Балтийское море скрывает много затонувших кораблей, начиная с древних времен. Викинги и ушукуйники, ганзейские купцы и другой торговый люд издавна использовали торговый путь Балтики. Как и в других морях, не все походы заканчивались благополучно.

Потерянный корабль

После того, как Петр прорубил окно в Европу, в начале 1700-х годов количество затонувших здесь кораблей резко возросло, причем большинство из них погибло в морских сражениях. Много в балтийских водах судов и самолетов времен Великой Отечественной войны, есть даже танки и артиллерийские орудия. Считается, что ни одно море планеты не содержит столько затонувших кораблей, сколько Балтийское.

Пляж Балтийского моря

Отличие этих вод от, к примеру, атлантических — отсутствие в воде живых организмов, поедающих дерево. Глубокий ил, отсутствие кислорода и света, постоянная температура около 3—4 градусов тепла только консервируют и усиливают сохранность затонувших кораблей. Лучше всего сохраняются корабли, которые находятся на глубине больше 30 метров. Те, кто был в Стокгольме, могли видеть корабль «Ваза», поднятый со дна залива и находящийся в отличном состоянии в музее его имени, хотя пробыл под водой более 300 лет. В прибрежных водах Финляндии находятся множество затонувших судов, в том числе представляющих историческую ценность. Почти все корабли, найденные в водах Финляндии, обнаружены спортсменами-дайверами. С развитием подводного спорта в 1960-е годы аквалангисты начали проявлять интерес к поиску останков затонувших судов. Всего в Балтийском море насчитывают более 26 000 затонувших кораблей.

Затонувшая «Фрау Мария»

Наиболее известен двухмачтовый корабль «Фрау Мария», который вез ценный груз произведений искусства для Екатерины II из Голландии. Груз был приобретен на амстердамском аукционе для украшения Эрмитажа и Царского Села и состоял из коллекции саксонского фарфора, золотых и серебряных статуэток, около 300 картин фламандских художников, среди которых могут находиться и полотна Рембрандта, а также таких нидерландских мастеров Золотого века, как Хендрик ван Бален, Герард Терборх, Ян ван Гоен, Габриель Метсю, Филипс Вауверман, Адриан ван де Вельде и Герард Доу. В октябре 1771 года «Фрау Мария» из-за шторма налетела на скалу и затонула в районе города Турку (в то время Абэ). Экипаж сумел спастись.

Голландский двухмачтовый флейт “Фрау Мария”. Рисунок

Несколько лет после затопления «Фрау Марии» Екатерина пыталась договориться с королем Швеции (тогда был Густав III) о подъеме ценностей из-под воды. Поисковые работы не дали результата — судна не оказалось в том месте, где происходили поиски. Груз был надежно упакован, в лосиную кожу, уложен в свинцовые колбы и залит воском, и следовательно, долгое время мог находиться под водой нетронутым. Эксперты оценивают сумму сокровищ на борту в полтора миллиарда евро.

В 1999 году после изучения исторических документов, используя достижения современной техники, финский дайвер Рауно Койвусаари обнаружил затонувшее судно на глубине 40 метров. После этого начались юридические битвы — чей же груз?

Почему Финляндия тянула время?

Первым пострадал дайвер, сделавший находку — его лишили права на затонувший корабль, но зато наградили знаком отличия. Голландия, откуда груз был отправлен, из списка выгодополучателей отпала почти сразу, так как сохранились документы, подтверждающие факт оплаты Екатериной затонувших ценностей. Россия претендовала на груз, но готова была создавать международный консорциум для подъема груза, а впоследствии открыть коллекцию для общего обозрения, может быть даже в Финляндии. Но переговоры зашли в тупик, а без разрешения Финляндии никто не может проводить изыскания в ее территориальных водах. Переговоры совсем прекратились после расформирования Росохранкультуры, в ведение которой входила охрана культурного наследия и поиск пропавших артефактов.

Дело в том, что международное законодательство возлагает ответственность за культурное наследие затонувших объектов в территориальных водах прибрежных стран на эти страны.

По Закону о памятниках древности Финляндии, если судно и груз пробудут в её водах 100 лет, то они по праву будут принадлежать одной лишь финской стороне — а столетие Финляндской Республики только что отпраздновали. Вот и ответ — теперь по своему законодательству ценный груз принадлежит Финляндии, можно сказать, по достижении «совершеннолетия». Ранее многие называли 2018 год в качестве года получения прав Финляндией на затонувшие культурные ценности. Может быть, это связано с тем, что независимость провозгласила страна в декабре 1917 года, а первые страны признали ее в январе 1918 года, и молодая Советская Республика была в числе первых государств, признавших эту независимость 4 января 1917 года.

Финская революция 1917 года

Не будет удивительным, если в ближайшее время вопрос подъема судна и груза ускорится, и из-под воды появятся ценности, пролежавшие более 200 лет в балтийской воде.