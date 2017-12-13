В минувшую неделю в СМИ Башкирии активно обсуждались кадровые перестановки в мэрии Уфы, пристальное внимание уделялось назначению бывшего топ-менеджера «Башкирского кирпича» Артура Хромцева на должность заместителя мэра Уфы, а также победе директора ЗАО «Генпроект» Олега Байдина в конкурсе на замещение вакантной должности главного архитектора Уфы. Предполагается, что оба назначения будут способствовать наведению порядка на строительном рынке столицы Башкирии. Из законодательных инициатив наибольший отклик вызвали предложение о введении смертной казни для педофилов и правила эвакуации атомобилей. Обильный снегопад вызвал публикации о транспортных пробках. Не остались без внимания «детская тема» и новости о состоянии республиканской культуры.

Насилие

Экономика: деньги на водку

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, Госхолдинг «Башспирт», входящий в пятерку крупнейших производителей водки в России, намерен в 2021 году реанимировать производство водки на площадях бывшего спиртового завода в поселке Булгаково под Уфой, замороженное в 2013 году. На старой площадке планируется строительство крупнейшего предприятия «Башспирта» проектной мощностью 7,6 млн декалитров в год. За весь прошлый год заводы башкирского холдинга произвели 2,9 млн декалитров алкоголя, в том числе 1,9 млн — спирта. В годовом отчете компании отмечается, что мощности водочного производства при этом были загружены на 89%. Также сообщалось, что завершено в Булгаково строительство торгово-складского комплекса на 1 тыс. тонн алкоголя, инвестиции составили около 290 млн рублей. Утвержденный год назад план реконструкции производства «Башспирта» предусматривает обновление фондов Уфимского спирто-водочного комбината, к которому относится булгаковская площадка. Общие вложения в реконструкцию в плане оцениваются в 4 млрд рублей. «Башспирт» объединяет Белебеевский, Стерлитамакский, Бирский, Уфимский спиртоводочные комбинаты, торговый дом «Башспирт», имеет сеть оптовых складов и розничных магазинов. Занимает около 4% российского рынка алкоголя. 100% акций принадлежит Башкирии.

Водка

Ряд СМИ сообщил, что в правительстве Башкирии рассматривается вариант акционирования крупнейшего автоперевозчика региона — унитарного предприятия «Башавтотранс». Часть непрофильных активов предприятия может быть продана. План продажи активов «Башавтотранса» рассматривается как антикризисная мера поддержки предприятия, испытывающего финансовые проблемы. В первый перечень активов вошли «те, что вообще никак не участвуют в производственной деятельности», во второй — «социально направленные активы: автовокзалы, АТП (автотранспортные предприятия) по районам и городам республики». По второй категории пока принято решение не продавать, они пока остаются на балансе «Башавтотранса». Обсуждается возможность оказания перевозчику «прямой поддержки» из бюджета, в том числе для разрешения ситуации с лизинговой компанией «КамАЗ», которой не были оплачены две поставки автобусов на газовых двигателях и которая взыскала это имущество через суд.

Законотворчество: казнь педофилам, имена без цифр

Ряд СМИ рассказал о серии принятых и инициируемых законов. Так, депутаты Госсобрания приняли региональный закон, запрещающий родителям использовать в имени ребенка цифры, символы, знаки, кроме дефиса, а также называть их бранными словами и указывать ранги. При этом под запрет не попадут такие имена, как Султан и Эмир. Депутаты решили, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная при присоединении фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, отмечается в законе.

Общественная палата Башкирии рассмотрит законопроект о смертной казни для педофилов. Этот законопроект инициирован депутатом Госсобрания РБ, заместителем председателя «Зеленых» Руфиной Шагаповой. Она предложила внести в Госдуму законодательную инициативу об отмене моратория на смертную казнь для осужденных за тяжкие преступления сексуального характера в отношении малолетних. По мнению парламентария, резонансные случаи убийств и изнасилований несовершеннолетних, произошедшие сразу в нескольких регионах страны, должны объединить общество в поиске справедливого наказания педофилам. Тем более в предстоящее Десятилетие детства. В России высшая мера наказания не применяется с 1997 года, когда Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Депутаты Госсобрания Башкирии также приняли закон об ответственности организаций, которые занимаются эвакуацией транспортных средств. Согласно закону, компании обязаны вести учет машин и своевременно информировать хозяев о перемещении транспортных средств. В случае окончательного принятия законопроекта, за нарушения будет предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц и от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц. Кроме того, согласно законопроекту, автомобилисты должны будут оплатить штрафы за эвакуацию в течение 31 дня. За это нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

