Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция На коленях

Посол Украины в Польше Андрей Дещица утверждает, что из-за безвизового статуса Украины с ЕС сокращается число украинцев, желающих оформить себе «карту поляка». Об этом он заявил на заседании пресс-службы в рамках XIII Совещания послов в МИД. Единственной ценной информацией в его спиче было количество оформленных к настоящему моменту карт (порядка 200 тыс. штук). Что же касается остального, то посол либо до сих пор не разобрался в разнице прав украинца с картой и украинца с безвизом, либо решил выставить себя в выгодном свете. «Карта поляка» — это по сути вид на жительство: можно работать, вести бизнес, учиться и жить в Польше без необходимости покидать её через 90 суток после въезда на такой же срок. Если спрос на «карту» у украинцев и падает, то лишь потому, что все, кто хотел, уже её оформили.

Генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко накануне Дня независимости Украины дал довольно жёсткое интервью изданию «Голос.ua». Довольно внушительная его часть посвящена критике Соглашения об ассоциации с ЕС. Поскольку Назаренко смотрит на ситуацию под своим углом зрения, то основная его претензия — СА окончательно добило производство автомобилей на Украине. К тому же он указывает властям, что Украина умудрилась получить более невыгодные условия, чем страны Африки и Латинской Америки:

«…Не стоит забывать о соглашении с ЕС, которое абсолютно невыгодно Украине. Отменить его невозможно. Оно начало работать в полную силу с 1 сентября 2017 года. Соответственно, поставлять свои автомобили в ЕС из-за заградительных пошлин мы не можем. Прежде чем подписывать соглашение с ЕС, его нужно было читать. Нас просто обманули и закрыли от нас европейские рынки. Подобные соглашения, как с Украиной, ЕС подписал практически с 40 странами. В частности, с Гондурасом и даже с палестинским сектором Газа. Но там нет заградительных пошлин. ЕС не боится, что оттуда к ним начнут поставлять автомобили. В Евросоюзе побоялись, что в Украину придут инвесторы и построят заводы, а в Германии закроют, так как Украине можно платить зарплаты не 3000−4000 евро, а 1000 евро. Канцлеру Ангеле Меркель не нужно, чтобы в Германии закрылись заводы и исчезли рабочие места. Соответственно, ЕС подписал такое соглашение с Украиной, которое поставило ее на колени и делает ее колониальной республикой».

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В Европе продолжают пытаться раскручивать скандал вокруг продукции компании «Мироновский хлебопродукт» (МХП, производитель и экспортёр куриного мяса, одна из ведущих компаний в этой отрасли на Украине).

Нидерландский ресуср NRC. nl опубликаовал материал, в котором критикуется качество украинского куриного мяса и выражается возмущение тем фактом, что из-за Соглашения об ассоциации это мясо попадает на европейский рынок. Любопытно, что именно этот ресурс активно рекламировал Украину в то время, когда страны ЕС ратифицировали Соглашения, а также когда сами Нидерланды готовились к референдуму по этому вопросу.

Суть претензий в том, что МХП умудрился применить СА против самого же ЕС, что является едва ли не единственным примером в торговых отношениях Украины и ЕС (обычно всё наоборот, как показывает пример с автопромом). Компания заранее приобрела разделочные мощности в ЕС и теперь поставляет туда подготовленные, но неразделанные куриные тушки. На фабрике остаётся только отделить филе от кости, упаковать и отправить в европейские торговые сети с маркировкой «Сделано в ЕС». Причём таким образом МХП продаёт в два раза больше мяса, чем экспортирует с Украины напрямую. Доли рынка у украинской компании небольшие, десятые или даже сотые доли процента. Однако для высококонкурентного европейского рынка даже это много. Вот и пытаются вытеснить украинцев под байки о недостаточно качественной продукции. Хотя именно в СА зафиксированы нормы качества продукции: не выполняя их, получить доступ на этот рынок просто невозможно, а значит, нидерландская пресса врёт, причём неуклюже.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

Трудовая миграция

В прошлом обзоре мы писали о двух украинцах, которые решили отправиться в Грецию на заработки, а в результате угодили в тюрьму на 180 лет за содействие нелегальной миграции. Изданию «Страна.ua» удалось взять комментарий у владельца «крюинговой» компании в Одессе, которая как раз и специализируется на трудоустройстве на подобного рода вакансии. По его словам, сегодня очень много украинских моряков помогают нелегальным мигрантам попасть в ЕС. В частности, из 300 таких компаний в Одессе только 10 занимается набором членов команды для солидных судоходных компаний.

В целом это работает так. Обычно суда маскируются под грузовые или рыболовные. Для отвода глаз они действительно берут грузы и ловят рыбу. Однако основной их доход — мигранты. Они попадают на судно уже в открытом море (на моторных лодках). Затем из турецких территориальных вод их доставляют к берегам Греции.

Владелец компании утверждает, что украинцы обычно работают в экипаже, получая 2−3 тыс. долл в месяц. Однако, по его информации, в последнее время в этот «бизнес» начали активно проникать украинские воры в законе.

