После проведения недавнего запуска баллистической ракеты Hwasong-15, которая поднялась на высоту в 4 тыс. 475 метров, руководство Северной Кореи заявило, что страна полностью освоила все возможности ядерного оружия и стала полноправным членом ядерного клуба, пишет Джозеф Най в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея. Чучхе

Как и все предыдущие президенты США, Дональд Трамп заявил, что такое положение дел является недопустимым. И что дальше?

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, связанных с политикой, необходимо избавиться от нескольких мифов, которые не позволяют четко проанализировать ситуацию на Корейском полуострове. Во-первых, западные СМИ могут сколько угодно твердить, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является диктатором, но при этом он не является сумасшедшим. Всем ясно, что США обойдут КНДР в этой игре с высокими ставками, поскольку в случае ядерного обмена между США и КНДР северокорейский режим будет полностью уничтожен, а Ким Чен Ын этого допустить не может.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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Во-вторых, США собственноручно загнали себя в ловушку, преувеличивая возможности северокорейских ракет. В конце концов, Северная Корея владеет ядерным оружием уже более десяти лет. Совсем не обязательно использовать ракету, чтобы доставить ядерный заряд к восточному или западному побережью США, для этого можно использовать и грузовое судно.

В-третьих, нужно понять, что географическое расположение предоставляет Северной Корее эскалационное доминирование. КНДР расположила тысячи артиллерийских стволов у границы с Южной Кореей. Огромный ущерб Сеулу может быть нанесен и при помощи обычных средств. США столкнулись с этим фактом в 1994 году, задолго до того момента, когда у КНДР появилось ядерное оружие. В 1994 году США пришлось отказаться от упреждающего удара для ликвидации завода по переработке плутония, расположенного в южной части Северной Кореи, поскольку Южная Корея и Япония опасались военного возмездия со стороны Пхеньяна.

В рамках предложенной Китаем политики «двойного замораживания» КНДР могла бы сохранить свой ядерный статус, если бы согласилась остановить ядерные и ракетные испытания. США в свою очередь могли бы прекратить ежегодные военные учения в Южной Корее, оставив за собой возможность возобновить данные учения, если в КНДР нарушат достигнутые договоренности.

Некоторые считают, что это неплохой план, однако все зависит от того, какие действительные цели преследует Ким Чен Ын. Если все, чего он хочет, — это безопасность, то его можно было бы оставить в покое, возможно, подписав мирный договор и отменив санкции. Улучшение экономической обстановки со времени, возможно, привело бы к трансформации северокорейского режима.

С другой стороны, если первоочередной задачей КНДР является ослабление связей между Южной Кореей и США, то китайское предложение о «двойном замораживании» сыграло бы Пхеньяну на руку. Северная Корея могла бы возобновить свое традиционное давление на Южную Корею с использованием обычных вооружений.

США имеют в своем распоряжении ограниченный круг опций. Конечно, санкции остаются одним из возможных вариантов, однако они не привели к желаемому результату. Ситуация могла бы измениться, если бы Китай согласился перекрыть поставки топлива и продовольствия в КНДР. Хотя КНР не в восторге от Ким Чен Ына, Пекин не заинтересован в хаосе или укреплении позиций США на Корейском полуострове.

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Другим возможным вариантом является попытка достижения мирного договора между КНДР и Южной Кореей с последующим сокращением масштабов учений США в Южной Корее. США и КНР могли бы согласиться на ядерный статус КНДР, но при этом подтвердив свою приверженность долгосрочной цели по денуклеаризации Корейского полуострова. Северная Корея останавливает свои ядерные и ракетные испытания. Китай тем временем угрожает заблокировать поставки продовольствия и топлива в КНДР в случае нарушения соглашения со стороны Пхеньяна. Конечно, возможность того, что Китай удастся уговорить оказать необходимое давление на КНДР, невелика. Однако, если такой сценарий не удастся реализовать, США не должны паниковать. Если Вашингтону удалось сдерживать СССР, то он справится и с Северной Кореей.

«Морские котики» США на военных учениях в Южной Корее

Присутствие почти 50 тыс. американских солдат в Японии и около 28 тыс. в Южной Корее является серьезным сдерживающим фактором. Ким Чен Ын не может нанести удар по Японии или Южной Корее, не подвергнув риску военных США, поскольку в этом случае подобный шаг привел бы к уничтожению северокорейского режима.