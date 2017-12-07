Два инцидента в стенах медицинских учреждений были зафиксированы на Северном Кавказе за последние несколько дней. Один из них произошел в Северной Осетии. Там два хулигана устроили стрельбу на территории больницы в Чиколе. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по региону, злоумышленники во время ссоры с охранником пустили в ход оружие.

Боеприпасы

По горячим следам оба были задержаны. Недалеко от больницы был обнаружен автомат Калашникова с патронами. Участники конфликта со стрельбой избавились от него, скрываясь с места преступления. Оружие оказалось незарегистрированным.

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По факту стрельбы одного из участников, жителя Чиколы, затеявшего ссору, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. В отношении второго, который непосредственно держал в руках оружие и стрелял из него в охранника, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия». В настоящее время ведется следствие.

О другом случае, который произошел в центральной городской больнице Буйнакска, ИА REGNUM сообщало 1 декабря. Родные и близкие одного из пациентов, доставленного в больницу с огнестрельными ранениями, пытались прорваться в операционную и напали на врача. По данным минздрава Дагестана, травматолог, который оказывал медицинскую помощь пострадавшему, сделал им замечание, за что был избит. Со сломанной челюстью и черепно-мозговой травмой он находится в больнице.

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Однако с трактовкой события от минздрава Дагестана не согласились родственники пациента, доставленного в огнестрельными ранениями в больницу Буйнакска.

Вчера, 6 декабря, они вышли на центральную площадь Махачкалы и рассказали свою версию произошедшего. По их словам, мужчину с ранением привез в больницу таксист. Он и сломал челюсть врачу-травматологу Муслиму М. Никого из родственников на тот момент в учреждении не было, пишет «Новое дело», а врачи якобы отказались принимать раненого, сославшись на отсутствие нужного специалиста, и уложили на пол в приемном отделении.

«В результате несчастного случая мой брат получил огнестрельное ранение. В городской больнице Буйнакска ему не оказали первую медицинскую помощь и обращались в грубой форме», — цитирует издание брата пострадавшего — Ибрагима.

Таксист, который объявлен в розыск, по словам родных пациента, «пытался объяснить врачу его обязанности», но в ответ ему врач нагрубил, за что и пострадал.

«У полицейских нет к нам никаких претензий. Заявление написано на парня, который нанес удар. Без причины никто никого не бьет. Я сам искал этого парня, чтобы сказать спасибо, потому что он весь этот шум поднял. Мы написали заявление, чтобы нас принял врио главы республики Владимир Васильев. Хочется разобраться в этом врачебном беспределе», — заявил Ибрагим.

Узнав о реакции родных пациента на факт избиения врача, минздрав Дагестана также не стал молчать. По мнению чиновников, вышедшие на протестную акцию на площадь утаивают важные подробности. По версии медиков, злоумышленник всё же является родственником раненого пациента, а события в этот день развивались по другому сценарию.

«Поступившего экстренно госпитализировали. Как рассказывают очевидцы, во время проведения хирургами операции родные и близкие пациента попытались прорваться в операционную. В это время врач-травматолог Муслим М., который оказывал медицинскую помощь пострадавшему, сделал замечание и потребовал освободить проход в операционный блок, после чего один из родственником набросился на медработника с кулаками. В результате побоев врач госпитализирован в травматологическое отделение с переломом челюсти и черепно-мозговой травмой», — говорится в сообщении минздрава РД.

Выяснять, кто в этой ситуации прав, предстоит правоохранительным органам. Местные СМИ сообщили, что по факту расправы над врачом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», личность хулигана уже установлена. Стоит отметить только, что в этой ситуации много неясного.

Состояние родных раненого пациента, из-за которого и произошел конфликт в приемном покое больницы, можно понять. Вышедшие на площадь уверены в том, что именно врач сам спровоцировал такую реакцию таксиста, находящегося в розыске. В их глазах он выглядит правозащитником, пытавшимся заставить врачей спасать человека. Но вот то, что в этот момент он решил действовать кулаками, вызывает недоумение.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

О имеющих место фактах равнодушия врачей или недобросовестного выполнения ими своих обязанностей говорилось не раз. Стоит только напомнить, что решать проблемы не по закону, а кулаками или пуская в ход оружие — метод, очень далекий от цивилизованного. На Кавказе у многих имеется при себе оружие. Законность его приобретения — это уже другой вопрос, но приходится констатировать, что традиция стрелять, в том числе и по радостным поводам, например, на свадьбах, почти всегда оборачивается трагедиями.

Остается вопрос, почему так часто стали не срабатывать у жителей России, в том числе и Кавказа, внутренние сигналы остановиться в конфликтных ситуациях, и в ход идут оружие и кулаки. Почему действия врача родные называют беспределом, а расправу над ним оправдывают фразой «без причины никто никого не бьет»?