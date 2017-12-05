Своим заявлением по поводу лишения нашей страны права участвовать в предстоящих зимних Олимпийских играх редакция ИА REGNUM выразила главное в позиции ответственных граждан России по этому вопросу. Полностью с этим заявлением солидаризируюсь. Есть, однако, несколько моментов, на которые хочу обратить внимание дополнительно.

Rp-online.de Олимпийский флаг

1. Поскольку российскими чиновниками, официозными СМИ и космополитически настроенными спортсменами и чиновниками от спорта начато пропагандистское обслуживание варианта участия российской команды под так называемым «нейтральным флагом» (думаю, что дело идёт именно к этому), всем надо отдать себе отчёт в том, что речь идёт не о нейтральном, а о враждебном флаге. Именно под ним, под флагом Международного олимпийского комитета было оформлено враждебное России решение. Не МОК это решение принял, но он его оформил и тем самым стал враждебной нашей стране организацией.

Arnaud Gaillard Штаб-квартира МОК в Лозанне

2. В политизации спорта нет ничего нового. В конце концов, чем, как не стремлением получить именно политические дивиденды, было мотивировано решение добиться проведения Зимних олимпийских игр 2014 года в России? Конечно, как заманчиво было показать, что более чем двадцать лет разрушительного для страны правления ничего не разрушили, что Россия — это всё столь же сильная, как СССР, спортивная держава, что ничего особенного в спортивных, как и других, достижениях СССР не было: «мы тоже так можем». Не смогли, да и не могли «смочь» — во всяком случае, честно.

О серьезных издержках и рисках организации у нас Зимней олимпиады я писал в 2013 году, и сейчас готов всё сказанное тогда повторить. Делаю это с глубокой печалью, потому что по истории с чемпионатом мира по футболу вижу, что олимпийский «прецедент» мало кого и чему научил. Воистину, попал под власть денег — всему тебе пропасть.

Kremlin.ru Российский флаг на церемонии закрытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года

Итак, спорт должен иметь политико-идеологическую составляющую и активную государственную поддержку, но это участие государства должно быть направлено не на пиар, не на обеспечение внешнего престижа, а на развитие широкой внутренней физической культуры и культуры вообще.

3. Никто из высших чиновников, ответственных за позор Олимпиады 2014 года, за все эти допинговые скандалы и так далее, за их тяжёлые для авторитета не только национального спорта, но и всей российской политики последствия, реального наказания не понёс. Обратите внимание, когда речь заходит о необходимости выплатить МОК штраф в размере 15 млн долларов США, вопрос о том, что выплачивать его должны конкретные лица, на которых лежит ответственность за создание системы, при которой стали возможны и известные нарушения, и сама дискриминация России в международном спорте, даже не обсуждается. Деньги на эту выплату, как и на покрытие других провалов, опять возьмут из бюджета, то есть из кармана рядовых российских граждан. Так быть не должно.

4. В принципе, порочную практику, когда многое в нашей стране, особенно «власть приватизировавшими», делается «под чужим флагом», надо тоже кончать. Бюджетные деньги — в чужих ценных бумагах. Личные средства — в оффшорах. Дети — в чужих университетах. Сериалы и игры на ТВ — переделка западных или японских. Даже русские люди воюют на русской земле за русское дело не под русским флагом! А ведь нынешний флаг и так вызывает у многих противоречивые чувства, его вновь после Власова намаливать надо, иначе его участь как «куска материи» (копирайт спорткомментатора Василия Уткина) неизбежна. Так доколе?

5. Если говорить непосредственно о спортсменах, то здесь, как бы нам ни пытались внушить, что это «сложная проблема», на мой взгляд, всё просто: это вопрос мировоззрения. Для чего человек живет? Если для себя лично, если ему важнее личная судьба и личный успех, это одно. Если для своей страны и своего народа и ему важнее их настоящее и будущее, это другое. Конечно, хорошо получать от государства (а фактически — от своих сограждан) огромные по меркам обычных людей деньги и подарки за спортивные достижения, продвигаться им, государством, в органы власти, получать от него многое другое, а в сложной ситуации от него отвернуться, сказав, что жизнь у тебя одна. Но если бы так от него в сложные времена отворачивались наши отцы и деды, у которых тоже жизнь была одна, государства уже не было бы. Последний пример: отвернулись в 1991-м, и что получилось?

Все мировые рекорды должны быть наши! Советский плакат

6. Понятно в то же время, что спортсменам надо обеспечить возможность регулярного и неподверженного политической конъюнктуре участия в достойных международных соревнованиях. Она, в принципе, и сейчас имеется, но её, вне всякого сомнения, необходимо расширить. Что это будет — Спартакиада, как было в СССР и как предлагает общественная организация «Евразийский народный фронт», или соревнования какого-то другого названия и статуса, пока сказать сложно. Но именно на этом, на создании собственной альтернативы монополизированной Западом олимпийской системе, а не на выпрашивании у неё поблажек и подачек, и должно быть с сегодняшнего дня сконцентрировано внимание ответственной национально ориентированной российской власти. А другой нам не надо.