Несколько дней назад уровень войны против отечественного спорта вышел на новую фазу. Нападения на российских спортсменов, начинавшиеся с медийных манипуляций, подтасовок, неподкрепленных фактов, «слов дезинформаторов», рекомендаций ВАДА и 19 антидопинговых агентств, вылились в конечном итоге в давление на МОК и вынесение беспрецедентного по жесткости антироссийского решения.

Jedimentat44 Владимир Путин

А между тем еще год назад ВАДА и прочие аффилированные с ней структуры тихо собирались на экстренное заседание о срочном расширении внутренних полномочий. Тогда никто не придал этому событию особого значения, однако именно этот поворотный момент в будущем стал началом конца российского олимпийского движения в западной системе политических координат.

Предыстория

По итогам того заседания антидопинговые агентства попросили для себя расширения списка ограничительных полномочий. По их словам, им чрезвычайно срочно потребовалось распространение собственных прав не только на проверяемых спортсменов, но и на стоящие за ними государственные структуры. Разумеется, решение было одобрено практически моментально, а в непосредственном итоговом коммюнике неожиданно появилась поправка: «Об охране особо ценных информаторов, свидетелей и прочих аффилированных лиц». Именно так начиналась работа над будущей историей «расследования ВАДА».

Тем временем процесс сбора информации продолжался. Система апробировалась на чете Степановых, одну из которых отблагодарили большими денежными вознаграждениями, а другого — серьезной и высокой должностью в стране.

Очевидно, что данной историей соответствующие западные спецслужбы наглядно демонстрировали будущему ключевому свидетелю (тогда еще простому российскому представителю ВАДА) его «светлые» и крайне «радужные» перспективы… Таким образом, к началу антироссийской войны международные антидопинговые институты получили в свое распоряжение возможность не только легитимно скрывать источники собственного информирования, но и апробировали методы защиты свидетелей от «российской стороны».

Далее последовала диверсия Родченкова и его умышленное уничтожение 1417 российских проб, в том числе и из олимпийского города Сочи. Это было сделано в сентябре 2015 года и преследовало цель лишить Россию любой апелляционной возможности по обращению к чистым пробам оболганных спортивных лиц. Сразу после этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Родченкова и документально доказал, что данный работник ВАДА мог сделать подобное только по указанию со стороны. Однако по большому счету значения это уже не имело.

Цитата из видео Бывший глава антидопинговой лаборатории сбежал в Америку и оттуда рассказывает детективные истории (Первый канал) Григорий Родченков

Родченков тайно и при крайне темных обстоятельствах покидает российскую территорию. Следует первая дача показаний, а за ней расследователь от «ВАДА» Ричард Макларен выпускает свой знаменитый доклад. По его выводам, в России было уничтожено как минимум 643 допинг-пробы, причем уже не лично Родченковым, а некой государственной программой под управлением ФСБ.

Первым местом, куда направляется Макларен со своими выкладками, «по совпадению» становится американский антидопинговый комитет в США. И только после этого по всему миру начинается раскрутка маховика международной прессы.

Не поколебало сфальсифицированную историю даже то, что собственный представитель ВАДА в Швейцарии (и по совместительству глава компании — производителя антидопинговых пробирок) не раз заявлял, что разговоры о каких-либо вскрытиях, подменах и внутренних царапинах — полнейшая чушь, поскольку подобное невозможно не только ввиду характеристик патента, но и по логике самой конструкции одноразовых проб.

Тем не менее списки на отстранение российских спортсменов продолжали формироваться, а «письмо Родченкого» ни на йоту не потеряло в своей цене.

Владимир Путин:

«Данный гражданин (представитель ВАДА Родченков), ранее работал в Канаде и приехал сюда по назначению их центра в соответствующей стране. Прибыв, он тайно начал таскать через границу, под прикрытием международных организаций, всякую медикаментозную гадость… Заставлял спортсменов все это принимать, а против тех, кто отказывался, через международные институты предпринимал различные санкционные меры. Потом, когда ему хвост здесь прижали, он удрал, и уже за границей, гарантируя себе место под солнцем, начал сливать свои поступки как не его собственные, а как указания с нашей, российской стороны.

