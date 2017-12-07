



Иван Шилов ИА REGNUM

Год завершается полной дискредитацией идей «Революции Достоинства», считает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Лакмусовой бумажкой стал недавний скандал между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) — с другой. Мало того, что подконтрольными президенту силовыми структурами были сорваны спецоперации НАБУ и дискредитирован единственный в стране независимый орган по борьбе с коррупцией, еще и кум президента в качестве генпрокурора обнародовал фамилии и имена спецагентов НАБУ, что на юридическом языке приравнивается к государственной измене. Этот пример, а он лишь один из многих тысяч, наглядно показал, что в этой стране никто даже не собирается бороться с коррупцией и проводить какие-то реформаторские изменения. Несмотря на всю проевропейскую и антикремлевскую риторику украинской власти, на деле всё происходит с точностью до наоборот. Украина с каждым днем все больше разворачивается в противоположную сторону от западной цивилизации и демократии. Вертикаль и система власти, по сути, один к одному четко выстраиваются по «путинским» образцам и сценарию. Устанавливается единоличный контроль над правоохранительными органами, государственными финансовыми потоками, крупным бизнесом. После того идут СМИ. Сейчас на Украине практически убито печатное слово. Скуплены или взяты под контроль почти все крупные информационно-телевизионные площадки и даже интернет-издания. Как и при Януковиче, происходит тотальное разграбление государства. Беспрецедентная акция — арест Михаила Саакашвили, который в знак протеста даже хотел выброситься с крыши дома! «Путину даже не надо ничего делать, — заявляет издание. — Ему остается только потирать руки и самодовольно улыбаться, глядя, как украинские предатели расправляются с самым ненавистным врагом ему, Михаилом Саакашвили… Ощущение такое, что рядом уже последняя грань, приближается точка невозврата. Еще немного такой политики, и не придется удивляться, что с Новым годом украинцев поздравит другой президент. Под бой кремлевских курантов».

Torange.biz Украинская гривна

Президентские, а потом парламентские выборы на Украине пройдут через два года, но подготовка к ним уже началась, отмечает Zaxid.net (Львов). И если раньше в исследованиях фигурировали исключительно «классические» политики, то с недавних пор к ним присоединились «внесистемные» — такие, как лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. По данным масштабного опроса («Социс», Киевский международный институт социологии, «Рейтинг» и Центр Разумкова), музыкант вошел в тройку лидеров симпатий избирателей. Его опередили только Петр Порошенко (16,1%) и Юлия Тимошенко (14,4%). Сейчас за Вакарчука готовы проголосовать 12,1% украинцев. На первый взгляд, это не потрясающий результат. Но речь идет только о стартовой поддержке, «ядерный электорат» может быть расширен в ходе предвыборной кампании. Тем более, что 21,4% граждан до сих пор не решили, кого они будут поддерживать. Третье место, которое занимает Вакарчук, еще раз демонстрирует, что в украинском обществе есть запрос на обновление элиты и перезагрузку власти. Под этими лозунгами происходят все президентские и парламентские выборы последних лет. Вакарчук — это популярный артист, который собирает на своих концертах стадионы. Авторитетный общественный деятель, цитаты из выступлений которого становятся резонансными и тиражируются в социальных сетях. Одним словом, это человек, который олицетворяет образ современного проевропейского украинца. Польский рок-музыкант и внесистемный политик Павел Кукиз на президентских выборах 2015 года получил 20,8% голосов и занял третье место, а потом его блок «Кукиз15» попал в парламент. Чем хуже него Вакарчук? Его сторонники верят, что как только он заявит о своем намерении баллотироваться, вокруг него начнут объединяться прогрессивные политики и спонсоры — среди последних может быть и олигарх Виктор Пинчук. Таким образом музыкант может получить организационную, финансовую и медийную поддержку. Сейчас Вакарчук находится в Стэнфордском университете, куда его пригласил Фрэнсис Фукуяма. Поехал туда преподавать. Ранее, в 2015 году, артист был стипендиатом Йельского университета, программы для лидеров. Собственно, тогда начали поговаривать, что американцы готовят его возглавить Украину.

