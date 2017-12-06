На протяжении последних 17 лет специализированная комиссия Конгресса по изучению последствий воздействия ядерного электромагнитного импульса (ЭМИ) на инфраструктуру США предупреждала американское руководство, что в результате атаки с использованием ЭМИ США могут лишиться электросетей и других критически важных инфраструктурных объектов, что, в свою очередь, представляет экзистенциальную угрозу для цифровой цивилизации, пишет Питер Винсент Прай в статье для The Washington Times.

Survivalblog.com Электромагнитная бомба (в представлении художника)

Угроза ЭМИ была доказана во время высотных ядерных испытаний (свыше 30 километров) в США и России. Аналогичные результаты исследований были получены во время подземных ядерных испытаний, которые проводились на протяжении десятилетий. Более того, опасность ЭМИ для энергетической инфраструктуры США была выявлена в результате испытаний, проводимых на протяжении более 50 лет с использованием установок для моделирования воздействия ЭМИ. Также известные деструктивные последствия, вызванные естественным ЭМИ во время солнечных бурь.

Wallpapersontheweb.net Ядерный взрыв

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Однако невежественные журналисты, ученые и другие «специалисты», публикующие свои статьи в СМИ, утверждают, что угроза ЭМИ остается просто «не реальной», «теоретической» и «недоказанной». К сожалению, эта глупость накрепко укоренилась в головах большого количества правительственных чиновников США, поэтому рекомендации специализированной комиссии Конгресса по изучению последствий воздействия ядерного ЭМИ просто игнорируются.

С тех пор, как Александр Македонский принял на вооружение сарису — длинное ударное копье, длина которого в два раза превышала длину обычного копья — и вывел на поле битвы македонскую фалангу, которая использовала это ударное копье для завоевания Персидской империи, история военной науки не раз демонстрировала примеры использования новых технологий и новой тактики ведения боя. Новые технологии и новая тактика поначалу всегда казались «не реальными» и чисто «теоретическими», пока они не появлялись на поле битвы, чтобы нанести сокрушительное поражение противнику.

В эпоху ядерных ракет технологии, которые еще не были протестированы, являются основой политики сдерживания. В случае необходимости эти «не протестированные» технологии можно будет использовать в ядерной войне, которая с 1946 года ни разу не выходила за рамки теории. Тем не менее наука и техника продвинулись вперед настолько, что теперь ядерное оружие и последствия его применения являются более разрушительными, чем все военные технологии прошлого вместе взятые.

US government DOD Макет бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму

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Например, бомбардировка Хиросимы была осуществлена с использованием оружия, которое ранее ни разу не было протестировано и существовало только в теории. Предположение о том, что детонация атомной бомбы над Хиросимой на высоте в 800 метров вызовет ударную волну, которая, отразившись от поверхности земли, образует вторичную ударную волну и значительно увеличит разрушительный эффект, основывалось на одной лишь теории. Если бы мощность атомной бомбы составляла одну килотонну, а не 10, и бомба была бы взорвана над Хиросимой на 800 метров выше, то США допустили бы ошибку, однако все сработало превосходно. Мир стал свидетелем «чуда» современной науки.

На протяжении последних 25 лет США ни разу не проводили испытаний ядерного оружия. Однако все 1 тыс. 500 единиц ядерного оружия ежегодно проходят сертификацию и готовы к использованию. В данный момент настоящим «чудом» науки, от которого зависит национальная безопасность США, является политика ядерного сдерживания.

В то же самое время эта политика может оказаться не эффективной в отношении Северной Кореи, поэтому не стоит прислушиваться к мнению невежественных специалистов по ЭМИ. В этой связи крайне необходимо снизить степень уязвимости США перед атакой с использованием ЭМИ.