Транспорт: нелегалы превалируют, трамваи заработали

В Уфимском районе Башкирии доля нелегальных пассажирских перевозок составляет порядка 90%, сообщил телеканал «РБК — Уфа». Кроме того, в районе нет межмуниципальных маршрутов. Ситуация с перевозчиками в пригородах столицы Башкирии обострилась в 2016 году, после введения новых правил в соответствии с 220 ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в РФ». По новым правилам власти получили возможность объявить нелегальными перевозчиками и оштрафовать на крупные суммы всех, кто не получил от них маршрутные карточки. Пригородные маршрутки пострадали больше всего, так как на многих направлениях работали перевозчики-монополисты, замены которым не нашлось. В начале следующего года в Уфе, по сообщению мэрии, пройдет конкурс и маршрутные карты выдадут тем, кто выполнит условия. По результатам конкурса могут произойти изменения не только в маршрутах, но и в стоимости проезда.

Газета «Республика Башкоротостан» отметила, что стоявший около недели на приколе электротранспорт вернулся на свои маршруты, сообщили в МУЭТ. Движение трамваев и троллейбусов возобновилось в южной части УЦфы. Управление электротранспорта принесло уфимцам извинения за доставленные неудобства. Причиной коллапса стали долги МУЭТ за электричество перед Энергосбытовой компанией. Как заявили в администрации Уфы, «деньги на покрытие долга выделил город».

Цены и тарифы

Ряд СМИ констатировал, что «Башнефть» в седьмой раз с начала года подняла цены на бензин. По данным ООО «Башнефть-розница», стоимость всех видов топлива на АЗС компании увеличилась на 10 коп. за литр. АИ-98 стоит 42 рубля за литр, АИ-95 — 38,4 рубля, АИ-95 Atum — 38,9 рубля, АИ-92 — 35,9 рубля, АИ-92 Atum — 36,5 рубля, АИ-80 — 34,3 рубля, дизтопливо — от 33,8 до 39,3 рубля. В этом году АНК повышала цены на заправках в январе дважды, затем в марте, апреле, мае и июне. В компании сообщали, что цены зависят от себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также от баланса спроса и предложения. В 2016 году стоимость бензина на заправках оператора увеличивалась дважды. Сбытовая сеть АНК состоит из 536 действующих АЗС, 79 партнерских станций в семи регионах России.

На АЗС

«Горобзор» сообщил, что с 1 июля 2018 года коммунальные услуги в Башкирии подорожают. Повышение будет неоднородным, как по видам услуг, так и по муниципалитетам. В среднем по Башкирии газ вырастет в цене на 3,4%, электроэнергия подорожает на 5%, отопление — на 5,6%, водоснабжение — на 6,06%, водоотведение — на 14,09%. В Уфе, по расчетам Госкомитета РБ по тарифам, в среднем содержание квартиры площадью 60 кв. метров станет обходиться дороже на 5,39%: квартплата за нее поднимется на 256,5 рубля — до 5012,9 рубля. В большинстве районов республики коммунальные услуги подорожают не более чем на 8,4%. В то же время в некоторых районах этот рост может оказаться существенным. Так, максимальный рост цен на услуги ЖКХ в Белебеевском районе может составить 8,5%, в Чишминском районе — на 9,21−11,89%, в Мелеузовском — на 10,83%, в городе Дюртюли — на 12%, в Кигинском районе — на 12,6%, в Баймакском, Гафурийском, Уфимском районах, Салавате, Ишимбае и Уфе — на 12,8%, в Бирске — на 13,45%, в Кумертау — на 14%, в Татышлинском районе — на 14,17%, в Сибае — на 14,2%, в городе Учалы — на 14,9%, в Янауле — на 14,95%, в Октябрьском — на 19%. Это связано с тем, что в названных муниципалитетах реализовываются инвестпрограммы и концессионные соглашения в сфере ЖКХ.