«Слышал, что перевозками заправляют турки, но недавно к этому бизнесу подключились наши «блатные». Это воровские кланы, которые постоянно живут в Турции, — сейчас они контролируют почти половину перевозок. Конечно, весь рынок перевозок мигрантов наши блатные не могут контролировать — в Турции и Греции этим зарабатывает каждый второй рыбак, если не первый. Поэтому пару месяцев назад в Стамбуле уже были разборки со стрельбой между нашими ворами и турками — делили потоки», — говорится в статье.

Хоакин Соролья. А еще говорят, что рыба дорога! 1894

Что же касается украинцев, попавших в тюрьму, комментатор поясняет это их неопытностью.

«…Мигранты с самого начала знают, что их могут выбросить за борт при появлении береговой охраны в территориальных водах Греции или Италии. Конечно, сами «туристы» не очень хотят спрыгивать в воду, поэтому в таких случаях их гонят за борт баграми и ломами. Были случаи, когда мигранты бунтовали, не хотели прыгать за борт и сдавались полиции страны назначения. Вот эти экипажи и садились в тюрьму — сами мигранты давали против них показания».

Экономика Украины очень сильно зависит от трудовой миграции — оценка не слишком неожиданная. Однако исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко вкладывает в эти слова другой (негативный) смысл:

«Чем больше людей уезжают на заработки в другие страны, тем быстрее снижается экономический рост страны, а это является катастрофической угрозой для нашего государства. Ведь Украину окружают страны, которые имеют лучшее экономическое развитие», — рассказал он в эфире телеканала «24».

Он соглашается с тем, что переводы трудовых мигрантов спасают торговый баланс, однако обращает внимание, что кроме торгового баланса у Украины от трудовой миграции не остаётся больше никаких плюсов:

«…Если на Украине ВВП на душу населения, по результатам этого года будет примерно на уровне 2,5 тыс. долл. [на душу населения — Ред.], то в соседней Беларуси — показатель в 2,5 раза выше. В России размер валового внутреннего продукта на душу населения больше в три раза, а в Польше — чуть ли не в пять раз больше».

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР У разбитого корыта

С ним согласен и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«За счёт денег трудовых мигрантов нельзя жить. Эти люди производят продукцию не на Украине, они платят налоги не на Украине, они платят взносы в Пенсионный фонд не на Украине, а за границей. Это значит, что государство не может себя содержать, потому что оно не имеет налогов. Это значит, что пенсионерам нечего выплачивать. У нас уже глубокий кризис Пенсионного фонда, огромный дефицит, 139 миллиардов гривен в этом году», — пояснил он свою позицию журналистам во время пресс-конференции.

И это замкнутый круг. В правительстве отмечают, что одна из причин, удерживающих инвесторов от открытия производств на Украине, — риски дефицита трудовых ресурсов.

Rzeczpospolita со ссылкой на отчёт компании по трудоустройству Personnel Service информирует об уровне зарплат мигрантов-украинцев. Согласно этим данным, 45% украинцев получают по 3 тыс. злотых в месяц (1 долл = 3,7 злотого). 75% указали, что их доход — 2,5 тыс. злотых в месяц или больше. Ещё у 25% опрошенных месячный доход не превышает 2,5 тыс. злотых. 4,7% получают лишь минимальный уровень зарплаты, принятый в Польше, — 1,55 тыс. злотых. Издание отмечает, что сейчас уровень доходов украинцев сопоставим с доходами поляков — украинцы компенсируют разницу в зарплате сверхурочной работой (до 14 часов в сутки).

Но важны, конечно, не только доходы. 90% опрошенных украинцев, находясь на заработках, тратят менее 1 тыс. злотых в месяц на жизнь. Т. е. даже с минимальной зарплатой реально что-то отложить и привезти домой.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США На чёрный день

На эту же проблему обращает внимание экономист Александр Кущ, который комментирует изданию «Апостроф» планы правительства по повышению минимальной и средней зарплаты.

«С учетом того, что осенью включится механизм инфляции и девальвации, повышение средней зарплаты до 10 тысяч гривен вполне возможно. Вопрос же не в гривневом эквиваленте, а покупательной способности этих денег. Несмотря на то, что у нас все базовые индикаторы указываются в гривне, Украина сейчас конкурирует с европейским глобальным рынком труда. Поэтому для того, чтобы выигрывать у той же Польши по паритету покупательной способности — допустим, польская зарплата в 1000 евро соответствует зарплате на Украине в размере 500 евро — средняя зарплата в Украине должна быть на уровне 15−16 тысяч гривен. Можно установить цель в 10 тысяч гривен зарплаты на конец года, но при этом курс доллара будет 30. В результате мы получим такую же зарплату, как сейчас. Здесь вопрос в том, насколько будет сохраняться покупательная способность этих денег», — анализирует эксперт.

Проще говоря — украинцы бегут не только (а порой и не столько) за длинным злотым, сколько от постоянно растущих ценников в магазинах и сумм в квитанциях за коммунальные услуги.

