Недавнее мощное землетрясение в Иране вблизи иракской границы напомнило миру, что Ближний Восток подвержен физическим потрясениям. Вслед за природными процессами, словно подражая стихии, регион охватили геополитические и социальные потрясения. На данный момент существуют как минимум три фактора, которые формируют новую реальность на Ближнем Востоке, с которой придется считаться как военным, так государственным деятелям и бизнесменам, пишет Норман Бэйли в статье для Asia Times.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

Во-первых, определенные последствия имел неразумный референдум о независимости Иракского Курдистана. Западный мир продемонстрировал позорный отказ от поддержки курдской независимости, только Израиль выступил с поддержкой Эрбиля. Данное обстоятельство в сочетании с поражением террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировало два последних препятствия на пути расширения иранского геополитического влияния через Ирак, Сирию и Ливан до побережья Средиземного моря. В последний раз Персидской империи удалось достигнуть аналогичного успеха за счет территории Восточной Римской империи в VII веке н.э.

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ИА REGNUM Путин и Иран

Во-вторых, на расстановку сил влияет стремительное уменьшение влияния США в регионе и одновременный рост влияния России, которая на протяжении многих лет грезила о позициях в Восточном Средиземноморье. Теперь у России появились эти позиции. Черное море превратилось в «русское озеро». Амбиции Украины и Грузии не увенчались успехом. Под контролем России оказался Крымский полуостров, который имеет высокое стратегическое значение. Турция тоже не преуспела, а Россия триумфально вошла в Восточное Средиземноморье и создала в данном регионе свои морские и авиационные базы. Гегемонию России ознаменовали переговоры с лидерами Сирии, Турции и Ирана, которые прошли не в Москве, а в Сочи, на берегу Черного моря, что является весьма символичным. Тем временем США увязли в северокорейском кризисе, в Афганистане и Ираке. Совершенно не понятно, чего хочет добиться Вашингтон в каждой из указанных стран.

Наконец, поразительные события произошли в Саудовской Аравии. Наследный принц Мухаммед бин Салман развязал крупную антикоррупционную кампанию, уже арестованы десятки членов королевской семьи, бизнесменов и правительственных чиновников. Идет борьба с закостенелым ваххабитским духовенством, многие религиозные деятели Саудовской Аравии оказались за решеткой. Одновременно с этим наследный принц стремится реализовать амбициозные планы по модернизации экономики страны. Согласно пока еще неподтвержденным данным The New York Times, руководство Саудовской Аравии разработало выполнимый вариант израильско-палестинского мирного договора. Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу предоставлено два месяца на то, чтобы одобрить данный план мирного договора или уйти в отставку.

Конечно, со временем все перечисленные факторы могут претерпеть изменения. Между Россией и Ираном могут возникнуть разногласия, турецкий режим может прекратить свое существование. Что касается Саудовской Аравии, то, учитывая провал Эр-Рияда в Йемене и Катаре, существует вероятность того, что наследному принцу не удастся воплотить в жизнь амбициозные планы реформ.

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Hosein Velayati Вооруженные силы Исламской республики Иран

Израильский фактор также не следует упускать из виду. Шиитский Иран является экзистенциальной угрозой для Израиля, у которого имеются формальные или неформальные союзнические отношения с группой суннитских государств. Израиль не допустит появление иранских военных баз в Сирии. Если военные объекты Ирана все же появятся, они неминуемо будут атакованы. Отношения между Израилем и Россией на удивление хорошие. Одна из причин заключается в том, что президент России Владимир Путин по сути своей является совершенным реалистом. Он с уважением относится к вооруженным силам Израиля и его разведывательным органам. Путин хочет, чтобы военные возможности Израиля находились на стороне России, а не использовались против ее интересов.

Однако Путин может стать заложником действий, предпринятых со стороны Ирана, или, скорее всего, лояльных ему сил, таких как ливанское движение «Хезболла». Любая вспышка открытых боестолкновений между военными Израиля и «Хезболлой» может поставить русских в неловкое положение, поскольку в данном случае придется выбирать между Израилем и Ираном.

Единственное, о чем мы абсолютно ничего не знаем — это будущее. Новое развитие событий в сочетании с нестабильностью, неутихающей со времен «арабской весны», сводят на нет любые предсказания. Увы, но даже великие библейские пророки спасовали бы предсказать будущее развитие событий на Ближнем Востоке.