В Виннице пикет сторонников Саакашвили ограничился плакатами на стене здания СБУ, информирует «Реал» (Винница). Около двух десятков людей 5 декабря около 11.30 пикетировали здание областного управления СБУ. Акция собрала как тех, кто ассоциирует себя с движением опального политика, так и приверженцев местной «партии пенсионеров». Судя по плакатам, пикетчиков беспокоило то, что сегодня «пришли за Саакашвили», а завтра за любым другим. Плакаты они держали в руках, а также приклеили к стене. Свой протест люди высказали и сотрудникам СБУ, хотя что конкретно они хотели услышать от винницких сотрудников спецслужбы, неясно. Те посоветовали активистам смотреть брифинг Юрия Луценко, который шел в то время, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы, а в итоге сами пересказали слова генпрокурора о финансировании «Руха новых сил» беглым олигархом Сергеем Курченко, который также финансирует «боевиков» ЛДНР и из России ведет бизнес на «оккупированных» территориях. Протест длился около часа. Первыми акцию оставили ее лидеры, а потом ушли и рядовые протестующие.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

9—11 ноября в Сумах прошли Дни Польши, передает «Панорама» (Сумы). В состав польской делегации, прибывшей в город, входили генеральный консул Польши в Харькове Януш Яблонский, советник президента Люблина Кшиштоф Становский, координатор по украинским вопросам Института восточноевропейских исследований (Варшава) Яцек Ключковский и другие. Поляки встретились с руководством города, заложили в центре Сум будущий «польский» сквер, провели две научно-популярные конференции («Business Smart Farming» в Национальном аграрном университете и «Польша-Украина: соседи и партнеры» в Конгресс-центре Сумского госуниверситета), организовали презентацию документального фильма «Трудное братство» о «совместной украинско-польской борьбе против большевистской экспансии в 1920 году». Особый успех имел концерт украинских и польских артистов в филармонии, где полный зал, затаив дыхание, слушал песни из репертуара Анны Герман. Интерес, с которым сумчане отнеслись к Дням Польши, объясняется просто: вектор трудовой и образовательной миграции в последние годы повернулся с Востока на Запад. По статистике польской стороны, сейчас в Польше работают почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины. В университетах соседней страны обучаются 30 тыс. украинских студентов. Сумам особенно интересен опыт города-побратима Люблина, который географически схож с нашим областным центром: считается провинцией и находится на восточной границе своей страны. Польские политики отмечают, что важно, чтобы изменения не навязывались из центра, а были стремлением общины изменить свою жизнь к лучшему.

В Луцке наградили родственников волынских «рыцарей» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Вручение «крестов» и «грамот» состоялось 1 декабря во Дворце культуры города Луцка. УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это единственная в истории «повстанческая армия», которая смогла создать собственную систему наград и поощрений, введенных в 1944 году приказом «Главного военного штаба». С целью чествования памяти «рыцарей» Юбилейный комитет решил восстановить «повстанческие награды» и вручить их потомкам. «Наградами» отметили старшин, подстаршин и стрелков, а за особый вклад в развитие вооруженного подполья ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «борьбу» за «Украинское Самостоятельное Соборное Государство» — гражданских лиц-членов подполья, так и обычных граждан. Кандидат исторических наук Леся Бондарук отметила, что самая большая проблема — идентификация «рыцарей» и «повстанческих наград», так как «бойцы» УПА-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «использовали конспирацию и были известны среди собратьев только под псевдонимами». Среди известных на сегодня 1102 награжденных «рыцарей» не найдено 660.

Кукрыниксы. НАТО

В Черновцах выступили против сепаратистов на Буковине, рассказывают «BukNews» (Черновцы). Представители нескольких националистических организаций провели в Черновцах акцию, во время которой заявили, что обнаружили «почетного представителя Путина на Буковине» — известного деятеля румынской общины края Василе Терицану. Активисты объявили Терицану другом российского президента и выставили пикет у здания румынского культурного центра на улице Кобылянской, передав для Терицану «благодарность от ФСБ за сотрудничество». Националисты выразили уверенность, что жители Черновицкой области румынской национальности не поддерживают сепаратистские идеи, однако Терицану обвинили в организации антиукраинских мероприятий. «Вот такие условия «Собратья Украины» поставили предателю Украины, агенту Кремля, румынскому контрразведчику Василию Терицану!!! Слава Украине!!! Слава нации!!! Смерть врагам!!!» — написал в Facebook участник акции Сергей Качмарский.

