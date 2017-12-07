В министерстве обороны США подтвердили, что американское военное присутствие в Сирийской Арабской Республике будет продолжаться целую вечность, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Как заявили в Пентагоне, солдаты США останутся в Сирии так долго, сколько потребуется для того, чтобы предотвратить потенциальное возвращение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию.

«Мы будем поддерживать нашу приверженность на местах до тех пор, пока это необходимо для поддержки наших партнеров и предотвращения возврата террористических групп», — заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

Новые причины для сохранения военного присутствия в США являются очень удобными, потому что Вашингтон может «поддерживать партнеров» и «предотвращать» возвращение террористических групп на бессрочной основе. Всегда в Сирии будут существовать те или иные группы, которые могут быть идентифицированы Вашингтоном в качестве «партнеров», которым США просто не смогут отказать в поддержке.

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Alexas_Fotos Сирия в огне

С другой стороны, всегда может существовать вероятность, что в какой-то момент будущего та или иная террористическая группировка попытается укрепиться в Сирии. Благодаря внешней политике президента США Дональда Трампа Белый дом сможет контролировать определенные территории Сирии так долго, как сам того пожелает. Данный шаг рано или поздно приведет к тому, что в Сирии начнут гибнуть американские солдаты, которых там вообще не стоило бы размещать.

Другое дело, если бы «приверженность» США в Сирии была бы одобрена Конгрессом и каким-либо образом была бы связана с обеспечением национальной безопасности США. По факту мы не имеем ни того, ни другого. Военное присутствие Соединенных Штатов в Сирии на протяжении всех этих лет было незаконным. Конгресс так и не санкционировал антитеррористическую операцию против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. С другой стороны, сирийское правительство также не давало Вашингтону разрешения на развертывание вооруженных сил США внутри страны.

Ежедневно солдаты США, действующие на территории Сирии без одобрения национального правительства, вопиющим образом нарушают нормы международного права. Ежедневно в Сирии жизни американских военнослужащих бессмысленно подвергаются риску. К тому же жизни солдат подвергаются необоснованному риску в стране, где у США нет особых интересов. Более того, американское военное присутствие в Сирии лишь увеличивает вероятность нового большого конфликта на Ближнем Востоке.