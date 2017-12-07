На торжественной церемонии открытия Чехбехара — главного иранского порта в Оманском заливе — президент Ирана Хасан Рухани заявил, что с нетерпением ожидает «более тесного сотрудничества и единства» в регионе, добавив, что также приветствует развитие других портов в регионе, включая пакистанский порт Гвадар, пишет Сабена Сидикви в статье для Asia Times.

Nightryder84 Панорама Чахбехара

Иранский порт Чехбехар часто рассматривают в качестве основного конкурента для пакистанского порта Гвадар, который является ключевым портом китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) — самого важного наземного маршрута в китайском проекте «Один пояс и один путь».

Руководство Ирана решительно пытается развеять любые предположения о неизбежном соперничестве между Гвадаром и Чехбехаром, указывая, что они будут взаимодополнять друг друга. На торжественной церемонии открытия порта Чехбехар также присутствовали представители Пакистана: министр портов и морского судоходства Пакистана Мир Хасил Хан Бизенджо и управляющий портом Гвадар.

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Иран рассматривает возможности экспорта электроэнергии в порт Гвадар и даже подписал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании для налаживания сотрудничества между Гвадаром и Чехбехаром.

Alireza numberone Чахбехар

С другой стороны, большие надежды на иранский порт Чехбехар возлагает руководство Индии, которое надеется, что порт будет способствовать созданию транзитного и транспортного коридора, соединяющего Индию, Иран и Афганистан.

Кроме того, Индия намерена вложить $1,6 млрд в строительство иранской железной дороги до города Захедан, которая должна обеспечить доступ к странам Центральной Азии. Индия не имеет общих границ в Афганистаном. Все попытки проложить торговый маршрут через Пакистан не увенчались успехом из-за возникших разногласий между Исламабадом и Нью-Дели, поэтому Индия возлагает большие надежды на иранский порт Чехбехар.

Одной из главных целей Индии является противодействие развитию пакистанского порта Гвадар, который расположен менее чем в 170 километрах от порта Чехбехар. Индия планирует инвестировать $500 млн в развитие Чехбехара, стремясь увеличить пропускную способность порта с 2,5 млн тонн до 8 млн тонн в год. Эти инвестиции также будут способствовать развитию международного транспортного коридора «Север — Юг», который должен соединить Индию со странами Балтии через Иран, Азербайджан и Россию.

Несмотря на то, что в настоящее время все иранские проекты, связанные с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), подпали под западные санкции, Чехбехару удалось избежать их негативного влияния, хотя в прошлом ему пришлось столкнуться с определенными трудностями. Недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон не будет блокировать «законную» деловую деятельность между Ираном и Индией, поскольку проект по развитию порта Чехбехар не противоречит санкционнной политике США в отношении Ирана.

Ksardar1359 Чахбехар ночью

Если проводить сравнение между Гвадаром и Чехбехар, можно выделить несколько основных моментов. Во-первых, пакистанский порт удачно расположен на главном торговом пути. Близость двух портов означает, что все товары, которые должны быть доставлены в Чехбехар, сначала должны будут пройти через порт Гвадар. Более того, естественная планировка и глубина Гвадара позволяют ему принимать даже самые крупные суда, тогда как у Чехбехара и Дубая нет такой возможности. Если максимально возможная пропускная способность порта Чехбехар составляет от 10 до 12 млн тонн в год, то пропускная способность Гвадара составит от 300 до 400 млн тонн в год. В перспективе пропускная способность Гвадара может превзойти суммарную пропускную способность всех 212 индийских портов, через которые ежегодно проходят 500 млн тонн товаров.

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С геополитической точки зрения нельзя не учитывать тот факт, что иранский порт Чехбехар расположен в одном из самых нестабильных регионов Ирана, который неоднократно подвергался атакам исламистской террористической группировки «Движение народного сопротивления Ирана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также не стоит забывать, что суннитские страны, такие как Саудовская Аравия, отдадут свое предпочтение пакистанскому порту Гвадар, а не иранскому Чехбехару, учитывая военную кампанию арабской коалиции в Йемене против хуситов, поддерживаемых Ираном.

С другой стороны, в будущем Иран намерен заключить с Китаем ряд соглашений в энергетической сфере на сумму около $100 млрд. Более того, Иран и Пакистан могут подписать договор о строительстве совместного газопровода, поэтому вполне естественно, что Чехбехар и Гвадар будут взаимодополнять друг друга, а не конкурировать.

Иран даже выразил желание присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору, поэтому маловероятно, что между Ираном и Пакистаном может возникнуть конкуренция.