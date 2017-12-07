Оказывается, что история повторяется вновь. Известие о том, что в ноябре 2017 года система противоракетной обороны MIM-104 «Пэтриот» не смогла сбить в Саудовской Аравии старую баллистическую ракету советского производства Р-17 «Скад», очень напоминает ситуацию, когда в 1991 году во время войны в Персидском заливе система ПРО «Пэтриот» также не справилась с поставленной перед ней задачей в Саудовской Аравии, пишет Джозеф Киринционе в статье для The National Interest.

Courtesy of U.S. Army ПРО «Пэтриот»

Тогда, как и сейчас, общественность и чиновники были введены в заблуждение быстрыми ложными заявлениями военных об успехе. Тогда, как и сейчас, в СМИ появились неподтвержденные данные о провале системы ПРО в Саудовской Аравии. Тогда, как и сейчас, заявления военных об успехе были использованы для оправдания дальнейшего увеличения финансирования программ по совершенствованию систем ПРО. Тогда, как и сейчас, администрация США раструбила, что успех системы ПРО в Саудовской Аравии является доказательством того, США обладают эффективной противоракетной обороной.

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Да нет, она не работает. Даже простую баллистическую ракету ближнего радиуса действия типа «Скад» сбить чрезвычайно трудно. Задача усложняется по экспоненте, когда речь идет о баллистических ракетах дальнего радиуса действия, таких, как у КНДР. По сравнению с высокотехнологичными северокорейскими ракетами, модифицированные ракеты «Скад», запускаемые с территории Йемена в направлении Саудовской Аравии, являются громоздкими, медлительными и обычно запускаются со стационарных объектов. Но оказалось, что даже пять ракет-перехватчиков, согласно последним данным The New York Times и аналитиков из Института Миддлбери в Монтерее (штат Калифорния), не смогли сбить старую баллистическую ракету.

Я входил в состав специализированного комитета Конгресса США и потратил почти год, изучая в 1992 году функционирование системы ПРО «Пэтриот» во время войны в Персидском заливе. Результаты этого исследования, в конечном счете, не были доведены как до американской общественности, политических деятелей, так и до заказчиков системы ПРО «Пэтриот».

Patriot missile launch b

Максимальная дальность полета не модифицированной ракеты «Скад» составляет около 300 километров. Чтобы увеличить радиус ее действия, в 1991 году иракские инженеры увеличили длину ракеты и уменьшили вес боеголовки. Вполне может оказаться, что йеменские инженеры сделали тоже самое. После модификации дальность полета ракеты увеличивается до 600 километров, однако возник незапланированный эффект дестабилизации ракеты в полете.

Ракеты «Скад», применявшиеся во время войны в Персидском заливе, после запуска поднимались на высоту 100 километров, а затем начинали падать на землю. Из-за того, что боеголовка ракеты после модификации стала слишком легкой, происходили случаи дестабилизации: нос задирался вверх, и ракета начинала падать плашмя. В результате возникших перегрузок ракета разрывалась в воздухе.

Разрыв ракеты в воздухе сбивал с толку компьютеры системы ПРО «Пэтриот»: на экране монитора вместо одной ракеты появлялось несколько. Получалось, что военные якобы подвергались атаке не одной ракеты, а нескольких. Согласно инструкциям, для уничтожения каждой новой «ракеты» осуществлялся пуск одной или двух ракет-перехватчиков.

Сторонним свидетелям происходящего казалось, что самопроизвольный взрыв ракеты «Скад» якобы являлся результатом эффективности работы системы ПРО «Пэтриот». На самом деле, ракеты-перехватчики были запущены, чтобы перехватить медленно летящие обломки ракеты. Самопроизвольный взрыв ракеты не означает, что ее боеголовка будет уничтожена. Она все еще может представлять опасность. В итоге военные получают сигнал об успешном «поражении» обломков ракеты, и если нет сообщений, что ракетный удар привел к каким-либо разрушениям, то считается, что «ракеты» «Скад» были уничтожены. В результате все довольны, всем кажется, что «Пэтриот» сделал свое дело. На самом деле ракета «Скад» просто развалилась в воздухе.

The U.S. Army Военные США

Высока вероятность того, что то же самое произошло в Саудовской Аравии в ноябре этого года. Сначала иракские инженеры, а теперь и специалисты из Йемена провели модернизацию ракеты «Скад» и, как оказалось, случайно создали малозаметную, маневрирующую баллистическую ракету, чья боеголовка окружена облаком ложных целей. С другой стороны, модифицированная ракета обладает очень низкой точностью попадания, однако сбить ее невозможно. В 1991 году программное обеспечение ПРО «Пэтриот» было усовершенствовано, однако во время войны в Персидском заливе около половины из 158 ракет-перехватчиков, скорее всего, «сбили» не ракеты, а ложные цели или обломки ракет.

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Необходимо провести расследование недавнего случая с «перехватом» в Саудовской Аравии. Нужно установить, что произошло на самом деле. В 1991 году специальное расследование проводили офицеры, отвечающие за программу «Пэтриот», и инженеры компании-производителя Raytheon. Пока не будет проведена независимая экспертиза эффективности систем ПРО в реальных условиях эксплуатации, мы не можем быть уверены в том, что противоракетная оборона соответствует заявленным параметрам.

В реальности может оказаться, что «Пэтриот» не способен сбить большинство вражеских ракет. В этой ситуации США рискуют начать войну, ошибочно полагая, что обладают надежной защитой от вражеского ракетного удара.