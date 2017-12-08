«Важные региональные проблемы» были рассмотрены премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пятидневного визита в Китай, который завершился в четверг, 8 ноября. Скорее всего, в повестку переговоров были включены и вопросы, связанные с территориальными спорами между Китаем и региональным государствами в Южно-Китайском море, несмотря на то, что в официальных заявлениях отсутствовали какие-либо упоминания, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Tony Webster Канадский флаг

Учитывая, что Канада собирается строить новый военный флот, а в районе Индо-Тихоокеанского региона формируется спонсируемый США антикитайский блок, Пекин внимательно следит за тем, как Канада будет позиционировать себя в период нарастания военно-морского соперничества между Китаем и США.

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В июне 2017 года канадский фрегат HMCS Winnipeg познакомился с гостеприимством ВМФ Народно-освободительной армии, когда проводил упражнения по свободе навигации в восточноазиатских водах совместно с кораблями США, Японии и Австралии.

В будущем количество новых боевых кораблей в Тихом океане будет только расти, некоторые из них будут ходить под канадским флагом. Процветание Канады зависит от международной морской торговли. Это означает, что Оттава заинтересована в том, чтобы морские маршруты на западном фланге были свободными и безопасными. Чтобы внести свой собственный вклад в обеспечение безопасности этих маршрутов Канада намерена построить военный флот, способный проецировать влияние страны вдали от родных берегов.

U.S. Navy Канадский военный корабль

Канадская программа по строительству фрегатов обойдется правительству в $49 млрд. Строительство должно быть завершено через два десятилетия. Хотя увеличение военных отчислений Канады подкрепляется значительным экономическим ростом, Оттава все же не сможет выполнить требование Вашингтона об увеличении военного бюджета до 2% от ВВП. Канада закупит 15 новых кораблей. В настоящий момент Королевский канадский военно-морской флот состоит из 15 кораблей и подводных лодок.

Согласно новой оборонной политике, правительство Канады стремится поддерживать регулярное присутствие сил ВМФ в Тихом океане. Руководство Канады уверено, что не только ракетная и ядерная деятельность Северной Кореи, но и территориальные споры в Южно-Китайском море угрожают региональной стабильности. Оттава намерена стать уверенным игроком в данном регионе и способствовать его безопасности. Для достижения этой цели число совместных военных маневров с союзниками и региональными партнерами будет увеличено.

Одновременно с этим Оттава стремится развивать более тесные отношения с Пекином. Канада пытается найти баланс и остаться нейтральной силой в Восточной Азии, хотя в рамках «английского мира» в Тихом океане Канада остается единственной страной, которая готова совместно с США, Японией и Индией противостоять росту военного влияния Китая в регионе.

Канада работает над заключением соглашения о свободной торговле с КНР, хотя Трюдо отметил во время своей поездки в Китай, что любая возможная окончательная сделка с Пекином должна отражать внимание Оттавы к сфере прав человека. Китай является крупнейшим торговым партнером Канады после Соединенных Штатов. В 2016 году канадский экспорт в КНР составил $16 млрд. Оттава пытается диверсифицировать коммерческих партнеров, учитывая пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Вашингтоном.

U.S. Navy Канадская подводная лодка

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Торговля с Китаем является не единственным фактором, влияющим на стратегию Канады в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Существует также проблема расстановки сил. Учитывая тот факт, что военно-морской потенциал Канады будет оставаться ограниченным даже после развертывания новых фрегатов, Оттава должна учитывать свои региональные приоритеты. Королевский канадский флот также должен выполнять совместные операции с коллегами по НАТО в Атлантическом пространстве, где возможен рост влияния ВМФ России. Также Канаде необходимо обеспечить защиту своих арктических вод, поскольку тающий лед открывает новые морские маршруты.

Поскольку Пекин не рассматривает Оттаву в качестве своего соперника, весьма сомнительно, что Канада присоединится к формальным или неформальным альянсам против китайского дракона. Скорее всего, новые канадские фрегаты будут находиться на безопасном расстоянии от горячих точек в Восточной Азии в случае кризиса между Китаем и Соединенными Штатами.