Из-за «языкового скандал» город Берегово стал Меккой для чиновничьих визитов, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Все началось с того, что Верховная рада Украины приняла закон «Об образовании», в седьмой статье которого ограничивались права национальных меньшинств на право изучения школьных предметов на родном языке. Против этого закона выступила и областная власть Закарпатья, которая просила президента Порошенко не подписывать его. К сожалению, тот подписал, после чего начался громкий демарш Венгрии. Будапешт пообещал блокировать все движения Украины в сторону интеграционных европейских процессов. Президенту Украины пришлось выслушать нарекания от европейских чиновников. Будапешт не намерен спускать ситуацию на тормозах и грозит в дальнейшем блокировать евроинтеграционные потуги Украины. А тут еще украинские националисты своими примитивными акциями обострили ситуацию. Чтобы уладить конфликт, засуетились украинские чиновники. Венгероязычное Берегово посетила министр образования Лилия Гриневич. Она готова идти на уступки, а венгероязычные педагоги стояли на том, что это право родителей решать, на каком языке должны получать образование их дети. Позиция педагогов однозначна: обучение в школах нацменьшинств должно быть на языке нацменьшинств, и можно параллельно разработать методику улучшения изучения украинского языка. После Гриневич в Берегово приехала целая делегация иностранных дипломатов. И опять звучало единодушное убеждение: закон «Об образовании» в нынешнем варианте ограничивает права нацменьшинств на право получать образование на родном языке. Уже сам министр иностранных дел Павел Климкин посетил Берегово, где также встретился с представителями венгерской общины, педагогами и общественными активистами. Те политики, которые лоббировали и принимали закон «Об образовании», должны знать, что большинство венгроязычных школьников крайне плохо владеют украинским языком, и с таким владением языка трудно будет научить их химии или физике. Они должны знать, что для венгерских детей украинский язык так же трудно дается, как украинцам венгерский. Вспоминается курьез. Министр Гриневич приехала в Закарпатье не одна, а с группой чиновников. Во время посещения в Ужгороде школы № 4 со словацким языком преподавания один из них был очень доволен, что дети в школе свободно владеют украинским и словацким языками, и спросил: «А венгерский язык подобный словацкому?». Мол, почему словаки не протестуют? Становится понятно, что киевские чиновники далеки от проблемы, и только визиты в венгероязычное Берегово многим из них могут открыть важность проблемы.

Несогласие с действиями Венгрии по блокированию евроатлантических инициатив Украины выразили 11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, информирует Mukachevo.net (Мукачево) со ссылкой на венгерское издание Magyar Nemzet. Эти государства четко дали понять, что конфликт между Венгрией и Украиной не должен выноситься в плоскость НАТО. Кроме того, они заявили, что не совсем понимают, в чём заключается проблема, и не считают ее настолько сложной, чтобы из-за нее ставить под угрозу стратегические интересы альянса. В письме также говорится о том, что «противоречия в НАТО на высоком уровне по Украине является сигналом для Москвы, поскольку любые разногласия в альянсе является успехом для России».

Mil.ru Призывники

В Одесском национальном университете имени Мечникова прошел семинар «Украина — НАТО: формула безопасности», информирует «Думская» (Одесса). Депутат от партии «БПП «Солидарность» Ирина Фриз рассказала о системе безопасности альянса и о том, почему Украине нужно развивать дальнейшее сотрудничество с этим блоком. На семинаре присутствовали студенты одесских вузов, военные, преподаватели, а также председатель Одесской областной администрации Максим Степанов. Главная цель подобных мероприятий состоит в информировании граждан Украины о том, что такое НАТО, какие преимущества получит страна после вступления в блок, как работает альянс и кто в нем принимает решения. Выступающие отмечали, что Украине еще надо многое сделать для вступления в НАТО. Партнеры должны быть уверены в том, что украинские вооруженные силы будут хорошо подготовлены и оснащены для противодействия любому агрессору. Количество украинцев, ратующих за присоединение к НАТО, стремительно растет. Отвечая на вопросы студентов, Фриз отметила, что «важная промежуточная дата — 2020 год. Именно тогда, согласно определяющим стратегическим документам и обязательствам, мы должны внедрить стандарты Альянса и приобрести соответствие критериям НАТО».

