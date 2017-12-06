Еще в 1776 году Адам Смит заметил, что страны Африки и Азии, не имеющие выхода к морю, являются наименее развитыми в сравнении с остальными районами мира. Отсутствие выхода к морю ограничивает потенциальную выгоду, которую страна могла бы получить от торговли. Индекс человеческого развития наглядно свидетельствует о тяжелом положении стран, не имеющих выхода к морю. Это отражается на низком уровне жизни, высоком уровне детской смертности, высоком уровне бедности, низком качестве образования и медицинской помощи. Согласно данным за 2016 год, 10 из 32 стран мира с самым низким индексом человеческого развития являются внутриматериковыми, пишет Абид Амири в статье для The Diplomat.

CIA Этническая карта Афганистана

Афганистан является одной из 48 стран мира, не имеющих доступа к морю. Он окружен шестью странами, включая Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Китай. Ближайшие к Афганистану порты расположены в Пакистане и Иране. Расстояние от Кабула до пакистанского порта Карачи составляет примерно 1 тыс. 406 километров, а до иранского порта Чабахар — 1 тыс. 840. Пакистан и Иран являются ключевыми импортерами Афганистана. Индия, Иран и Пакистан входят в тройку стран — экспортеров афганской продукции.

После свержения в Афганистане режима талибов Пакистан и Иран использовали свои торговые пути для оказания политического влияния на правительство Афганистана. В ноябре 2011 года, когда беспилотник США убил 24 пакистанских солдата, правительство Пакистана приняло решение заблокировать маршруты поставок в Афганистан. В результате тысячи афганских контейнеров с коммерческими товарами застряли в порту Карачи. Афганские предприятия понесли большие убытки.

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Стратегия правительства заключается в повышении эффективности инвестиций в инфраструктуру. Инфраструктурные инвестиции в развитие интегрированной транспортной сети направлены на содействие экономическому росту и развитию страны за счет расширения доступа к внутренним, региональным и международным рынкам и социальным услугам; увеличение занятости; стимулирование торговли, транзита и логистических операций.

Учитывая огромный геополитический сдвиг в регионе, Афганистан может использовать свое уникальное географическое положение и превратиться в региональный транспортный узел, соединяющий Центральную и Южную Азию, а также Китай и европейские страны.

Афганистан

Афганистан может стать вспомогательным коридором, соединяющим богатые энергоресурсами страны Центральной Азии с испытывающими недостаток в энергоресурсах странами Южной Азии. В настоящее время рассматриваются три проекта. Во-первых, рассматриваются планы по созданию линии высоковольтных передач TAP, которая будет поставлять из Туркменистана 2000 мегаватт (МВт) электроэнергии в Пакистан. TAP должна пройти через западный район Афганистана. Ожидается, что в ближайшее десятилетие Пакистану дополнительно потребуется более 15 000 МВт электроэнергии. Во-вторых, газопровод TAPI позволит транспортировать природный газ из Туркменистана в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. В-третьих, проект CASA-1000 предусматривает передачу более 1000 МВт электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Пакистан через Афганистан.

Для реализации этих проектов потребуются крупные инвестиции. Например, для строительства линии высоковольтных передач TAP потребуется около $500 млн, для проекта TAPI — $12,5 млрд, а для CASA 1000 — $1,17 млрд.

Высокая стоимость транспортной логистики снижает конкурентоспособность страны. Упрощение процедур торговли и транспортной логистики является приоритетным направлением для афганского правительства до 2020 года. С развитием портов Чабахар и Гвадар Афганистан может обеспечить наиболее экономичный маршрут доставки товаров для стран Центральной Азии, которые стремятся получить доступ к международным рынкам.

Usaid.gov Афганистан

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Поскольку в настоящее время примерно половина мирового интернет-трафика проходит между Европой и Азией, Афганистан может извлечь выгоду и в сфере интернет-коммуникаций. Существующий канал связи проходит по дну Средиземного моря через Суэцкий канал и Красное море, соединяя страны Азии через индийский субконтинент и Аравийский полуостров. Данный канал связи имеет ряд недостатков: во-первых, морские оптоволоконные кабели подвержены повреждениям, во-вторых, для получения данных требуется примерно 130 миллисекунд.

В рамках проекта по строительству газопровода TAPI между Индией, Пакистаном, Афганистаном и Туркменистаном проведут оптоволоконный кабель. Кроме того, в рамках проекта Транс-Евразийской информационной супермагистрали вышеуказанный оптоволоконный кабель будет проложен по дну Каспийского моря. Он пройдет через территорию Азербайджана и завершит свой путь в Италии. Реализация данного проекта позволит обеспечить более короткий и надежный маршрут передачи данных. Ожидается, что время передачи данных будет сокращено более чем на 30 миллисекунд.

Успешная реализация вышеперечисленных проектов позволит пополнить бюджет Афганистана за счет доходов от транзита электроэнергии, газа, промышленных товаров и информации. Объем доходов может достигать несколько сотен миллионов долларов. В ближайшем будущем правительство Афганистана намерено превратить свое «проклятие» внутриматериковости в возможность для экономического развития.