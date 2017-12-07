Во вторник, 5 декабря, телеканал НТВ завершил показ так называемой экранизации романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Наглость, с которой режиссёр-постановщик обошёлся с идеями и текстом любимого многими русского писателя, ошеломила. Много что сегодня корёжится, но когда классику ломает режиссер с хорошей советской творческой историей, человек, который в своё время поставил такой фильм, как «Успех», рассказывающий об ответственности именно режиссера-постановщика, это поражает.

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия Анна Чиповская в роли Дарьи Дмитриевны

Ненависть к большевикам со стороны значительной части нынешней так называемой элиты понятна: они прекратили буржуазное гниение России, положили конец безответственности и компрадорству её верхов, жёстко поставили её на путь созидания. Но будьте хотя бы самостоятельны в проявлениях этой ненависти; не прикрывайтесь именем и творчеством автора, который был советским писателем и никогда этой своей идейной принадлежности не скрывал!

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия Митинг

В поздние советские времена ходили по либеральным интеллигентским кругам рассуждения о том, что Алексей Николаевич Толстой, мол, слишком уж тесно сотрудничал с властью. Не знаю, поддерживал ли такие разговоры Константин Худяков, но сами-то создатели фильма перед кем прогнулись? Перед властью новых капиталистов? Просто перед деньгами? Перед бескультурной публикой? Не может человек культуры добровольно заниматься подобным литературным реваншизмом: вы, товарищ писатель, вот так написали, а мы всё это перепишем— защищать-то вас сегодня некому!

Алексей Толстой писал совсем не о том, что нам в течение последних двух недель попытались навязать с экрана. Не о пошлом выживании в период испытаний. И даже не о сохранении в эти тяжёлые времена близкими людьми любви и преданности друг к другу. Он писал о поиске русской интеллигенцией смысла жизни. О том, как его герои приходят к правильному пониманию своего места в переустройстве Родины на началах справедливости. Этого — судьбоносности происходившего в России в 1917—1920 годах — в новом фильме нет. А предпринятая в самом конце попытка дописать за автора судьбы его героев просто неуклюжа и вызывает логичный вопрос: а кто это вам сказал?

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия Батюшка на полевой кухне

Нет в новой «экранизации» ни сильных ролей, ни, за редчайшим исключением, лиц, которым ты готов верить. Чтобы не быть голословным, предлагаю тем, кто смотрел новый сериал (вот уж точно: сериал), открыть страничку, посвященную художественному фильму «Хождение по мукам», поставленному в 1957—1959 годах Григорием Рошалем. Всмотритесь в те лица, послушайте музыку, написанную к фильму Дмитрием Кабалевским. Будет время, посмотрите весь тот фильм. И вам всё станет ясно. А ходульность изменённого в угоду сегодняшней конъюнктуре сюжета нового сериала станет тем более очевидной.

Итак, новое культурное огорчение. Они, огорчения, к сожалению, стали уже делом привычным. Впрочем, чего можно было ожидать от антисистемы, навязанной нашей стране и нашему народу нуворишами?

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Константин Худяков. 2017. Россия На марше

Но антисистеме в России не выжить точно так же, как попытка навязать нам искажённое представление о классическом произведении Алексея Николаевича Толстого очень быстро исчезнет из сознания русских людей. Сам роман останется, постановка 1957—1959 годов будет жить, продолжит привлекать к себе внимание экранизация 1977 года. А вот то, что сделал Константин Худяков, люди пересматривать не будут. Разве что вздрогнут иногда, вспоминая странное совпадение: в новом «Хождении по мукам» ни в руках белых, ни в руках красных мы не видим знамён — и современные наши спортсмены оказались без знамени. А как без него жить, как бороться?

Цитата из сериала «Хождение по мукам». реж Григорий Рошаль, Мери Анджапаридзе. 1957. СССР За народ

Перед тем как познакомиться с новой «экранизацией», я принял противоядие в виде просмотра постановки Григория Рошаля. А сегодня открыл роман и погрузился в него. Наваждение исчезло. Ну и сильна же ты, русская классика!

P.S. Поскольку в самом конце сериала была предпринята стихотворная попытка с презрением посмеяться над низким культурным уровнем русских рабочих и работниц времён Гражданской войны, неспособных якобы отличить стихи от стихоплётства, заканчиваю свою заметку посвящением его создателям в их духе:

Что в романе Толстой написал,

Нам сегодня — до полной фени…

Мы изменим его финал:

Слишком сильно он славит Ленина.

Мы идём с буржуа в строю

Опорочить, что раньше было,

Потому что прогнать пургу —

Это денежней, чем быть гражданином.