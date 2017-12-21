Скандал вокруг свалки «Лесная» в Московской области набирает обороты. Помимо голодающих жителей, в дело оказались втянуты глава администрации Серпуховского района Александр Шестун и действующие сотрудники полиции города Серпухова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы на полигоне ТБО

Ранее стало известно, что местные жители, доведенные до отчаяния планами властей Московской области продлить на десять лет эксплуатацию полигона ТБО «Лесная» и при этом увеличить его мощность до 1,2 млн тонн отходов в год, объявили голодовку. К голодающей с начала ноября 2017 года Надежде Червочкиной присоединились гражданские активисты и члены местного отделения КПРФ. Активисты заняли расположенный у въезда на свалку строительный вагончик и попытались заблокировать проезд на полигон мусоровозов. По словам побывавших на месте событий депутата Чеховского района МО Николая Дижура и председателя Серпуховского районного отделения КПРФ Михаила Волкова, в процесс незамедлительно вмешались полицейские и стали оказывать на участников протестной акции давление.

Подробности читайте здесь: «Мусорная политика» Андрея Воробьева вынудила жителей на голодовку

Это лишь малая часть развернувшейся вокруг полигона большой «мусорной войны». 5 декабря 2017 года на одном из информационных порталов области появилось сообщение о том, что действующий глава Серпуховского района, на территории которого располагается свалка «Лесная», Александр Шестун объявлен в розыск. Из ориентировки следует, что Шестуна необходимо доставить в МУ МВД «Серпуховское», где на него составят административный протокол по ст. 20.18 КоАП РФ, то есть за препятствование проезду транспортных средств. Отметим, что какой-либо информации о том, что у полиции есть претензии к главе Серпуховского района, на сайтах МУ МВД России «Серпуховское» и ГУ МВД России по Московской области обнаружить не удалось.

Цитата из видео Гостевой. Выпуск 6. Глава Серпуховского Района Шестун Александр Вячеславович (Проект Гостевой) Шестун Александр Вячеславович

В интервью корреспонденту ИА REGNUM Александр Шестун рассказал, что в настоящее время он заболевает. Никаких уведомлений о претензиях со стороны полиции он не получал, а подобные материалы считает провокацией, дискредитирующей в первую очередь органы государственной власти в регионе.

«Не знаю, что и сказать. Ну вот видите, как полиция наша реагирует. На комиссии по безопасности дорожного движения, на которой обсуждался предстоящий ремонт разбитой мусоровозами подъездной дороги к «Лесной», присутствовали заместитель начальника ОГИБДД Дмитрий Новиков и старший инспектор Сергей Луничев, все необходимые документы в полицию были переданы. Тем не менее сейчас вот распространили ориентировку, меня ищут как опасного преступника, хотя все знают, где я нахожусь», — подчеркнул Шестун.

История началась 17 ноября 2017 года, когда на заседании объединённой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Серпуховского района обсуждались массовые жалобы местных жителей на катастрофическое состояние дороги, ведущей от улицы Межевой к садоводческим товариществам, на подъезде к мусорному полигону «Лесная». Было принято решение данный участок отремонтировать, для чего пришлось на неделю ограничить проезд транспорта. Сотрудники ДПС должны были на это время обеспечить безопасность движения, согласно принятому на комиссии решению. Далее и начались те «странности», видимо, лишь промежуточным итогом которых и стала размещенная в интернете «ориентировка» на задержание главы района.

На местном портале новостей OKA. FM был размещен репортаж с места ремонта. По информации коллег, когда 30 ноября 2017 года дорожники приступили к ремонту, у огороженного участка быстро скопилось большое количество мусоровозов, а спустя непродолжительное время на место событий прибыли вышеназванные сотрудники ГИБДД в сопровождении замначальника МУ МВД «Серпуховское» Алексея Николайчука и быстро организовали проезд грузовиков на свалку.

Не являясь очевидцами событий, мы корректно называем действия сотрудников полиции «организацией» проезда мусоровозов на полигон. Однако видео из статьи не оставляет сомнений в правдивости изложенных автором фактов. На нём можно увидеть, чем занимаются вышеозначенные сотрудники полиции, местные жители и глава Серпуховского района. Александр Шестун также лично подтвердил правдивость изложенных в публикации фактов.

Нелицеприятная картина вырисовывается, не правда ли? Сначала чины полиции, вопреки утвержденным документам, осуществляют прорыв мусоровозов на «Лесную», позже сотрудники возглавляемых этими «государевыми людьми» подразделений оказывают давление на голодающих местных жителей. Потом некто, возможно, пользуясь ситуацией, осуществляет вбросы в информационное пространство о том, что действующего главу муниципалитета разыскивает полиция. В Подмосковье «лихие 90-е» вернулись? Так не далеко и до того, что противников бесконтрольного вывоза мусора вскоре отстреливать начнут.