Но ВАДА же на самом деле не подчиняется России, и ее российский офис мог получить указания только с той стороны. Сам же характер произошедшего, то, как затягивали ход дела международные организации, то, как он покинул территорию России, а также то, что последовало дальше, свидетельствует лишь о том, что из-за границы его вели, причем изначально… Что же касается ВАДА, то работа любого антидопингового института должна быть прозрачной. А что мы имеем на самом деле? Что-то сродни оборонной среде — полностью закрытую информацию, слова о том, что доказательства есть, но их никому и никогда не представят…»

Самое же поразительное, что в этой цепочке абсолютно все между собой взаимосвязаны. Ричард Макларен отказался предоставить доказательства своей информации не только нам, но и Томасу Баху, представителю «МОК», вынесшему несколько дней назад свое решение. И таким образом, все, на чем основывается нынешнее олимпийское антироссийское коммюнике, — это на просмотре соответствующей презентации от ВАДА и небольшого кинофильма «о нарушениях принципов спорта в нашей стране».

При этом доклад, в результате которого «опорочили» целую страну, не содержал ни обоснований, ни доказательств, ни фактов, — был подготовлен организацией ВАДА, (которую не пускают ни в НХЛ, ни в ФИФА, ни в «Формулу-1»), а ее главный спонсором является наиболее русофобское к нам правительство Канады. В 2014 году 14 000 проб по запросу этой организации было взято у России, 13 000 проб у Китая, и всего 7 000, при том, что это самая большая сборная по числу олимпийцев, у Соединенных Штатов Америки.

Vecernji.hr Контейнеры для допинг-проб

При таком положении дел сам собой возникает вопрос: почему Россия не вышла из всех этих институтов, видя происходящее, заранее. И ответ здесь предельно прост: из-за шантажа. Союзу биатлонистов России накануне скандала прямо заявили, что если их федерация не примет новые условия ВАДА (по расширению полномочий), Тюмень лишится чемпионата мира в 2021 году.

Тогда никто не мог подумать, к чему приведут такие последствия, и просто опасались, что в случае отказа Запад может пойти на угрозу и в отношении чемпионата мира по футболу (с его многомиллиардными тратами), и в отношении гонки «Париж — Дакар» (где россияне выступают главными фаворитами) и во многом другом. Только после окончания будущего чемпионата мира по футболу руки у России будут развязаны.

Олимпиада и бойкот

Спорт — это государствообразующие скрепы. А изоляция России и удар по ним — это основные задачи Запада на любом этапе разворачивающегося конфликта. Цхинвал был накануне Олимпиады в Пекине, Майдан — в период Олимпиады в Сочи, допинговый скандал — в преддверии игр в Рио-де-Жанейро, и, наконец, нынешний кризис — накануне выборов президента и участия в Олимпиаде нашей страны.

В этой связи наибольшее отторжение в вердикте МОК вызывает не сам отказ, а их гипотетическое согласие на участие наших спортсменов под «нейтральным» флагом. По сути, это вызывающее и издевательское предложение, требующее от России согласия на добровольный белый флаг — нетривиальный символ государственной спортивной капитуляции. С учетом отсутствия гимна, государственной символики, флага и отличительных знаков страны — это вряд ли может быть хоть сколько-нибудь приемлемо.

Отсюда вопрос, зачем нужно было делать столь вызывающее и заранее абсурдное предложение, если очевидно, что в российском обществе главенствует настроение на бойкот с нашей стороны? Ответ: именно потому, что Запад находится в состоянии конфликта с нами. Не мы с ним, а он, как всегда, с нами. И если в период протекания конфликта враг предлагает нам простой и очевидный путь, значит, на девять шансов из десяти — он готовит для вас очередную ловушку. В нашем случае этой ловушкой является государственный бойкот Олимпиады, озвученный верховной властью страны.

Дело в том, что по правилам МОК, в случае полного отказа (бойкотирования) Олимпиады со стороны российских госорганов, МОК имеет полное право начать внутреннее рассмотрение вопроса об инициации недопуска России до следующих двух игр. Осознавая это, Владимир Владимирович избегает озвучивания призывов к публичному бойкотированию грядущих соревнований, однако вместо этого принял очень любопытное и весьма тонкое решение — пойти на встречу с олимпийцами 12 декабря.

Многих удивляет, почему президент нашей страны делегирует право олимпийской сборной решать, ехать на Олимпийские игры или нет. В конце концов, мы ведь не приемлем ситуацию, при которой госслужащие, получающие за свою деятельность бюджетные средства, сами решают, что им делать в своей работе, а чего нет. Спортсмены зависят от госсредств еще более, так почему же они должны решать вопрос присутствия на Олимпиаде самостоятельно?

