Отношения США и России оказались на самой низкой с момента окончания холодной войны отметке: подталкиваемые антироссийской истерией большей части американских СМИ власти страны ввели против Москвы санкции за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года. При этом закон написан таким образом, чтобы глава Белого дома не смог отменить его положения. Возникает ощущение, что ни президент США Дональд Трамп, ни Конгресс не испытывают никакого желания добиваться улучшения отношений с Москвой, пишет Дэниэл Ларисон в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Автор отмечает, что из-за сомнительных контактов между несколькими членами предвыборного штаба Трампа и официальными лицами России нынешняя администрация не может сделать и шаг в сторону хоть какого-либо конструктивного соглашения с Москвой, как ее уже обвиняют в том, что она действует по указке из Москвы. Оказавшись в столь непростом положении, команда Трампа вернулась к уже знакомой всем воинственной риторике, избегая хоть каких-то попыток наладить отношения с Кремлем.

Так, глава Государственного департамента Рекс Тиллерсон, выступая с речью в Центре им. Уилсона, говорил о России прежде всего как об угрозе, которую она представляет для ЕС. Указывая на стремление США к «продуктивным новым отношениям» с Москвой, он возложил вину за охлаждение отношений на Россию с ее агрессией. Согласно упрощенной версии событий Тиллерсона, «за попытками двух предыдущих администраций США осуществить перезагрузку отношений с Россией, а также с ЕС следовало вторжение России на территорию соседнего государства». Но ведь все было не так, подчеркивает автор.

Fr.usembassy.gov Выступление Рекса Тиллерсона в Центре им. Уилсона. 28 ноября 2017

Война 2008 года, на которую ссылается Тиллерсон, стала результатом безрассудства грузинского правительства, его излишней уверенности в обещаниях Запада и заблуждений относительно ложных гарантий, данных якобы НАТО в Бухаресте о том, что Украина и Грузия однажды смогут стать членами альянса. Какую бы «перезагрузку» ни пытался осуществлять в начале своего президентства Джордж Буш — младший, от нее не осталось и следа к тому моменту, когда он начал провоцировать со стороны Москвы враждебность, выйдя из Договора о противоракетной обороне, развязав войну в Ираке, выступив с идеей ПРО в Центральной Европе, расширения НАТО на Восточную Европу и поддержав так называемые «цветные революции» в бывшем Советском Союзе.

В свою очередь, если президент Барак Обама и добился поначалу своей перезагрузкой определенных успехов, вскоре они были сведены на нет принятием закона Магнитского и жульническим вторжением в Ливию, не выступать против которого убеждали Россию. Ухудшению российско-американских отношений поспособствовала и гражданская война в Сирии. Поэтому к началу политического кризиса на Украине в 2014 году та благоприятная атмосфера, которую создала «перезагрузка» Обамы, уже давно растворилась. И то, как США и их союзники отреагировали на украинский кризис, лишь в еще большей степени охладило отношения. Если официальные лица правительства США не признают роли Вашингтона в обострении отношений с Москвой, они неизбежно будут повторять ошибки своих предшественников.

На этом фоне, отмечает автор, актуальным является вопрос, а возможно ли вообще нормальное и продуктивное взаимодействие США с Россией? И несмотря на большое число препятствий, описанных выше, ответ на этот вопрос по-прежнему положительный, уверен автор.

Так, какими бы плохими отношения ни были в последние несколько лет, они и близко не похожи на те — токсичные и опасные, — которые существовали между странами во время холодной войны. Понимание этого факта должно продемонстрировать, что у Москвы и Вашингтона намного меньше причин для конфронтации, чем прежде. Более того, должно стать очевидно, что эта конфронтация в большей степени подлежит разрешению.

В частности, сегодняшняя Россия преследует намного меньше амбициозных целей во внешней политике, чем Советский Союз. Она уже не представляет такой же угрозы для США и их союзников. Никто не заставляет Вашингтон идти на соперничество с Россией на ее «заднем дворе». И тот факт, что у Москвы будет влияние в горстке стран, никоим образом не угрожает американским интересам. Иными словами, нет причин, по которым США и Россия должны обязательно быть противниками в большинстве случаев, как и не должен Вашингтон идти с Кремлем на конфронтацию везде, где у того есть влияние.

Для европейской стабильности и международной безопасности важно, чтобы США и Россия нашли вариант сотрудничества, при котором обе страны смогли бы добиваться общих интересов и разрешать взаимные противоречия. Когда между обеими державами существовали в целом хорошие отношения, можно было наблюдать и спад напряженности между Москвой и ее непосредственными соседями, в чем заинтересованы все стороны.

И приобретения от улучшения отношений не ограничиваются только Европой. Конструктивное взаимодействие с Россией крайне необходимо для решения большого числа международных проблем, в том числе борьбы с терроризмом, противодействия незаконному распространению ядерных материалов и разрешению давних конфликтов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессия США

Частично потенциал такого взаимодействия можно было увидеть на примере заключения ядерной сделки с Ираном и договора о сокращении вооружений, которые были бы невозможны без серьезных дипломатических контактов. Для того чтобы восстановить связи с Россией, уверен автор, правительство США должно использовать опыт этих договоренностей и отказаться от дальнейших провокационных действий в отношении Кремля. И для начала администрации Трампа следовало бы отказаться от плана поставок оружия на Украину. Такая политика неразумна сама по себе и станет катастрофой для любой возможности улучшения отношений с Россией.