Остроту противостояния вокруг полигона ТБО «Лесная» невозможно понять, не зная предысторию вопроса. В распоряжении ИА REGNUM находится датированный 2013 годом документ, в котором на тот момент ещё и.о. губернатора Андрей Воробьев обращается к президенту с просьбой дать поручение на закрытие 24 полигонов, среди которых и свалка «Лесная». Чиновник объяснил, что ресурс свалок исчерпан, да и вообще пришла пора создавать современную мусороперерабатывающую отрасль. Действительно, за последние годы было закрыто значительное количество свалок, прекращена деятельность полигона ТБО «Кучино», готовится к закрытию полигон «Кулаковский». Но при этом обещанной современной мусоропереработки так и не возникло.

Читайте также: Взрыв яда возле Москвы: свалочный газ сожгут без экологической экспертизы

Видимо, поэтому власти региона вновь обратились к президенту, и 6 июля 2017 года «Лесную» по поручению главы государства исключили из списка подлежащих закрытию полигонов ТБО. Из также имеющегося в распоряжении нашей редакции ответа главы минэкологии Подмосковья Александра Когана следует, что эксплуатация полигона продолжится. Это, пожалуй, единственное, что не вызывает сомнений. Поскольку дальше начинается чехарда с его мощностью: при цифрах 300 тысяч тон отходов в год полигон можно будет эксплуатировать до 2028 года, однако, по постановлению правительства Московской области, планируемая мощность «Лесной» с 2017 года должна составить 600 тысяч тон. В открытых источниках можно встретить цифру 1,2 млн тон. В результате сколько лет и какое количество отходов будут вывозить на «Лесную», непонятно.

В то же время свалка «Лесная» должна была быть закрыта ещё в 2013 году, все эти годы власти Подмосковья кормили граждан обещаниями, с каждым годом перенося сроки закрытия. Вот-вот наступит 2018 год, когда свалку наконец-то должны были закрыть. Но вдруг выяснилось, что работать она будет ещё десять лет, и совершенно непонятно, какое же реальное количество отходов будет все эти годы принимать.

В нескольких километрах от «Лесной» расположен не потухающий весь год закрытый полигон «Съяново-1». В такое состояние его привели его «эффективные» собственники, которые сняли сливки и растворились в неизвестности. А ликвидировать последствия теперь придется долгие годы и за государственный счёт. «Лесную» та же участь ждёт?

Дарья Антонова ИА REGNUM Возгорание на полигоне ТБО «Съяново-1»

Подробности читайте здесь: Серпуховской район Подмосковья переживает экологическое бедствие

Возвращаясь к сегодняшнему дню, добавим, ремонтные работы на подъезде к «Лесной» были вызваны ещё и желанием расширить доступ для грузовиков с грунтом, которым пересыпаются слои отходов. Именно для того, чтобы не повторить участь «Съяново-1». Складывается интересная картина: граждане протестуют против продления эксплуатации полигона, местная власть делает работу операторов свалки, пытаясь хоть как-то предотвратить возможную экологическую катастрофу. Но мусорные доходы так велики, а операторы полигона настолько жадны, что не согласны даже на неделю остановить поток мусоровозов.

Такой крайне отвратительный подход доморощенного бизнеса отнюдь не нов, одни возведенные в чистом поле инфраструктурно не обеспеченные ЖК чего стоят. Нам же во всей этой истории интересна роль людей в погонах. Мы обязательно направим запрос в ГУ МВД Московской области с просьбой прокомментировать изложенные в цитированной нами статье и лично Александром Шестуном факты.

Бесспорно, есть и претензии к предложенной властями Подмосковья территориальной схеме обращения с отходами. Часть полигонов закрыли, инфраструктуру под увеличившееся на оставшиеся полигоны давление не реконструировали, переработку не создали. По всей области идут митинги против строительства мусоросжигательных заводов.

Но вот происходящее на «Лесной» ставит совсем уж нелицеприятные вопросы. В данном конкретном случае просто сошлись интересы региональных властей и мусорных королей? Ответ на него может оказаться не в нашей компетенции. Либо затруднения властей используют в своих интересах местные мусорные операторы. В таком случае властям стоило бы быстрее разобраться с ролью сотрудников полиции в скандале на «Лесной», пойти на диалог с голодающими гражданами, навести на территории порядок и категорично размежеваться с мусорной мафией. Есть проблемы, так вы честно заявите об этом людям и расскажите, как вы намерены их решать. В противном случае, когда региональная власть молчит, а местная полиция активно участвует в таких скандалах, как рассмотренный нами выше, вокруг свалки «Лесная», открывается не только широкий простор для всяческих инсинуаций, которые дискредитируют органы власти, но и для далеко идущих политических выводов.