Весьма мягкая реакция официальной Москвы на отстранение сборной России от участия в южнокорейской Олимпиаде не должна обманывать. И не все так однозначно. Большинство наших «автохтонов», разумеется, на Игры в Пхенчхан не поедут и сами; за иных все уже решила НХЛ. А если учесть, что несколько высших наград на сочинских Играх нашей стране принесли натурализованные иностранцы, то вряд ли оправдано ограничивать в своем выборе, например, того же Виктора Ана, если не хотим, конечно, чтобы он снова стал выступать за Южную Корею. Запрещать ему поехать на историческую родину и там в очередной раз победить, умыв аборигенов, на мой взгляд, безнравственно, особенно учитывая те счеты, которые у него остались с местной спортивной бюрократией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийское варево

Но есть и иная сторона этой «медали», не олимпийской, разумеется, а политической. На мой взгляд, нам необходимо ясно осознать три вещи.

Первое. Спорт — важная часть общественной жизни, затрагивающая определенные струны души миллионов сограждан-болельщиков. И это правда, что и эти чувства, и честь страны подобным решением МОК задеты и оскорблены, ибо произошедшее — откровенная дискриминация. Но следует понимать и то, что неспокойно в мире становится не только на спортивных аренах и вокруг них. Натуральным порохом пахнет от многих решений «коллективного Запада». Например, от американского признания Иерусалима столицей Израиля, которое пролоббировано хасидским окружением Дональда Трампа во главе с его зятем, опирающимся на мощнейшее еврейское лобби в США. Это не что иное, как символическое попирание расположенных в этом сакрально чувствительном месте святынь еще двух мировых религий, совмещенное с заползанием на заведомо чужие Земли, приглянувшиеся в свое время альянсу сионистов с Ротшильдами.

И коль скоро ситуация обостряется, в том числе военно-политическая, то не спорт должен находиться в центре внимания, а другие вещи. В конце концов, первая Олимпиада, в которой участвовала советская команда, — это 1952 год; до этого как-то обходились без олимпийского участия и никак от этого не страдали, развивая и обустраивая страну и успешно решая эпохальные исторические и геополитические задачи. Тем же самым нужно заниматься и сегодня, а не рефлексировать по поводу того, что отнимают эпические «зрелища», как не сокрушались наши деды и отцы отсутствием советской сборной в 1936 году в фашистском Берлине.

Второе. Нужно понимать, что этим решением МОК Россию откровенно провоцируют. И пытаются заставить сорваться и наделать глупостей. Об этом говорят в том числе юродивые «ужимки и прыжки» Томаса Баха, возжелавшего, чтобы мы еще и оплатили направленное против нас «расследование», которого не было, а было — судилище, по сравнению с которым трижды оболганный Западом и «пятой колонной» прокурор Вышинский — образец профессиональной честности и компетентности. Обезумевший, катящийся в пропасть, мир ополчился на Россию, выстраивая против нас единый фронт. Нас ненавидят не за допинг, которым злоупотребляли, злоупотребляют, и впредь будут злоупотреблять все без исключения, ибо в спорте высоких достижений пределы человеческого организма давно достигнуты, и продолжать обновление рекордов и выжимание из этого денег можно только методами искусственной стимуляции. Нас ненавидят за то, что мы — русские, что у нас гигантская территория, неисчерпаемые природные ресурсы. За присущие нам испокон века уникальные таланты, нравственное здоровье и широту души, не изгаженной лицемерием и сибаритством. За то, что как было признано еще во времена Алена Даллеса, мы — «самый непокорный народ» в мире, который костью в горле и баррикадой на пути к мировому господству тормозит и, грубо говоря, «отрывает головы» всем на него претендентам.

Olaf Kosinsky Томас Бах

Новые соискатели такого господства очень боятся за свои «крыши», и глубоко сомневаясь в собственной непобедимости на примере судьбы Наполеона и Гитлера, в то же время не могут отказаться от ведущей к нему экспансии, ибо выражаясь словами В. И. Ленина, «оборона есть смерть вооруженного восстания» англосаксов, переплетенных с носителями известной ветхозаветной метафизики, против остального мира. «The West against the Rest», — так сформулировал предельную максиму этой человеконенавистнической дилеммы провозвестник «войны цивилизаций» Сэмюэль Хантингтон.

Спорт и Олимпиада — лишь частные и очень узкие проявления этой исподней и утробной вселенской ненависти. И адресно выбраны они именно потому, что развитие спортивной инфраструктуры в России шло опережающими темпами именно в прошедшее десятилетие, и в понимании Запада — это самый подлый и, следовательно, самый эффективный и приоритетный способ наступить Владимиру Путину на «любимую мозоль». Неужели не понятно, что Пхенчхан — это месть России за сочинскую Олимпиаду, что становится бесспорным, если вспомнить, как к тем Играм старательно приурочивали «горячую» фазу киевского майдана. Или как под прикрытием пекинской Олимпиады 2008 года обживающий ныне киевские крыши Карлссон-Мишико штурмовал Цхинвал.

