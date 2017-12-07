8 декабря Договору между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности исполняется 30 лет с момента его подписания. Возможно, это годовщина этого события будет отмечаться в последний раз. Дело в том, что Россия нарушила взятые на себя в рамках соглашения обязательства, развернув запрещенные крылатые ракеты наземного базирования. Теперь Конгресс США поручил министерству обороны последовать примеру России. Все это происходит на фоне безмолвия союзников США в Европе и Азии, что свидетельствует о грядущем коллапсе соглашения. Поэтому актуальным является вопрос, смогут ли администрация президента Дональда Трампа и союзники США сохранить это соглашение в силе, пишет Стивен Пайфер в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

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Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами США Рональдом Рейганом и Советского Союза Михаилом Горбачевым. По его условиям, Вашингтону и Москве запрещалось разворачивать баллистические или крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км. Около 2,7 тыс. ракет и пусковых установок было уничтожено после его подписания. Теперь же соглашению грозит опасность. Вооруженные силы России испытали и развернули новую крылатую ракету средней дальности наземного базирования., что является нарушением условий договора о запрете на производство, полевые испытания и наличие в арсенале ракет средней дальности наземного базирования.

National Archives and Records Administration Михаил Горбачёв и Рональд Рейган подписывают договор о ликвидации РСМД. 1987

В Москве утверждают, что первыми договор нарушили США, причем трижды. И если два из трех обвинений России, подчеркивает автор, безосновательны, то третье вполне может считаться существенным, хотя и не в такой степени, как нарушение со стороны Москвы. Так, пусковые установки для ракет-перехватчиков «Стандарт-3», развернутые в Румынии (а вскоре и в Польше), в значительной степени напоминают пусковые установки кораблей ВМФ США. Они могут использоваться как для ракет-перехватчиков, так и для крылатых ракет. Российские эксперты поэтому уверяют, что пусковые установки в Румынии могут применяться для запуска крылатых ракет, что является нарушением соглашения.

Администрация президента США Барака Обамы пыталась заставить Россию соблюдать условия, но безрезультатно. Администрация же Трампа до сих пор проявляла осторожность во время проведения пересмотра своей политики.

Defenseimagery.mil Ракеты «Першинг-2»

«Мы должны по-прежнему идти на взаимодействие с Россией как напрямую, так и совместно с нашими союзниками для того, чтобы подтолкнуть их [Россию] к полному и проверяемому соблюдению условий», — заявил в сентябре на слушаниях конгресса глава объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Администрация готовит ряд шагов, благодаря которым у Москвы появятся «конкретные причины» вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. В частности, республиканцы на Капитолийском холме на протяжении долгого времени выражали озабоченность относительно их нарушений Россией и призвали Пентагон ускорить программу разработки собственных крылатых ракет средней дальности наземного базирования. Хотя сами разработки не являются нарушением самим по себе, любые полевые испытания таковыми точно будут, на что незамедлительно укажет Москва.

По мере того как ситуация вокруг соглашения все более обостряется, союзники США в Европе и Азии по-прежнему сохраняют молчание. Ни один лидер страны-союзницы США не высказал президенту России Владимиру Путину протест по поводу нарушения условий соглашения. Более того, нет свидетельств, что подобный протест был заявлен за закрытыми дверьми. Это странно, поскольку российские ракеты созданы для удара по странам Европы и Азии, а не по США. Безмолвие союзников США является крайне опасным сигналом для России, свидетельствуя о том, их не волнует нарушение Кремлем важного соглашения о контроле за вооружениями. Более того, раз союзники не выступают против российских ракет, как они могут ожидать, что в администрации найдутся те, кто будет против американских ракет, к разработке которых недавно призвал Конгресс.

U.S Department of Defense Ракеты «Першинг-2»

Грядущий разрыв соглашения негативно скажется на стабильности, предсказуемости, ситуации с безопасностью в Европе и Азии. Поэтому Вашингтону следует попытаться добиться сохранения соглашения и повлиять на Москву, чтобы она вернулась к соблюдению взятых на себя обязательств. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы развивать американский вариант крылатых ракет средней дальности наземного базирования. На этот шаг уйдут миллиарды долларов. Кроме того, пройдут годы, прежде чем эти системы будут приняты на вооружение. Не стоит забывать и о том, что НАТО и союзники США в Азии едва ли согласятся развернуть их на своей территории.

Вместо этого Вашингтону необходимо проконсультироваться с союзниками по блоку и затем развернуть на их территории существующие ракеты класса «воздух-поверхность» с инерциально-спутниковым наведением и ИК наведением на конечном участке траектории и нарастить темп проведения операций кораблей ВМФ США, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования, в северных водах Европы. Такие шаги станут дополнительной мотивацией для Кремля пересмотреть свой курс. В то же самое время Вашингтон должен заставить своих союзников сделать вопрос нарушения Россией соглашения приоритетом в своих контактах с руководством Кремля. Путин должен услышать, что этот вопрос является новой проблемой для отношений России с ЕС, Японией и Южной Кореей. Государственный департамент также должен поделиться информацией о нарушениях России с Китаем, который также может стать целью для ракет России.

Наконец, если же Россия прислушается к озабоченности США по вопросу нарушений ею условий соглашения, Пентагону следует пойти навстречу Москве в сфере ее обеспокоенности возможности применения на пусковых установках в Румынии крылатых ракет. Осуществление этого шага не должно быть сопряжено с большими сложностями. Этих мер, возможно, не будет достаточно, чтобы спасти соглашение. К сожалению, по всему выходит так, что Кремль уже окончательно решил избавиться от оков соглашения. Тем не менее последняя попытка не будет лишней. В противном случае Запад должен будет примириться с концом соглашения и ослаблением глобальной стабильности.