Позднее в Facebook Александр Кущ добавил то, что не успел или не захотел сказать корреспонденту:

«…Если у прежней экономической модели «допилить наследство СССР» цикл жизни был примерно 25 лет, то у нынешней — не более 15 (пока не социализируются за границей трудовые мигранты и их дети)».

Прожигание экономического наследия

Экономика и экспорт

За январь — июнь Украина полностью закрыла беспошлинные квоты с ЕС по 10 товарным позициям, сообщает заместитель директора ННЦ «Институт аграрной экономики» Николай Пугачёв. Весьма символично, что все закрытые квоты относятся как раз к с/х экспорту: пшеница, кукуруза, яблочный и виноградный соки, солод и клейковина, обработанные томаты, мед, сливочное масло, а также три квартальные квоты на мясо птицы.

Любопытно, что выручка Украины за с/х экспорт в ЕС сократилась до 2,6 млрд долл. (-174 млн долл. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Но заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, которая и сообщила эту новость журналистам, делает акцент не на сокращении выручки, а на том, что сальдо торгового баланса по отрасли осталось положительным. Между тем стабильно не только сальдо, но и вывод выручки в офшоры (более 16% с/х экспорта поставлено в Нидерланды, пользующиеся славой внутреннего офшора ЕС).

Экспорт подсолнечного масла в июле этого года сократился на 17,3% в сравнении с июлем прошлого года и на 3,2% — в сравнении с июнем нынешнего. Причина — падение поставок в ЕС и Китай. Всего же с сентября 2017 по июль 2018-го Украина продала на 0,5 млн тонн меньше масла, чем за аналогичный период 2016/2017 м.г.

Подсолнечное масло

Чиновники, ответственные за европейскую интеграцию, та же Трофимцева, умело создают в СМИ ощущение, что с/х экспорт в ЕС, наоборот, растёт. Делается это просто. Во-первых, совокупная выручка от с/х экспорта действительно выросла в I полугодии до 11 млрд долл. (+3,5%). Достаточно на фоне этого почаще говорить о том, что ЕС — основной торговый партнёр, и будет казаться, что Европа действительно покупает всё больше и больше украинской продукции. Это не так, доходы украинских аграриев выросли за счёт азиатского вектора.

Впрочем, по отдельным позициям есть рост. Взять хотя бы куриное мясо, которое не устаёт критиковать европейская пресса. Как сообщают аналитики Pro-Consulting, в январе — июне украинские предприниматели экспортировали 62 тыс. тонн курятины (+80% к аппг), заняв 3-е место среди импортёров данной продукции в ЕС. Причины такого роста просты. Во-первых, украинские производители постепенно получают необходимые сертификаты качества для экспорта (ранее похожий взрывной рост наблюдался у производителей сливочного масла), во-вторых, в этом году на куриное мясо действуют дополнительные квоты. Для контраста можно отметить, что экспорт ячменя в Китай в этом году вырос на 160%, но об этом в Киеве никто особо не кричит.

В целом за первое полугодие Украина получила от экспорта в ЕС 11,2 млрд долл. (+1,8 млрд долл. в сравнении с аппг). При этом в Facebook премьер-министра Украины Владимира Гройсмана красуется гордое: «Экспорт в ЕС вырос на 35%», многие СМИ подхватили эту цифру без перепроверки.

9,7 млрд долл. из этой суммы — экспорт товаров. Кроме с/х экспорта в лидерах торговля металлами и изделиями из них (2,4 млрд долл.), а также продажа продукции машиностроения (1,5 млрд долл.). Нет, Украина не продаёт Европе автомобили, машины и механизмы на такую сумму. Основная доля в этих 1,5 млрд — доход от продажи автокомпонентов.

Автозапчасти

Программы, гранты, целевое финансирование

В соответствии с Соглашением о финансировании программы «Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине» ЕС выделил 15,5 млн евро. Однако сразу Украина получит только 5 млн евро, а остальные — в зависимости от промежуточных результатов.

В предыдущем обзоре мы уже обращали внимание на странную позицию вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко. Тогда она заявила, что было бы неплохо, если бы кроме грантов на борьбу с коррупцией Европа помогала восстанавливать Донбасс. Президенту Украины Петру Порошенко идея пришлась по душе. Уже и сферы ответственности распределены:

«…Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами — мобилизацией средств мира по восстановлению инфраструктуры Донбасса… Мы будем делать так, чтобы каждая страна Европейского союза взяла на себя ответственность за восстановление конкретного населенного пункта на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях… Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания — за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку… Это будет хорошим символом», — заявил он во время выступления в Авдеевке.

Тут можно отметить два момента. Во-первых, стран ЕС не хватит на количество населённых пунктов Донецкой и Луганской областей, которые «проутюжили» ВСУ за годы войны. Тем более что вышеупомянутая Великобритания в течение ближайших лет может и вовсе выйти из состава ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс. Руины

Во-вторых, среди требующих восстановления городов Порошенко «почему-то» не упомянул населённые пункты Донбасса по ту сторону линии разграничения.