



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг поражения

МОК возложил коллективную ответственность за частные дела спортсменов на Россию в целом. Сразу нашлись слабые души, которые говорят: «Мы так долго готовились к Олимпиаде. Мы так хотим денег, что нас надо непременно туда пустить, ведь Олимпиада же один раз. А других соревнований у нас, дураков, нет».

Обмордевшие спортивные чиновники, забывшие, где и зачем они родились, приносят извинения заведомо ангажированным политическим врагам России. Они что думают? Что это им зачтётся в их пенсионном будущем? Нет, никогда, их ждёт, в лучшем случае, судьба Милошевича.

Так почему же мы, страна, тридцать процентов народа которой живет в нищете, которая не снилась обмордевшим спортсменам и чиновникам, почему мы, страна, где каждая семья потеряла любимого человека на войне против фашистской Европы, позволяем себе слушать эгоистическое вранье о возможности «защищать» честь страны под «нейтральным» флагом, флагом голозадого эгоизма и шкурного предательства? Куда придут завтра эти фальшивые, предавшие свой народ чемпионы после окончания спортивной карьеры? Они придут вымаливать гонорары на Западе или придут учить наших детей спортивным достижениям и патриотизму?

Сегодня, когда даже прямого врага нашей власти называют «партнёром», нация может ждать всего, что угодно. Но мы должны с вами очень хорошо понимать: этот компромисс, который на рабских унизительных условиях предложен МОК, будет историческим отступлением, будет знаком слабости, который окружающие нас шакалы никогда не простят. Того, кто прогибается перед незаконными требованиями, убивают не только лично, убивают в его детях, в его родителях.

Теперь мы должны очень хорошо понимать: разговор об уступках — проявление трусости и слабости, эгоизма и шкурного бизнеса. В нашей исторической памяти есть важный опыт: только самоотверженная мобилизация всего нашего народа спасла наших предков и всех нас, их потомков, без исключения, от несуществования.

Если сегодня власть отступит перед бандитским политическим наездом вокруг Олимпиады, она поставит под серьёзное сомнение всё будущее существование свое, своих детей и всех нас, к несчастью, от нее зависящих.