Кандидату необходим, в зависимости от баллотирования в парламент или на пост президента, 5 или 10-летний ценз проживания на Украине. Зато статус апатрида не мешает ему майданить в центре Киева, устраивать марши за импичмент президента, а также любыми иными способами сокращать и без того не впечатляющие рейтинги Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На этой неделе для оправдания задержания Саакашвили было организовано новое дело. Теперь его обвиняют в том, что «Михомайдан» финансирует Сергей Курченко — оборотистый молодой бизнесмен эпохи Януковича, прославившийся организацией дерзких схем импорта энергоносителей с минимальной уплатой налогов, благодаря которым ему удалось стать долларовым мультимиллионером в срок, рекордный даже по украинским меркам (года за полтора, в 2012—2013 гг.). Сейчас Курченко находится на территории России.

Генпрокурор Украины и ближайший соратник Порошенко Юрий Луценко презентовал в Верховной раде запись, на которой зафиксировано, как якобы Курченко передаёт якобы для нужд Саакашвили 500 тыс. долл (разумеется, не из рук в руки, а по сложной схеме). После чего последовала первая попытка задержания экс-президента Грузии (5 декабря).

Andriy0412 Юрий Луценко

Сотрудникам СБУ пришлось изрядно побегать по крышам за президентом-реформатором, однако задержание провалилось. В полном соответствии с законами украинской политической драматургии восставший народ отбил Саакашвили: машину заблокировали баррикадами, разбили стёкла и достали скандального политика. В МВД в ответ объявили его в розыск.

Изначально репрессивные действия властей в отношении Саакашвили предполагали использование силовых органов в личных целях Порошенко и его приближённых, поэтому и последствия были соответствующие. Так глава пресс-службы МВД Артём Шевченко так и не смог внятно пояснить журналистам, как поступить, если на улице они встретят Саакашвили:

— Ничего не делать.

— А почему? А сообщить органам? А позвонить «112»?

— Делайте, что хотите.

— Это не ответ спикера МВД…

— Послушайте, это ответ мой. Я считаю, что этот журналистский материал глупый.

Описать весь ход информационных пикировок между Саакашвили и властями в коротком материале невозможно. На эту толкотню вообще можно было бы не обращать внимания, если бы не реакция США. Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт дала понять, что Киеву не удастся просто придумать обвинение и закрыть Саакашвили в СИЗО:

«…мы имеем хорошие отношения с правительством Украины, но это не означает, что мы согласны с ними абсолютно со всем, что они делают».

Т. е. в Госдепе фактически подтвердили статус Саакашвили как «нашего человека» — а это серьёзно. От преследований не защитит, однако без серьёзных доказательств задвинуть Саакашвили в угол американцы не позволят, держа Порошенко на крючке. С аналогичной позицией, кстати сказать, выступили и в ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

8 декабря противникам Саакашвили пришлось пережить очередной удар: агент СБУ и ключевой свидетель по делу против экс-президента Грузии отказался возвращаться в Киев.

«Теперь всё дело фактически рушится, так как на руках именно второго агента была вся доказательная база по связям Саакашвили с Курченко… Мы не исключаем, что «передача денег от Курченко» — это вообще «липа», которую подстроил второй агент, работающий, предположительно, на ФСБ. А вся эта история — спецоперация и провокация с целью дискредитации ‑ и Саакашвили, и Порошенко, и Луценко с [главой СБУ Василием] Грицаком, на которую наши охотно повелись», — приводит «Страна.ua» слова своего источника в СБУ.

Однако в патовой ситуации было решено действовать. О задержании Саакашвили стало известно поздно вечером 8 декабря. В настоящее время он находится в СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке Киева, что добавляет ситуации абсурда: в соответствии с решением Верховного суда почти 15-летней давности СБУ запрещено иметь собственные СИЗО.

Суд, который установит меру пресечения Саакашвили, состоится только в понедельник, 11 декабря, а значит мы имеем дело с очередным украинским политическим сериалом с непредсказуемыми последствиями. И может быть главное — под шумок с поимкой экс-президента Грузии украинским властям уже удалось «протащить» несколько важнейших решений, в частности, государственный бюджет-2018 г. Это осталось в тени, а может, все так и было задумано?