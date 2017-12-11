Борьба с коррупцией становится для современного мира чем-то вроде подтверждения честности власти. Но, как показывает история последних достижений в этой области, эффективность такого подтверждения в глазах общественности зависит от доверия к исполнителям.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Пример предыдущих расследований заставил многих задуматься над вопросом о том, можно ли отделить коррупцию как нарушение закона от неких негласных правил, присвоенных себе верхушкой в качестве «положенного по статусу». Если применение закона выглядит частичным и зависящим от межклановой борьбы во власти, то это только дискредитирует саму идею.

Что же думают читатели ИА REGNUM по поводу этого случая и оценке ситуации с пресловутой коррупцией, а заодно и с законностью и судопроизводством в современной России? Понять это помог опрос ИА REGNUM, проведенный с целью выяснить отношение общества к этому процессу.

Завершается процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По официальной версии, его судят за вымогательство и получение взятки в размере $2 млн за положительный отзыв МЭР на приватизацию «Башнефти». Однако, по мнению подавляющего большинства граждан России, Улюкаева судят совершенно за другое.

Каковы возможные предположения, если не согласиться с официальной версией событий?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №6: «Как Вы думаете, чем по сути является судебный процесс по делу А. Улюкаева», %

Проще говоря, по данным опроса ИА REGNUM выходит, что 89% опрошенных считают, что А. Улюкаева судят НЕ по поводу взятки и что этот процесс НЕ является эпизодом борьбы с коррупцией.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №6: «Как Вы думаете, чем по сути является судебный процесс по делу А. Улюкаева», %

Независимо от обстоятельств дела, которые может оценивать только суд, и от будущего приговора, можно говорить о том, что процесс против Улюкаева проигран, поскольку девять десятых граждан считают, что его причина не в преступлении Улюкаева (или его отсутствии), а в чём-то другом. То есть, по мнению граждан, этот процесс только изображает борьбу с коррупцией и суд над коррупционером, являясь на самом деле методом выяснения отношений то ли между разными кланами в российской элите — так считают 40%, то ли между «кремлевскими башнями» (25%), то ли между бизнес-кланами (14%). По сути, народ ропщет: «Суд-то не настоящий!». Спрашивается: кому и зачем нужен этот ропот?

Очень важно, что это буквально всеобщее мнение — оно не зависит ни от каких социально-демографических параметров. Более того, оно не очень значительно зависит даже от того, верят ли люди Улюкаеву или его обвинителям, или же не верят ни одной из сторон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3: «Ход процесса и опубликованные документы вызывают предположение, что все обвинение построено на показаниях И. Сечина, которые А. Улюкаев отрицает. Кому в этом процессе Вы лично более склонны верить – Улюкаеву или Сечину?», %

Показательно уже само по себе то, что большинство граждан — 68% — не верит ни одной из сторон в данном процессе. Почти поровну разделились болельщики за ту или иную сторону, число их невелико по сравнению с подавляющим числом скептиков, одинаково негативно оценивающих обе стороны. Можно было бы надеяться, что они верят хотя бы суду, но и это вызывает большие сомнения. Потому что «суд-то не настоящий!».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мнения о том, в суть процесса по А. Улюкаеву, в группах респондентов, больше доверяющим разным сторонам процесса, %

То есть даже среди тех, кто в данном конфликте больше доверяет И. Сечину, то есть обвиняющей стороне, 84% уверены, что суд над А. Улюкаевым не имеет отношения к борьбе с коррупцией.

В данном случае речь идет ни больше ни меньше как об авторитете власти. Власти вообще и судебной власти в частности. Если об авторитете власти более всего говорят ответы на второй вопрос в исследовании ИА REGNUM, то об авторитете судебной власти косвенно свидетельствуют ответы на вопрос о том, как можно будет расценить гипотетическую неявку в суд И. Сечина, несмотря на многочисленные запросы и повестки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №2: «По версии обвинения, А. Улюкаев вымогал у И. Сечина (главы компании «Роснефть») взятку в $2 млн за положительный отзыв МЭР на приватизацию «Башнефти». Верите ли Вы в то, что в высших эшелонах власти берут и дают взятки таких размеров?», %

82% (!) принявших участие в опросе ИА REGNUM считают, что $2 млн — это обычная взятка в высших эшелонах власти. Наверное, тут можно говорить и о терпении российского народа, и о снисходительности, или даже о зависти, но вряд ли тут можно говорить о доверии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №5: «Представим себе, что И. Сечин в суд по делу А. Улюкаева так и не придет. Что в таком случае это будет означать», %

Что может означать такое распределение ответов? Основная гипотеза состоит в том, что граждане не уважают суд и не питают доверия к судебной власти. Вместо этого большинство (суммарно 82%) считает, что суд ничего не решает, а чиновники высокого ранга вертят им, как хотят. Только 18% склонны думать, что предположительная неявка Сечина в суд как-то связана с самим судом, причем 8% при этом думают, что суд зашел в тупик.

В целом, по результатам опроса ИА REGNUM, можно говорить о том, что процесс над Улюкаевым (еще раз оговорим — вне зависимости от реального дела, которое может оценить только суд, и от будущего приговора) в общественном мнении властью проигран. Граждане только укрепились в своем недоверии и к власти в целом, и к судебной власти в частности.