Кадры: назначения и увольнения

Ряд СМИ сообщил о кадровых назначениях в администрации столицы Башкирии. Замом мэра Уфы Ирека Ялалова по строительству и транспорту назначен бывший топ-менеджер «Башкирского кирпича» Артур Хромец. Как следует из сообщения мэрии, Хромец также будет курировать вопросы архитектуры и транспорта. Транспортную сферу ранее курировал другой зам Ялалова — Салават Хусаинов. Предыдущий вице-мэр Уфы по строительству Александр Филиппов покинул эту должность в апреле с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этого в структуру мэрии были внесены изменения, а полномочия вице-мэра по строительству существенно урезаны. «Фигура Хромца является результатом достигнутого компромисса между башкирским Белым домом и уфимской мэрией. Не следует связывать его назначение с какими-либо финансово-промышленными группировками и их стремлением поставить на строительный блок своего человека. Масштаб его новой должности таков, что Хромец будет стараться работать на власть и заботиться о своей репутации. Пока неясно, способен ли он навести порядок на строительном рынке Уфы, однако уровень его компетенций как профессионала — высок», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Также сообщалось, что в конкурсе мэрии Уфы, объявленном на замещение вакантной должности главного архитектора Уфы, победил директор и основной владелец ЗАО «Генпроект» Олег Байдин. В конкурсе приняли участие 10 кандидатов. Предыдущий главный архитектор, Ильдар Ибрагимов, занимавший эту должность с 2012 года, подал в отставку в октябре текущего года, написав заявление об уходе по собственному желанию. Уход связали с начавшимися в мэрии процессами обновления всего строительного блока.

В пресс-службе МВД сообщили, что по отрицательным основаниям уволен сотрудник антикоррупционного главка МВД Башкирии. В Уфе на 48 часов по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) задержан начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, сотрудник антикоррупционного главка подозревается в нанесении побоев 29-летнему жителю Стерлитамака в одном из игорных заведений. Конфликт произошел во время проведения оперативно-следственных мероприятий, в котором участвовал подозреваемый, пояснили в СУ СК. На прошлой неделе СМИ облетело видео, на котором полицейский дарит своей возлюбленной кроссовер Mercedes-Benz GLA-klasse стоимостью более 2,5 млн рублей. По данному факту прокуратура начала проверку: ведомство уточняет, соответствовали ли расходы на покупку машины официальным доходам сотрудника МВД.

Зарплаты и субсидии

Ряд СМИ сообщил, что в Башкирии с 1 января увеличится зарплата бюджетников — работников государственных и муниципальных учреждений в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, спорта, молодежной политики, природопользования и экологии, сельского и лесного хозяйства, ветеринарии. Указ об увеличении оплаты труда на 4% подписал глава региона Рустэм Хамитов. Повышение коснется 240 тыс. человек — работников всех категорий. Затраты, предусмотренные на эти цели в бюджете, не уточняются. Средства заложены в проект бюджета на следующий год.

«АиФ — Уфа» отметили, что Башкирия вошла в перечень регионов, которым в будущем году предоставят субсидии из федерального бюджета на ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Республике удалось попасть в список из-за изменения критериев отбора. Ранее субсидии предоставляли регионам с суммарным коэффициентом рождаемости ниже среднего по России (в 2016 году — 1,762). С будущего года в программе смогут участвовать субъекты, в которых значение этого показателя меньше 2, а также отмечается миграционная и естественная убыль населения. Под этот критерий попадают 60 регионов. Семьи будут получать выплату в течение трех лет. Ее размер зависит от величины регионального прожиточного минимума для детей. В среднем по России это 10 тысяч рублей в месяц. Из федерального бюджета в 2018 году будет выделено на эти цели 18,5 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Легко ли быть ребёнком

Ряд СМИ отметил, что в Башкирии за девять месяцев умерло 297 детей младше одного года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 15 человек, сообщает Росстат. Среди регионов Приволжского федерального округа это самый высокий показатель смертности среди детей до года. Из всех регионов ПФО младенческая смертность за отчетный период выросла только в двух регионах — Башкирии и Оренбургской области.

«Медиакорсеть» рассказала, что в Уфе в центре образования № 69 разгорелся конфликт по поводу изучения башкирского языка, а также «Истории и культуры Башкортостана» (ИКБ) и «Литературы и культуры Башкортостана» (ЛКБ). У учеников 9 А класса этой школы в неделю два урока башкирского языка, два — ЛКБ и один — ИКБ. Предметный профиль вытеснен на платные курсы, куда также выведена и часть программы. Школа просит с одного ребенка 1 тыс. рублей в месяц по каждому предмету (русский язык, алгебра, физика, история). Протокол родительского собрания, на основании которого утвержден учебный план, по словам родителей, был сфальсифицирован. Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы совместно с управлением по контролю и надзору в сфере образования республики, а также специалисты районного отдела образования провели проверку, в результате было выявлено несоответствие в учебном плане трех основных компонентов: федерального, регионального и образовательного учреждения. В адрес директора образовательной организации внесено представление, однако должного эффекта это не дало.

Криминал

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Татарии, задержанных в Бакалинском районе Башкирии по подозрению в краже нефти из продуктопровода компании «Башнефть-добыча». Дата задержания не уточняется. Статус задержанных — безработные. По версии следствия, подозреваемые, сделавшие незаконную врезку в нефтепровод, выкачали из него около 7 кубометров сырья. В ходе обыска на территории Татарии следователи нашли место хранения еще 25 кубометров продукта, принадлежащего фигурантам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Один из них арестован, со второго взята подписка о невыезде.

