Сегодня, 8 декабря, в присутствии президента Путина, множества гостей как из России, так и из-за рубежа, состоялась первая отгрузка сжиженного газа на принадлежащем «Новатэку» заводе «Ямал-СПГ».

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

Танкер «Кристоф де Маржери» повезет газ в Китай. Направление поставок было определено заранее, ведь партнерами «Новатэка» являются китайские CNPC и Фонд шёлкового пути. Танкер ледового класса, построенный специально для работы по Севморпути, способен перевозить газ в Арктике круглогодично. Но не надо забывать, что также партнером компании Михельсона является французская Total, а из порта Сабетта можно идти как на Восток, так и на Запад, причем в западном направлении путь свободен ото льдов большую часть года, чего не скажешь о восточном.

Сейчас запущена только первая линия завода — 5,5 млн т в год, а к началу 2019 года, по планам компании, мощность составит 16,5 млн т СПГ в год. Публично компания планов экспорта газа в Европу не озвучивала, но некоторые эксперты не исключают такого развития событий при росте цены на газ.

Yamallng.ru Завода по сжижению природного газа, проект «Ямал СПГ»

Как известно, «Газпром» обладает в стране монополией на экспорт газа, официально для того, чтобы не снижать цены на внешних рынках конкуренцией между российскими компаниями. Для «Роснефти» и «Новатэка» сделано исключение только для СПГ, и то не для всех проектов. Исключение сделано именно для работы на азиатских рынках, где наблюдается спрос на сжиженный газ и имеется необходимая инфраструктура для приемки СПГ.

Пока до ЕС «Новатэк» не добрался, но уже столкнулся с «Газпромом» во Вьетнаме, где обе компании заявили о заинтересованности поставлять СПГ в страну.

В ноябре 2017 года во Вьетнаме был Алексей Миллер. После его визита появились сообщения, что «Новатэк» подписал в содружестве с Total и немецкой Siemens меморандум о сотрудничестве во Вьетнаме. Причем, по сообщениям СМИ, «Новатэк» хочет не только поставлять газ, но и развивать инфраструктуру, а также владеть местной электрогенерацией. В этом смысле присутствие Siemens в проекте вполне логично.

Безусловно, азиатский рынок СПГ интересен для продавцов газа, стоимость газа в Азии выше, чем в Европе, но там работают уже много лет американцы и австралийцы. Кроме того, Япония — крупнейший рынок потребителей СПГ в Азии, уменьшает потребление газа — вновь запущены реакторы после катастрофы на Фукусиме, и большую роль в энергобалансе страны стали играть возобновляемые источники энергии.

Если говорить про Китай, то за последнее десятилетие потребление газа в Поднебесной увеличилось более чем в четыре раза, и страна заняла третье место в мире по объемам его импорта. Китай, конечно, наращивает закупки СПГ, на данный момент законтрактованы поставки в объеме около 50 млрд м3/год, к 2019 г этот показатель может вырасти до 60 млрд м3/год. Но Китай покупает там, где дешевле, — политическое взаимодействие лидеров наших стран не всегда приводит к экономическим прорывам. В ноябре три китайские компании подписали соглашение с властями Аляски и компанией Alasca Gasline Development (AGDC) о реализации на территории американского штата проектов по сжижению природного газа на $43 млрд.

В ЕС пока «Газпром» по поставке газа является лидером, но из-за политических противоречий России с США и Евросоюзом при покупке газа не всегда во главе угла стоит экономика. Литва построила терминал для приемки сжиженного газа, чтобы не зависеть от «Газпрома», и хотя цена на газ из США выше газпромовской, правительство Литвы в приказном порядке заставляет предприятия страны потреблять заморский газ. Политика или нет, но в Европе развивается инфраструктура по приемке СПГ и, значит, существует возможность быстрых поставок сжиженного газа потребителям. Но эта возможность может реализоваться только при появлении экономических предпосылок поставок, а не только политических.

Экономическая целесообразность для СПГ может появиться при росте цен на нефть — формула на цену на газ у «Газпрома» привязана к цене нефти с временным лагом в полгода. И если при цене 40−50 долларов за баррель нефти конкуренцию СПГ составить «Газпрому» не может, то при 70−80 долларах за баррель возможно возникновение интереса у производителей СПГ в борьбе за европейских потребителей. Россия намерена продлить соглашение с ОПЕК об ограничении добычи нефти, что может поддержать цену на нефть в диапазоне, близком к 70 долларам за баррель, а значи, через полгода после достижения этой цены потребители «Газпрома» вынуждены будут покупать газ по более высокой цене и могут поискать альтернативу, либо «Газпрому» придется делать скидки к контрактам, чтобы не потерять клиентов.

Экономика проекта нового завода на Ямале еще не до конца ясна, но от российского правительства компанией получены налоговые послабления — «Ямал СПГ» на 12 лет освобожден от экспортной пошлины, и налог на прибыль снижен до 13,5%. По крайней мере можно предполагать, что при ценообразовании на новом заводе эти льготы будут учтены и цена на газ из Арктики может оказаться вполне конкурентоспособной не только для Азии, но и для ЕС.

Напомним, что партнер «Новатэка» — французская Total, которая ситуацию на газовом рынке Европы знает превосходно, может включиться в борьбу за потребителя, имея теперь ресурс по производству сжиженного газа на Ямале, и это заставляет «Газпром» нервничать. Да и та информация, что одна из первых поставок СПГ будет в Испанию, уже не скрывается. Так, по данным издания Прайм, «Новатэк» начнет поставки СПГ в адрес испанской Gas Natural Fenosa в первой половине 2018 года.

Laurent Vincenti Стенд «Тоталь»

Анонимные телеграмеры пишут о том, что Алексей Миллер находится под ударом из-за неэффективного управления компанией. Никто сейчас не может предсказать, какие структурные изменения после выборов 2018 года произойдут в правительстве и в госкомпаниях, какая будет экономическая политика и сохранит ли «Газпром» монополию на экспорт газа за рубеж. Известно только, что и «Роснефть», и «Новатэк» неоднократно предпринимали попытки разрушить эту монополию и получить возможность экспортных поставок газа. Пока это удалось в ограниченном объеме и только по сжиженному газу. Нетрудно предположить, что после марта 2018 года попытки выйти на внешние рынки, в том числе европейские, этими компаниями будут продолжены и, вполне вероятно, могут оказаться успешными.