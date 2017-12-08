В Оренбургской области в посёлке Войковский, что расположен в 20 км от районного центра — города Сорочинска, местный житель Михаил К. объявил голодовку. Мужчина требует удобный график движения автобусов в Сорочинск. В посёлке найти подходящую работу невозможно, а для работы в Сорочинске нужен удобный график движения транспорта.

Голодовка

Правда Михаила

Свои протестные действия Михаил К. объясняет тем, что местные власти даже не пытаются решить проблему, из-за которой страдают жители села, — наладить работу общественного транспорта.

«Раньше через наш посёлок регулярно проходил автобус по маршруту Сорочинск — Белогорка. В 08:00 часов он ехал туда, а после 15:00 — обратно. Весной расписание изменилось. Теперь автобус в обратном направлении едет в 14:00. По этой причине тем, кто работает в Сорочинске, невозможно добраться домой».

По его словам, из-за проблем с общественным транспортом сельчане выкручиваются как могут. Например, сам Михаил в конце рабочего дня, чтобы попасть домой, вынужден либо заказывать такси, либо ловить попутку.

Сельская автобусная остановка

«Мы не живем, а выживаем! Наши чиновники создали такие условия, что хоть в петлю лезь! Рабочие места сокращаются, продукты купить сложно. Всю жизнь прожить на картошке с капустой, выращенной на своем огороде, невозможно. Мы — многодетная семья, у нас с женой трое детей. На территории городского округа очень сложно найти достойную работу», — добавил Михаил.

Голодовку мужчина проводит в собственном доме. Он ничего не ест, только пьет воду. Об акции протеста проинформирована глава администрации Сорочинского городского округа.

Взгляд чиновника

Глава Сорочинского городского округа Татьяна Мелентьева отметила, что заявление о голодовке от Михаила К. поступило вечером 6 декабря. Она подчеркнула, что ситуация находится на контроле местной администрации. Среди требований бессрочной голодовки — поддержка многодетной семьи и осуществление права на труд, а также изменение графика пассажирских перевозок.

Чиновница обратила особое внимание на то, что новый график движения автобусов утверждён с учётом мнения жителей посёлка. Чтобы учесть мнение каждого жителя, будет организован дополнительный опрос населения.

По словам Мелентьевой, материальной положение многодетной семьи ухудшилось, когда с одного из детей в семье сняли инвалидность. Сейчас вопрос об отмене инвалидности взят на контроль и обещана юридическая помощь.

Взгляд депутата

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в посёлке 7 декабря побывал депутат Заксобрания Оренбургской области по округу №5 Сергей Бабин. Он считает, что в жизни многодетной семьи накопилось много проблем (среди них отсутствие работы у супругов, ребёнок-инвалид), которые и спровоцировали голодовку главы семейства. Парламентарий отметил, что после общения с Михаилом у него сложилось впечатление, что с отменой инвалидности состояние здоровья ребёнка не улучшилось, оно осталось прежним. Как юрист депутат предложил свои услуги, чтобы попытаться вернуть статус инвалида несовершеннолетнему члену семьи.

«Голодовка голодовкой, но ребёнок — это святое. В целом ситуация, конечно, нехорошая. Понять Михаила можно, он переживает за свою семью», — сказал Сергей Бабин.

Вместе с тем он отметил, что после разговора с главой многодетной семьи у него сформировалось противоречивое впечатление.

«Мне было интересно узнать мнение местных жителей о графике движения автобусов. Спонтанно собрали сход. Было человек 20−25. В основном те, кто не имеет своего транспорта. Большинство составили пожилые женщины. Действующий график признан оптимальным решением», — сказал депутат.

Он на власть обижен. Есть определённая категория людей, которая считает «нам должны, нам обязаны сделать, нет поддержки». С одной стороны, правильно, а с другой, я всегда привожу в пример людей, которые сами всего добиваются, отсюда пользуются уважением».

Бабин считает очевидным, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. В данном случае, пока Михаил не затрагивает других людей — он прав, а вот когда навязывает своё для других — это уже проблема.

Часть айсберга

В интернете появились неоднозначные оценки поведения жителя посёлка Войковский. Кто-то поддерживает Михаила К., другие считают, что голодовкой он не изменит ситуацию, а только подорвёт своё здоровье. Между тем проблема маленького посёлка — это только часть айсберга. Сейчас обсуждение графика пассажирских перевозок на селе — это разговор в прямом смысле в пользу бедных. Законодательство, предполагающее нерегулируемые тарифы для коммерческого транспорта, породило проблемы. Получавшим ранее субсидии из бюджетов перевозчикам стало невыгодно работать в сельских территориях.

В Войковском проживает до одной тысячи человек. Как отметил Сергей Бабин, автобус между посёлком и Сорочинском курсирует три раза в неделю, и то, по сути, перевозчик, являющийся депутатом местного совета, взял на себя общественную нагрузку: в салоне иной раз всего 2−3 человека.

Брошенный дом

Автобус ходит три раза в неделю. Кроме того, есть бесплатный рейс по пятницам, а также студенты отстояли рейс из Сорочинска по субботам. И вроде как село обеспечено транспортными услугами, но подстроиться под эти услуги могут не все.

Стоит отметить, что в Оренбургской области, по официальным данным, в настоящее время 181 малое село, где население — менее 50 человек. В таких населённых пунктах нет школ, ФАПов, больниц. В составе населения превалируют старики. Молодёжь уезжает от сельских социальных проблем в мегаполисы.