Ряд СМИ сообщил, что Приволжский окружной военный суд признал двух жителей Башкирии и жителя Самары виновными в покушении на теракт, осуществлении деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. В преступную группу входили 35-летний уфимец, 63-летняя пенсионерка из Уфимского района и житель Самары. Первого фигуранта уголовного дела сотрудники ФСБ задержали в апреле 2016 года. Установлено, что мужчина изготавливал взрывное устройство в садовом домике. Во время обыска у него обнаружили взрывчатые вещества. Его соучастница — пожилая женщина — спонсировала террористов, вербовала новых участников группы и занималась организационной работой. У члена группы из Самары изъяли автомат и боеприпасы. Сообщается, что злоумышленники планировали устроить крупный теракт в Уфе, взорвав автобус с пассажирами. Мужчин приговорили к 16 и 13 годам колонии строгого режима, а пенсионерку — к 10 годам колонии общего режима.

Также сообщалось, что в Башкирии завершено расследование уголовного дела о пытках в отношении жителя села Кара-Якупово. Оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД по Чишминскому району Башкирии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий (п. п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). После того как с делом ознакомятся потерпевший и обвиняемые, оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемый в избиении задержанного вину не признал, от дачи показаний отказался. В настоящее время он отстранен от должности и находится под домашним арестом.

Арест

Экология: пять проблем Уфы и ртуть на помойке

«Горобзор» обсудил проблему экологической безопасности Уфы с председателям Союза экологов РБ Александром Веселовым и представил список из пяти самых важных нерешенных проблем города, имеющих значительное влияние как на здоровье, так и на продолжительность жизни. Это территория «Уфахимпрома», загрязненная диоксином; попадание неочищенных сточных вод ливневой канализации в реки; смог над городом; свалка ТБО рядом с поселком Старые Черкассы и транспортная проблема.

Ряд СМИ дал разъяснения по ситуации с выброшенными рабочими ртутными лампами во дворе одного из домов по ул. Кольцевая в Уфе. О бесхозных предметах, относящихся к первому классу опасности из-за чрезвычайно опасных веществ, сообщили местные жители. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды, главный специалист-эксперт отдела госконтроля Уфимского территориального управления минэкологии РБ Инна Жегулева незамедлительно выехала на место. Инспектора окружили рабочие, которые делали ремонт, и в начале разговора очень агрессивно реагировали на ее доводы. Пытались доказать, что лампы не опасны. Инспектор вызвала на место мастера участка. Мастер участка оштрафован на 10 тыс. рублей.

Культура: низкая посещаемость парка и марафон культур

Ряд СМИ отметил, глава Башкирии Рустэм Хамитов высказал недовольство тем, что в среднем ежедневно в Уфе парк «Россия — моя история» посещают менее 100 человек. С момента его открытия, состоявшегося 12 июня этого года, центр посетили всего 17 тыс. человек. И это «недопустимо мало», подчеркнул Хамитов. Правительству республики поручено обеспечить бесплатный вход в парк для школьников и студентов, увеличить его посещаемость в разы. «Этот уникальный мультимедийный центр должен активно решать задачи по просвещению и патриотическому воспитанию нашей молодежи», — отметил Хамитов. Парк «Россия — моя история» — это мультимедийный комплекс, где представлена более чем тысячелетняя история страны. Материалы экспозиций на 500 единицах техники и расположены на площади около 7 тыс. квадратных метров.

ИА «Башинформ» сообщило, что в Башгосфилармонии стартовал фестиваль-марафон «В дружбе и согласии народов живет вековой Башкортостан». Эстафета творческих программ всех муниципальных образований посвящена 100-летию образования республики. Организаторами являются Всемирный курултай башкир, министерство культуры РБ, администрации городских округов и муниципальных районов РБ. Первым фестиваль открыл Учалинский район. Эстафета продолжится в виде марафона с передачей штандарта из одного района в другой. До 2019 года все муниципальные образования республики представят свой район на сценах Уфы. Марафон призван сформировать единое социально-культурное пространство республики и направлен на укрепление имиджа Башкирии как региона, имеющего большой исторический и культурный потенциал.

СМИ города Стерлитамака выразили сожаление по поводу заявления о прекращении с 1 января 2018 года финансирования ДК «Сода» со стороны Башкирской содовой компании (БСК). Работники культуры обратились к горожанам с просьбой о финансовой поддержке. В 2014 году учреждение культуры перестало быть подразделением БСК, однако продолжало получать помощь от компании.