Прежде всего потому, что на Олимпиаду ехать не следует. Но и отказ именно государства от поездки ударит именно по России. Значит, нужно найти другое решение, по которому государство формально будет ни при чем, а спортсмены страны самостоятельно выберут такой путь. В этом случае применение к России санкционных ограничений, лишающих ее двух следующих Олимпиад, будет практически невозможно, а за выигранное время государство сумеет решить большую часть накопившихся проблем.

Во-первых, необходимо будет воспользоваться списком самой ВАДА, любезно предоставленным нам Вежливыми российскими хакерами. А именно, списком всех «больных» иностранных спортсменов, списком с «перечнем всех принимаемых ими препаратов» и, наконец, списком всех рецептов, поступающих к ним через механизм одобрения этой антидопинговой организации.

Во-вторых, весь чиновничий аппарат, не предпринимавший все эти годы попыток по отвязыванию России от надгосударственного управления со стороны международных спортивных организаций, должен быть перетрясен до основания.

В-третьих, договоры, заключенные и ратифицированные Россией в 90-х годах, должны быть разорваны или пересмотрены, а сама система переписана по лекалам нынешнего американского «внеблокового» статуса, то есть стать такой же неподчиненной никому извне.

В-четвертых, спонсоров МОК в России необходимо на законных основаниях днем и ночью «кошмарить», причем по всем фронтам и всевозможным направлениям. С назначением статуса НКО, иноагента и прочих соответствующих ограничений.

В-пятых, не должно быть никаких покупок прав на какую-либо видеотрансляцию южнокорейских игр. Поскольку именно таким образом МОК однозначно получит многомиллионный урон, связанный с потерей доходов от рекламы, а также чередой судов и исков со стороны рекламодателей.

В-шестых, желателен запрет на любое упоминание «нейтральных» российских спортсменов (если таковые окажутся) в государственных массмедиа.

В-седьмых, необходимо дать полный карт-бланш специальным службам государства на открытие компрометирующих сведений в отношении всех фигурантов, участников и организаторов дела против российского спорта. Их жизнь законными методами необходимо превратить в ад и треш.

И наконец, в-восьмых, спортсменам-олимпийцам, честно отказавшимся от шанса всей своей жизни ввиду уважения к государству, в котором они живут, необходимо оказать всяческую государственную поддержку: за счет поправок в госбюджет, сбора средств и проведения внутрироссийских спортивных мероприятий.

В случае же согласия ряда российских олимпийцев на поезду в Южную Корею, необходимо напомнить всей олимпийской сборной о том, что спорт — это, прежде всего, профессиональная деятельность, а не общественная и не социальная. И потому государство имеет полное право прекратить поддержку подобных спортсменов в случае, если они не отражают интересов собственной страны.

Освободившееся финансирование благоразумнее отправить в пользу детского и юношеского спорта, физкультуры, программ оздоровления нации, бесплатных секций и строящейся инфраструктуры. Если же, несмотря на понимание этого, олимпийская команда все же решится принять участие в Олимпийских играх без страны, то от нее более чем обоснованно отвернется большая часть российского населения.

Будем надеяться, что у олимпийцев достанет благоразумия сделать верные выводы, а у государственных представителей аргументов и твердости, чтобы им это донести. Как говорится в известной шутке: «ехать на выступление под нейтральным флагом можно, но тогда и зарплату вы должны будете получать в нейтральной стране».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с чемпионами и призёрами XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. 2014 г

Существует древняя китайская мудрость, в рамках которой герои, в течение десятилетий пытавшиеся победить охраняющего сокровища дракона, так и не сумели вернуть богатства своей стране. Шли годы, и со временем минули столетия, пока наконец не выяснилось, что никакого дракона на самом деле не было. А каждый новый воин, увидевший несметные богатства, просто сходил с ума от алчности и сам становился «охранником», защищающим эти склады.

Мораль этой сказки состоит в том, что деньги никогда не были в состоянии победить агрессию. Те, кто верил в их добродетель, рано или поздно сами превращались в обыкновенное зло. И нынешняя российская ситуация — это простая дилемма для олимпийских спортсменов: либо ваше эго и прибыль, либо интересы государства и честь самой большой и самой великой страны в мире.