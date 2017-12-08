



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян провели в Вене в формате заседания Совета министров стран — членов ОБСЕ очередную встречу. Провели по сценарию, ставшему уже ритуальным. По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, сначала сопредседатели Минской группы ОБСЕ по отдельности пообщались с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Затем была организована общая встреча, где к министрам и сопредседателям подключился представитель действующего председателя ОБСЕ. Так сообщают азербайджанские СМИ. Что касается армянских СМИ, то они указывают на важный нюанс: «Встреча глав МИД Азербайджана и Армении проходила при участии сопредседателей и продолжилась в формате тет-а-тет», то есть с глазу на глаз.

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Значит, есть что обсуждать, появились новые вопросы. По словам Гаджиева, речь идет об «интенсивных и конкретных обсуждениях имеющихся предложений». Правда, сопредседатели МГ ОБСЕ и ранее сообщали, что на столе переговорщиков находятся некие предложения, о которых, увы, ничего неизвестно. На эту мысль наводит и заявление Мамедъярова, выдержанное в оптимистическом духе. По его словам, «в ходе встречи в Вене стороны обсудили очень существенные вопросы с целью найти пути сближения позиций двух сторон — Армении и Азербайджана — в вопросе урегулирования». Но что это за «существенные вопросы»? Ответа нет. Баку приводит старый набор аргументов, обозначая необходимость реализации известных резолюций, принятых в 1993 году Совбезом ООН, что предусматривают «полный и незамедлительный вывод армянских военных со всех оккупированных территорий Азербайджана, оказания содействия в возвращении беженцев в родные дома». А в качестве встречного шага Баку предусматривает для Армении «открытие коммуникационных и транспортных линий».

Иную версию итогов состоявшихся переговоров предложил Ереван. «Министры обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве», — говорится в сообщении МИД. Это более конкретно. Тем более что это коррелируется с тезисами совместного заявления глав делегаций стран — сопредседателей МГ ОБСЕ, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и постоянного представителя Франции при ОБСЕ Вероники Роже-Лакан. Подтверждая еще раз то, что они «придерживаются единой позиции в посреднической миссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем на основе Хельсинкского Заключительного акта и указанных в нем принципов о неприменении силы, неприменении угрозы насилия, о территориальной целостности, равноправии и праве народов на самоопределение», подчеркивается, что «другие решения, принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, также должны быть реализованы». Так вырисовывается главная задача азербайджанской дипломатии: если не удастся воспрепятствовать реализации достигнутых после апрельской войны 2016 года договоренностей по введению на линию соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей (первая позиция), то ввести это в некий «пакет соглашений» (вторая позиция).

При этом первую позицию реализовать относительно несложно, так как она связана больше с техническими средствами. Не просто со второй позицией, выходом на договоренности широкого уровня, чему уделяет повышенное внимание Баку. Об этом открытым текстом говорил глава МИД Армении на открытии заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОБСЕ в Вене. Налбандян назвал несколько причин «дипломатической маневренности» Азербайджана: стремление из предложенных принципов урегулирования конфликта «поставить один из принципов или элементов выше других», отказ от исполнения уже достигнутых договоренностей, попытки перевести посредничество Минской группы в другой формат, что «обличает намерение Азербайджана провалить переговоры». При этом возражений принципиального свойства со стороны Баку на столь представительном форуме не последовало, хотя конфликтующие стороны где-то «играют» и по общим правилам, соблюдая режим секретности в переговорном процессе. Что в свою очередь позволяет им комментировать итоги одних и тех же переговоров по-разному, старательно избегая публичного обсуждения так называемых существенных вопросов.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым в 2014

В этом контексте логичным выглядит обозначенный в заявлении тезис стран — сопредседателей МГ ОБСЕ: «Дальнейшие задержки только усложнят ситуацию и могут поставить под сомнение приверженность сторон достижению прочного соглашения. Мы поручили сопредседателям продолжить посредническую деятельность в целях содействия компромиссам в отношении рабочих предложений, представленных сторонам, но подчеркиваем, что главная ответственность за прекращение нагорно-карабахского конфликта лежит на лидерах Азербайджана и Армении». Более того, в Вене Лавров, Тиллерсон и Роже-Лакан приветствовали возобновление диалога на высоком уровне между президентами Армении и Азербайджана. В переводе на обычный язык сие означает, что страны-сопредседатели блокируют силовое решение нагорно-карабахского конфликта, продавливают сценарий политико-дипломатического урегулирования, призывают конфликтующие стороны конструктивно подходить к поискам «компромиссов в отношении рабочих предложений». Достигнуть такого можно только в результате переговоров, в ходе которых, по замечанию одного из бакинских высокопоставленных чиновников, «может появиться какая-нибудь новая идея».

И она появилась. Ее озвучил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян в интервью иранскому аналитику Салару Сейффолдину. Глава карабахской дипломатии предложил Тегерану заявить о себе как о посреднике в урегулировании конфликта и открыть границы между НКР и Ираном. Тем временем Мамедъяров и Налбандян собираются провести следующую встречу во второй половине января 2018 года, были обсуждены сроки очередного визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион. Эксперты заметили и то, что в зоне фронта стали чаще появляться мониторинговые группы Минской группы. Но что будет дальше? Кто знает.