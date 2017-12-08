Недавнее заседание сенатского комитета по международным отношениям, на котором рассматривался вопрос о полномочиях президента США по использованию ядерного оружия, внесло определенную ясность в отношении ряда ограничений, однако в то же время вызвало некоторую обеспокоенность, пишет Томас Рикс в статье для The Foreign Policy.

U.S. Army Дональд Трамп

Непредсказуемость действий президента США Дональда Трампа, его частые угрозы в адрес Северной Кореи, которая не желает отказываться от развития своей ядерной программы, и возникшая опасность спонтанного превентивного ядерного удара поставили под сомнение адекватность процедур, предшествующих запуску ядерной ракеты с 1950-х годов, условиям настоящего момента.

На заседании комитета не рассматривался детальный алгоритм применения ядерного оружия, поскольку детали процедуры подготовки запуска ядерной ракеты засекречены, вместо этого были обсуждены гипотетические варианты использования ядерного оружия, их соразмерность и законность.

U.S. Navy Американская крылатая ракета

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Северная Корея может столкнуться с «огнем и яростью, которые мир еще никогда не видел», если продолжит свою деятельность. До сих пор не понятно, в каком именно случае КНДР столкнется с «огнем и ярость»? Если Северная Корея продолжит развитие своей ядерной программы? Или может продолжить ракетные испытания? В случае возникновения угрозы со стороны КНДР для региональных союзников США? Можно ли назвать ядерный удар США по КНДР пропорциональным угрозе? Получил ли Трамп необходимые предупреждения от своих гражданских и военных советников после своего заявления? Рассматривается ли возможность использования конвенционального оружия?

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В этой связи опасения вызывает доступ Трампа к ядерному чемоданчику. Ядерный чемоданчик является одним из основных атрибутов холодной войны между Соединенными Штатами и СССР, он позволяет в течение нескольких минут нанести ответный удар в случае ядерного нападения. После завершения холодной войны в 1991 году, большая часть процедур, предшествующих ядерному запуску, были пересмотрены. Завершились полеты воздушного командного пункта, часть ядерного арсенала была деактивирована. Однако одна вещь осталась неизменной — ядерный чемоданчик президента. В настоящий момент Трамп может нанести ядерный удар в течении всего нескольких минут, у его советников будет около пяти минут, чтобы просчитать последствия такого удара и определить является ли его приказ законным или нет. Уместен ли данный сценарий в условиях кризиса на Корейском полуострове?

Леонид Макаров Ядерный чемоданчик

Непосредственный доступ к ядерным пусковым кодам стал сдерживающим фактором, защищавшим от тотального ядерного удара в период холодной войны, когда существовал СССР. Нет оснований думать, что КНДР обладает ядерными возможностями СССР и способна нанести ядерный удар по руководству США. В настоящий момент необходимо разработать более продуманный механизм ответного ядерного удара со стороны Соединенных Штатов и пересмотреть условия, требующие немедленного реагирования. Возможностью ядерного нападения на США сейчас обладает только Россия. Полномочия президента в ядерной сфере должны быть ограничены, нанесение ядерного удара не должно зависеть от единоличного решения нынешнего или будущего президента США.