Львовский форум по безопасности вызвал скандал, передает «Збруч» (Галичина). Причиной его стала карта, где ДНР и ЛНР были обозначены как People's republics of Donetsk and Lugansk, «захваченные» земли были выделены насыщенным красным цветом, отдельно от основных красок. С публичным демаршем выступил глава Львовской областной администрации Олег Синютка: «Я очень был удивлен, когда во Львове продавалась символика Донецкой и Луганской «оккупированных» областей. Но когда сегодня на форуме на официальном экране появились «Народные республики Донецка и Луганска», я считаю, что это элемент гибридной войны, который направлен против Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в львовском регионе». Реальность другая. Отношения Синютки с теми силами, которые представляют организаторов Львовского форума по безопасности — это городская мэрия и мэр Андрей Садовый, а также его партия «Самопомощь» — дошли уже до того уровня, когда «дружественное» преодоление проблем не наблюдается, а помощь приходит разве тогда, когда оппонент достаточно окунулся в грязь (точный пример — история со львовским мусором). На представительских конференциях противостояние между губернатором и мэром часто выглядит комично: если организатором является областная власть, то там издеваются над мэрией, если городская — перепадает областной. Например, на недавнем Международном экономическом форуме, который организовала команда Синютки, мэру Садовому даже не дали вступить, хотя он сидел в зале.

Ради заветной отсрочки от призыва херсонские юноши применяют такие ухищрения, что в военкомате только диву даются, сообщает «Новий день» (Херсон). Так, 24-летний юноша из областного центра успешно прошел медкомиссию и уже получил было повестку для явки на сборный пункт. А ровно через четыре дня принес в городской военный комиссариат свидетельство о браке вместе со справкой о том, что его молодая жена беременна. На основании этих документов отсрочку от призыва до рождения ребенка будущему отцу и впрямь предоставили. Однако в военкомате до сих пор недоумевают: ладно, брак у нас теперь можно заключить за сутки, и стоит подобная социальная услуга от государства недорого. Но как врачи в женской консультации умудрились диагностировать беременность у супруги, которая провела в браке меньше недели? Сходный трюк выкинул призывник и в другой области Украины. Национальные издания облетела новость о том, как юноша отсрочки ради женился на своей родственнице, которой было уже под 80. Хотя надо заметить, что большинство херсонцев призывного возраста из тех, кто не желает служить, такими ухищрениями не увлекаются. Они просто тупо уклоняются от явки в военкомат, и родители им в этом зачастую потворствуют. В ходе осеннего призыва-2017 плановое задание Херсонский горвоенкомат все же выполнил. Но городской военный комиссар полковник Александр Зиньковский говорит, что с каждым годом это дается все труднее. Тяжело работать с парнями, которые не хотят слышать ссылок на Конституцию и законы об уголовной ответственности за уклонение от службы. И со стеклянными глазами твердят: «Мне армия не нужна».

Глава Генической райгосадминистрации Херсонщины Александр Воробьев извинился перед жителями села Чонгар за действия пьяного радикала — «защитника Украины», который бродил по улицам с заряженным гранатометом и пугал людей, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). По этому поводу в Чонгаре даже созвали внеочередную сессию сельсовета, где и прозвучали извинения. Двенадцать присутствовавших на сессии депутатов приняли обращение к местным властям и силовикам с просьбой наладить постоянное патрулирование села на административной границе с «оккупированным» Крымом, чтобы подобные хулиганские выходки не повторялись. На сессии также единогласно решили создать инициативную группу из числа депутатов и представителей сельской общины для контроля над тем, как власти выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности людей.