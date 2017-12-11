



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Произошло то, что рано или поздно должно было случиться, но не сейчас и не так. Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Хорошо известно, что статус Иерусалима (как вариант, столица двух государств Израиля и Палестины — С.Т.) планировалось обсуждать на заключительном этапе палестино-израильского урегулирования. Напомним, что Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Но все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения. На сей раз все вышло иначе. Американский президент оповестил, что намерен исполнить решение Конгресса.

Храмовая гора. Иерусалим

Реакция на это со стороны партнеров и союзников США как в Европе, так и на Ближнем Востоке (кроме, конечно, Израиля) была негативной. Так, глава Палестинской администрации Махмуд Аббас предупредил о «серьезных последствиях» данного шага. С протестами выступили Лондон, Париж и Берлин. Интрига, над которой сейчас ломают головы многие эксперты, заключается в поисках ответа на вопрос, зачем именно сейчас Трамп пошел на такой шаг, ставя под удар не только мирный процесс израильско-палестинского урегулирования, но и противопоставляя себя исламскому миру, загоняя в угол наметившийся альянс между Израилем и Саудовской Аравией? Тем более что, как сообщает израильская газета Haaretz, глава Белого дома «был намерен ускорить переговорный процесс между Израилем и Палестинской автономией в контексте альянса Израиль — Саудовская Аравия».

Kremlin.ru Президент Палестины Махмуд Аббас

«Тот, кто не верит, что Трамп способен спланировать подобные долгосрочные ходы, пропускает зарождение истории», — считает издание. И в этой истории есть закулисная сторона. Еще в апреле нынешнего года итальянское издание Il Giornale сообщило, что Россия намерена признать Западный Иерусалим столицей Израиля наряду с необходимостью создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эта же газета со ссылкой на неназванные российские источники утверждала, что «признание не будет связано с параллельным палестинским признанием, а немедленно вступит в силу». Якобы этот вопрос обсуждался в ходе одного из телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Москва могла стать «первой», кто решился бы на «подобный шаг».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

В этой связи Il Giornale высказывала предположение, что «должна появиться трехсторонняя инициатива, главными действующими лицами которой являются не только Россия и Израиль, но еще и США». Но позже эта инициатива была приостановлена, «чтобы избежать конфликтов с арабскими союзниками американцев». ИА REGNUM не удалось получить подтверждения или опровержения описанной изданием комбинации. Тем не менее «утечка», которая была осуществлена западными СМИ относительно возможного изменения статуса Иерусалима, могла свидетельствовать о том, что Трамп, возможно, решил сыграть на упреждение каких-то определенных событий. Однако теперь даже те страны Ближнего Востока, которые выступали с критикой политики Ирана в регионе, объективно оказываются на его стороне.

США утрачивают определенное дипломатическое преимущество, выставляя одновременно и Израиль против практически всего мусульманского мира. Президента отговаривали от такого решения, как говорят, советник по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, глава ЦРУ Майк Помпео и государственный секретарь Рекс Тиллерсон. В то же время поддержали Трампа вице-президент Майкл Пенс, представитель США при ООН Никки Хейли и посол США в Израиле Дэвид Фридман, а также зять и советник Джаред Кушнер. В этой связи появилась версия, согласно которой глава Белого дома рассчитывает на мощную поддержку израильского лобби, которое не даст объявить ему импичмент. Однако протестное движение охватило палестинские территории — и это только начало. По прогнозам, оно может охватить большинство стран региона.

В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Иерусалим является красной линией для мусульман. Мы можем пойти на расторжение дипломатических отношений с Израилем из-за этого вопроса». Дойдет ли до этого, сказать сложно, но фактом становится то, что ситуация на Ближнем Востоке «взорвалась» и тяготеет в сторону усиления напряженности. По оценке американских экспертов, «конфликт между израильтянами и палестинцами является источником всех прочих конфликтов на Ближнем Востоке», и наметившийся ход событий обретает новый смысл. В то же время для большинства стран вопрос об окончательном статусе Иерусалима останется отложенным. Они будут ждать принципиальной договоренности между руководством Израиля и Палестинской автономии о создании государства Палестина и урегулировании арабо-израильского конфликта. Но решение Трампа не просто затормозит заключение мирного соглашения, оно развалит его. И все это на фоне обострения кризиса в Йемене и нерешенности сирийских вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем назвал действия президента США «историческими» и «важным шагом на пути к миру», призвав другие страны последовать примеру США. Главы Церквей Иерусалима в свою очередь предостерегли Трампа, сообщив в совместном заявлении, что изменение статуса города может привести к «усилению ненависти, конфликтов, насилия и страданий в Иерусалиме и на Святой земле, отодвинут нас дальше от единства и углубят разрушительное разделение». Папа Римский Франциск, передает итальянский католический портал Asia News, призвал «поддержать статус-кво». Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с односторонним признанием американцами Иерусалима столицей Израиля. Будем ждать, что последует дальше.