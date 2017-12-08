5 декабря 2017 года произошло очень важное для российского военного авиастроения событие — в небо поднялся истребитель пятого поколения Су-57 (ранее именовался Т-50 ПАК ФА) с двигателем второго этапа «изделие 30». Каковы дальнейшие перспективы этого проекта?

Dmitry Zherdin Сухой Т-50

Су-57 без нового двигателя недотягивает до показателей истребителя пятого поколения

На сегодняшний день на прототипы Су-57 устанавливаются двигатели первого этапа АЛ-41Ф1, которые очень похожи на двигатели АЛ-41Ф1С, которые применяются на самом современном российском серийном истребителе Су-35С, относящемся к поколению 4++. Эти силовые установки имеют отличные характеристики и всеракурсный управляемый вектор тяги, что обеспечивает как Су-35С, так и Су-57 прекрасные маневренные характеристики. Однако тяги двигателя АЛ-41Ф1 не хватает для эффективной реализации бесфорсажного сверхзвукового полёта, а этот режим позволяет заметно расширить возможности самолёта (боевой радиус, скорость реагирования на угрозу и т.п.) и входит в список критериев пятого поколения. Также АЛ-41Ф1 не отвечает и требованиям по радиолокационной малозаметности, которая является одной из основных причин для разработки Су-57 (планер Су-27 не пригоден для этого) и важнейшим критерием истребителя пятого поколения.

Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117»)

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Во многом эта причина (особенно на фоне сокращения финансирования Государственной программы вооружений) привела к тому, что первая партия истребителей будет закуплена в очень небольшом объёме — всего 12 машин до 2021 года. Оснащённые пока ещё старым двигателем Су-57 будут «обкатываться» для выявления недостатков и обучения лётного состава. До конца же ГПВ-2027, по некоторым данным, планируется получить 60 единиц Су-57, уже оснащённых двигателем второго этапа.

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Тяга двигателя «изделие 30», предположительно, составит около 10 500 кгс (против 9500 кгс у АЛ-41Ф1) без использования форсажа и 17 500 кгс (против 15 000 кгс у АЛ-41Ф1) на форсаже. При этом, судя по видеозаписи первого полёта Су-57 с новым двигателем (самолёт был с одним «обычным» АЛ-41Ф1 и одним «изделием 30»), силовая установка имеет зубчатые круглые сопла — одну из наиболее современных концепций развития подобных изделий. Такой подход позволяет как заполучить малозаметность, так и сохранить всеракурсно управляемый вектор тяги, и, как следствие, сохранить высочайшую маневренность.

Lt.cjdby.ne Авиационный двигатель «Изделие 30»

Пока работы по двигателю второго этапа вписываются в озвучиваемые сроки

В отличие от разработки самого Су-57, столкнувшейся с неоднократными сдвигами сроков, «изделие 30» поднялось в небо в точности, как и было заявлено в 2014 году — в конце 2017 года. Конечно, разработка двигателя «с нуля» — это долгий и сложный процесс, поэтому ожидать реально готового и обкатанного продукта раньше 2023−2025 годов не стоит. Такой срок будет вполне адекватен — спешить ставить «сырой» двигатель на дорогостоящие и новые Су-57 будет не лучшей идеей, но и сильно затягивать с этим тоже нельзя. Особенно это важно в свете экспортных перспектив машины, с которыми наметились проблемы, — некоторые круги в ВВС Индии очень не устраивает нынешнее состояние проекта Су-57, а Дели является наиболее важным зарубежным партнёром по этому истребителю. При этом конкуренция на индийском рынке (и, как следствие, лоббирование) очень серьёзная — в «игре» США, Франция и др.

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