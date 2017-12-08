«Экологической истерией» назвал опасения защитников природы о скорой гибели Черного моря специалист по морской геоэкологии, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Фащук на пресс-конференции в Москве по проблемам научного изучения акватории Черного моря.

Дельфины

Виной апокалиптических прогнозов стал подъем уровня сероводорода, что, по мысли ряда предсказателей, может привести к тотальному взрыву моря и его исчезновению.

«Была в 90-е годы проблема подъема сероводорода в открытой части моря. Началась просто истерия по поводу гибели Черного моря. Мы знали, какое это море, сколько там чего водится, какая температура воды и соленость, но опровергнуть гипотезы, которые предлагали авторы механизма взрыва моря, возгорания моря, не могли, — отметил ученый, — пришлось десять лет исследовать эту проблему тщательнейшим образом».

Цитата из мф Путаница. 1982. СССР Тушат море пирогами

Всеобщую панику тогда усилили рассекреченные документы 1927 года о том, что над Черным морем наблюдались сильные пожары в результате землетрясений. Поскольку на морском дне есть грязевые вулканы, то сторонники «черноморского апокалипсиса» уверены, что похожий и даже более страшный сценарий вполне может реализоваться. А значит, Черное море под угрозой уничтожения.

СМИ поддерживают панику. «В небо взметнутся тысячи тонн серной кислоты…» «Достаточно небольшого землетрясения, чтобы сероводород вышел на поверхность, тогда море загорится и его побережье превратится в пустыню…» — такие цитаты привел докладчик и пояснил: все это домыслы, не имеющие реальной подоплеки. Чтобы сероводород взорвался, его концентрация должна быть 100%, а в водах Черного моря она не превышает 13 мг/л, то есть абсолютно ничтожна.

«Такой уровень экологической безграмотности был, что устоять против таких нападок было сложно, — рассказал ученый о ситуации в 90-е годы. — Новороссийск предложил колоссальный проект спасения моря, сероводород добывать из черноморской воды и серу — стратегическое сырье. 5 млрд рублей. Это стоимость проекта в 90-е годы. Предлагалось через трубы диаметром 3 метра выкачивать 12 стоков Дуная. Это море не взорвется, а перевернется из-за нарушения экологического режима!»

Однако сегодня, по словам ученого, тот же проект вдруг снова неожиданно всплыл. Хотя почти 30 лет назад специалисты доказали абсурдность апокалиптических опасений насчет Черного моря и выдвигаемых проектов по его спасению. В далеком 1927 году, как было доказано, горел не сероводород, а метан.

«Мы подсчитали, что при выходе того сероводорода, который есть в Черном море, максимум, что может человек услышать, это запах тухлых яиц. Но от этого еще никто не умирал», — заметил Дмитрий Фащук.

Нынешние сторонники черноморского апокалипсиса ссылаются также на участившиеся случаи массовой гибели морской фауны: рыбы и дельфинов. К сожалению, в этом году за один весенний месяц апрель в акватории Черного моря погибли 68 дельфинов. У некоторых из них, найденных на полуострове Утриш, удалось взять пробы на анализ. Известных инфекций, которые могли привести к смерти, обнаружено не было. Возможно, это какой-то новый, неизвестный вирус. Дмитрий Фащук дал ИА REGNUM свое объяснение.

«Надо смотреть, в каких местах происходит эта гибель, — отметил Фащук, — дельфин своими сонарами определяет, где кончается море. Если скалистый берег, то он его «видит», что ограничивает его от опасности. А выходы фиксировались в тех местах — Евпатория и т.п. — где горной местности нет. Сонар не встречает препятствия, низкий берег, и они путают и идут в надежде, что там море».

Дельфин

Тем не менее этой проблемой необходимо заниматься. На пресс-конференции было заявлено, что Институтом океанологии им П. П. Ширшова РАН разработана программа по изучению дельфинов Черного моря. В его водах обитают белобочки, или обычные дельфины, которые опасений не вызывают, черноморские афалины, включенные в Красную книгу РФ как редкие эндемичные виды, а также краснокнижные азовки, или морские свиньи, находящиеся в статусе видов с сокращающейся численностью, «в состоянии, близком к угрожаемому». В настоящее время точных данных о численности всех трех видов черноморских дельфинов нет. Масштабных исследований не проводилось с 80-х годов прошлого века. Профинансировать исследования намерена «Роснефть». Программа рассчитана на три года и предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, камеральную обработку полученных данных.