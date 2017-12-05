Как будто США мало доказательств того, что шестнадцатилетняя миссия в Афганистане в конечном счете оказалась пустой тратой времени. Новый доклад ООН дает лишний повод об этом задуматься, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Остатки армии, 132.1 x 233.7 cm, масло, холст, Элизабет Батлер, 1879 Первая англо-афганская война

Согласно докладу управления ООН по наркотикам и преступности, который был опубликован 15 ноября 2017 года, усилия Вашингтона по пресечению незаконного оборота наркотиков в Афганистане потерпели неудачу. В целом производство опиума в стране достигло девяти тысяч тонн по сравнению с 4,8 тыс. тонн в 2016 году. В 2017 году производство опиума достигло максимального уровня начиная с 1994 года. Около 328 тыс. гектаров в Афганистане используют для выращивания мака. Увеличение посевных площадей достигло почти 50% в сравнении с 2014 годом. Культивирование мака также обнаружено в тех афганских провинциях, в которых его раньше не было. На данный момент 24 из 34 провинций страны участвуют в производстве наркотиков.

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Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Торговля наркотиками является важной частью экономики Афганистана. Это утверждение справедливо как для регионов, контролируемых правительственными силами, так и для регионов, которые находятся под контролем боевиков. По данным афганского правительства, не менее трех миллионов фермеров зарабатывают себе на жизнь выращиванием мака. Для большого количества людей производство наркотиков стало единственным средством спастись от нищеты.

Получается, что перед руководством США возникла дилемма. Если Вашингтон потребует от афганского правительства усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков, этот шаг приведет к тому, что большое количество фермеров перейдет на сторону боевиков. Если США не станут ничего предпринимать, то неминуемо вызовут серьезное осуждение со стороны России и стран ЕС, поскольку именно они в первую очередь сталкиваются с угрозой контрабанды афганских наркотиков. С другой стороны, отказ США от антинаркотической борьбы в Афганистане означает, что в распоряжении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) останется важный источник дохода.

Однако не только «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получает прибыль от продажи наркотиков. Правительственные чиновники также причастны к торговле наркотиками. В Кабуле роскошные особняки правительственных чиновников называют не иначе как «маковыми дворцами».

Особенно разочаровывает то, что президент США Дональд Трамп, видимо, решил, что военная интервенция США в Афганистане может длиться вечно. Отправка миссии в Афганистан имела смысл после терактов 11 сентября 2001 года. Единственной целью этой миссия была ликвидация террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывавшейся на территории Афганистана. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался под прицелом американских солдат только после того, когда руководство данного движения отказалось выдать США лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Миссия по ликвидации боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно уже выполнена. У США больше нет оснований для продления срока своего военного присутствия в Афганистане. Американские войска необходимо было вывести из Афганистана сражу же после ликвидации Усамы бен Ладена. Талибы, укрывавшие лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже давно понесли заслуженное наказание. Как бы там ни было, политическая повестка дня «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда ограничивалась только территорией Афганистана. Это не террористическая организация с международным охватом.

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Однако вместо того, чтобы провозгласить о своей победе и вывести войска из Афганистана, Вашингтон сохранил военное присутствие, чтобы защищать коррумпированное афганское правительство от нападок талибов. В результате данного шага истрачено уже более одного триллиона долларов, более 2 тыс. 400 граждан США отдали свои жизни. Теперь власти США намереваются развязать обреченную на поражение борьбу с наркотиками в Афганистане.

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Абсурдность афганской миссии была явлена миру в конце ноября 2017 года, когда бомбардировщики B-52 и истребитель F-22 провели атаки на лаборатории по производству опиума. Данное вооружение предназначено для обеспечения безопасности США и ведения борьбы с серьезным военным противником. Раньше никто даже подумать не мог, что бомбардировщики и истребители станут участвовать в донкихотском крестовом походе по уничтожению лабораторий по производству наркотиков в сельских районах Афганистана. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Более того, средства налогоплательщиков используются не по назначению.

(сс)tpsdave Афганистан

Эскалация войны с наркотиками в Афганистане является еще одним показателем того, что американская внешняя политика в отношении Афганистана исчерпала себя. Трамп по глупости отказался от своих предвыборных заявлений, позволив министру обороны США Джеймсу Мэттису отговорить себя от вывода американских войск из Афганистана. Доклад ООН, указывающий на причастность правительственных чиновников к производству наркотиков в Афганистане, дает Трампу еще один шанс исправить свою ошибку и положить конец этому глупому афганскому крестовому походу.