Ну так и ответ на это должен быть асимметричным, а не прямолинейно-тупым бойкотом. Это Олимпиаду в Лос-Анджелесе можно было бойкотировать в отместку за московские Игры, ибо параллельно были организованы Игры доброй воли, на которые имелась возможность, как бы это потолерантнее выразиться, свезти «народных демократов», убедив, а точнее побудив их «вождей» забыть даже думать о поездке в США. И то Чаушеску тогда не послушался. А кого мы на такие Игры соберем сегодня?

Jamie Олимпийские кoльца

Поэтому строго асимметричный ответ! И надо полагать, оговорюсь, что на мой, сугубо субъективный взгляд, не имеющий ничего общего с точкой зрения редакции, он уже идет-грядет. В образе товарища Ким Чен Ына, не гарантирующего участникам Игр, от которых нас отодвинули, самого главного — личной на них безопасности. А ну, как начнет он аккурат 8 или даже 9 февраля в ответ на американо-южнокорейские бряцания оружием типа «Бдительный ас» уже свои учения. Да объявит их стратегическими, включив в их план еще и ряд таких мероприятий, которые, как мы знаем, привычно вызывают крайнюю нервозность не только в Белом доме и Пентагоне, но и по всей близлежащей акватории. Это тот самый случай, когда тонус и оптимизм олимпийцев получат мощную подпитку, а сами они испытают всю гамму глубоких и непередаваемых ощущений, сконцентрированных где-то в районе пресловутой «пятой точки». И тогда уж американцам придется пинками сгонять в Пхенчхан своих europейских и прочих прихлебателей-сателлитов, которые при подобном раскладе эти Игры «в гробу видали».

Сколько там от нынешней зимней олимпийской столицы до 38-й параллели? Если верить карте, то не намного дальше, чем от Сеула, который давно привык жить под круглосуточным прицелом дальнобойной артиллерии. И все ведь будет по справедливости — и за Цхинвал, и за майдан.

Об этом, правда, еще и «мухи не жужжат», но в США уже заранее передрейфили. И отыскивают отходные маршруты, понимая, что согнать-то «цивилизованных» европейцев на Олимпиаду поперек их испуга можно. Только вот очков в глазах тех, кто давно утратил остатки мужского начала и вусмерть боится не только товарища Кима, но и собственной тени, такими действиями не наберешь. И НАТО не укрепишь, как и готовности увеличивать на него расходы, поощряя американские глобальные амбиции.

И третье. Геополитическая асимметрия разве неприменима во внутренней политике? Особенно если учесть, что некоторые вроде бы ответственные должностные лица, в том числе вошедшие в историю эпическими речами на «аглицкой» мове, имеют самое непосредственное отношение к скандалу, разразившемуся в связи с предательством Родченкова. Ведь, как выясняется задним числом, во-первых, ему давно поставили шизофренический диагноз, что однако кому-то не помешало привлечь его к ответственной работе на Олимпиаде в Сочи, а во-вторых, влипнув в коррупционный даже не скандал, а уголовное дело, едва не окончившееся для него тюрьмой, Родченков в определенном узком кругу пообещал за это, ни много ни мало, «похоронить» российский спорт. И что, никто из его руководства об этом не знал? Ни об истории болезни, ни о связанных с ней «загогулинах»?

А если знал и не ответил на тот «базар», не принял по нему меры, то что мешает увеличить «базарные» ставки сегодня, суммировав претензии и поставив перед соответствующими персоналиями вопрос «по гамбургскому счету»? Глядишь, и сдвинем с места хронически пробуксовывающий процесс давно назревшей «генеральной чистки» потерявшей берега «элиты»!

И последнее. Надо четко понимать, что Пхенчханом дело не ограничится, это всего лишь антироссийская разминка и «генеральная репетиция» перед главным «стартом» наступающего года — мировым футбольным чемпионатом. У кого-нибудь есть сомнения в том, что нам просто не могут не постараться его испортить? Тем более, что альтернативой России на 80% станет Англия, проигравшая нам в том историческом голосовании, а потом долгое время мерзко, как это принято только у англосаксов, сводившая с Россией счеты методами закулисных инсинуаций и травли расположенных к нам международных чиновников. Того же Зеппа Блаттера, например.

brett jordan Флаг Великобритании

Но и спорт, в свою очередь, как и экономические санкции, — тоже разминка на пути к реализации против нас куда более зловещих планов. Против нас, причем, на уничтожение, играют лощеные и внешне респектабельные, но подлые и изощренно циничные нелюди, представляющие настоящие, а не высосанные из пальца, империю зла и исчадие мирового ада. И давайте будем считать олимпийскую тему той «точкой невозврата», после которой «не комильфо», наконец, окажется даже называть этих открытых врагов «партнерами». Поэтому времена вынужденного притворства в стиле «мирдружбажвачка» прошли. По крайней мере, пока правила мировой игры не будут обращены вспять и бумерангом не ударят по их нынешним хозяевам («учителю — первый кнут!»).

Уверен, что если мы, наконец, повзрослеем и научимся называть вещи своими именами и соответствующим образом относиться к их носителям, то долго ждать реванша не придется.